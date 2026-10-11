Kvíz: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se
Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých osobností. Víte, na co si dát u takto lákavých nabídek pozor, abyste o investované peníze nepřišli?
Projděte si kvízové otázky a zjistěte, jak dobře dokážete rozpoznat rizika, která se pojí k investování do kryptoaktiv. Platí pro vás spíš „risk je zisk“, nebo „kdo s čím zachází, s tím také schází“?
Kvíz vznikl ve spolupráci s experty České národní banky a vychází z dokumentu 12 věcí, které byste měli vědět o kryptoaktivech. Aneb na co si dát pozor při investování do kryptoaktiv.
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