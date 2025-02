Firmy hledají bílého jednorožce, přitom přehlížejí schopné lidi, říká odbornice

Co vás přimělo začít podnikat? Měla jste nějaký konkrétní okamžik, který vás nasměroval, nebo to přišlo postupně?

Byla to kombinace obojího. Myšlenku na osamostatnění jsem v sobě nosila odjakživa. Vyrostla jsem v podnikatelské rodině a velký vliv na mě měli nejen oba rodiče, kteří podnikali a několikrát dokázali změnit obor, ale také můj děda, kterému nechyběla odvaha pouštět se do nových věcí ani ve vysokém věku.

Firmy často upřednostní kandidáta s menšími zkušenostmi, ale s nadšením a schopností hledat řešení.