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Kvíz: Spoříte chytře? Otestujte se, jak dobře znáte své peníze

25. října 2026

Víte, co znamená složené úročení, jak inflace ovlivňuje vaše úspory nebo které finanční produkty jsou ze zákona pojištěné? U příležitosti Světového dne spoření jsme ve spolupráci s Garančním systémem finančního trhu připravili 12 otázek, které prověří, jak dobře se vyznáte ve světě financí.

Otázka 1/12

Jaký je hlavní rozdíl mezi běžným a spořicím účtem?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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