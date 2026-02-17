Pronajímatelé dostávají do rukou nový nástroj, s nímž se mohou rychleji než dříve zbavit problémových nájemníků. O co přesně jde?
Novela občanského soudního řádu, účinná od 1. 1. 2026, zavádí institut rozkazu k vyklizení. Ten zásadně zrychluje proces uvolnění bytu v případech, kdy v něm nájemce neoprávněně setrvává i po skončení nájemní smlouvy.
Podle sdělení ministerstva by soud měl rozhodnout během několika týdnů, nejpozději do 6 měsíců, nicméně jde spíš o očekávání, nikoli o závaznou lhůtu, kterou by musel soud v každém případě dodržet.