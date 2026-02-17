Rozkaz k vyklizení je silnou zbraní, ale s řadou podmínek, vysvětluje advokát

Tomáš Bubela, advokát a partner advokátní kanceláře Spring Walk

Dana Jakešová
Pronajímatelé nemovitostí získávají od začátku letošního roku do rukou silný nástroj, díky kterému se mohou zbavit neoprávněných nájemníků. Tedy alespoň na první pohled tak nový institut v podobě „rozkazu k vyklizení“ působí. „Jenže v praxi to až tak rychlé a snadné být nemusí,“ říká Tomáš Bubela, advokát a partner advokátní kanceláře Spring Walk.

Pronajímatelé dostávají do rukou nový nástroj, s nímž se mohou rychleji než dříve zbavit problémových nájemníků. O co přesně jde?
Novela občanského soudního řádu, účinná od 1. 1. 2026, zavádí institut rozkazu k vyklizení. Ten zásadně zrychluje proces uvolnění bytu v případech, kdy v něm nájemce neoprávněně setrvává i po skončení nájemní smlouvy.

Podle sdělení ministerstva by soud měl rozhodnout během několika týdnů, nejpozději do 6 měsíců, nicméně jde spíš o očekávání, nikoli o závaznou lhůtu, kterou by musel soud v každém případě dodržet.

