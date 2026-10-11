Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kvíz: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

11. října 2026

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých osobností. Víte, na co si dát u takto lákavých nabídek pozor, abyste o investované peníze nepřišli?

Projděte si kvízové otázky a zjistěte, jak dobře dokážete rozpoznat rizika, která se pojí k investování do kryptoaktiv. Platí pro vás spíš „risk je zisk“, nebo „kdo s čím zachází, s tím také schází“?

Kvíz vznikl ve spolupráci s experty České národní banky a vychází z dokumentu 12 věcí, které byste měli vědět o kryptoaktivech. Aneb na co si dát pozor při investování do kryptoaktiv.

Otázka 1/12

Na internetu nebo na sociální síti narazíte na reklamu na neznámé kryptoaktivum, která slibuje, že během pár měsíců můžete vydělat desítky procent. Co uděláte?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Xman

Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi....

Hobby

Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze

Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si...

Zprávy

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

OnaDnes

Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček

ilustrační fotografie

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.