25. října 2026
Kvíz: Spoříte chytře? Otestujte se, jak dobře znáte své peníze
Víte, co znamená složené úročení, jak inflace ovlivňuje vaše úspory nebo které finanční produkty jsou ze zákona pojištěné? U příležitosti Světového dne spoření jsme ve spolupráci s Garančním systémem finančního trhu připravili 12 otázek, které prověří, jak dobře se vyznáte ve světě financí.
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