Jste scenáristka, režisérka, dokumentaristka, spisovatelka a zakladatelka České Leonardy. Plánovala jste si tak rozmanitou kariéru?
Bože, já se za svou kariérou ještě nechci ohlížet! Pokud mi na hlavu nespadne cihla, chci dál tvořit, psát, vymýšlet televizní formáty, dokumenty. A třeba i filmové ceny. Na jedné věci si trvám: na kvalitě. Do všeho se snažím dát maximum, aby v tom byl můj rukopis. Samozřejmě musím přijímat kompromisy, ale nikdy nesmějí jít proti původní myšlence. Mohu hledat jiné cesty, nesmím však ztratit důvod, proč jsem se do projektu pustila.
Vystudovala jste žurnalistiku, masovou komunikaci a televizní tvorbu. Kdy jste zjistila, že chcete příběhy sama vytvářet?
Co mě přivedlo k televizi? No, televize. V dospívání jsem hltala dokumenty, cestopisy a filmy o přírodě a historii. Chtěla jsem dělat právě tohle. Žurnalistiku jsem šla studovat s představou, že budu psát o filmu a kultuře. Na FAMU jsem si jako holka z Brna netroufla – odrazovali mě, že bez známostí nemám šanci. Ještě během školy jsem ale začala točit krátké filmy a pohyblivé obrázky mi učarovaly. Zjistila jsem, že nechci jen psát o tvorbě druhých. Tvoření potřebuji k životu. Nic mě nedostane do takového rauše jako den na place, kdy se před kamerou odehrává něco kouzelného.
Zora Cejnková
Diváci vidí hotové dílo. Co všechno jeho vzniku předchází a kolik prostoru vám zbývá na samotnou tvorbu?
Každý režisér vám řekne, že natáčení je už „za odměnu“. Než padne první klapka, má autor za sebou stovky, u velkých projektů tisíce hodin. Musí si ujasnit nápad, přesvědčit producenty a televizi, získat peníze na scénář, měsíce ho psát a znovu přepisovat podle připomínek i rozpočtu. Teprve potom nastoupí produkce a začne se točit. Následuje střih, hudba, zvuk, grafika, schvalování a někdy slavnostní premiéra. A jakmile je film venku, všichni se ptají: „Co budete dělat příště?“ Filmařky k tomu často zvládají děti a chod rodiny. Ale ne každý den řeším produkci. Někdy se zavřu v pracovně a nechám mysl volně bloumat. Z toho zdánlivého nic se postupně vyloupne nápad, který si začnu zapisovat a kreslit.
Natočila jste dokumenty o historii, kriminalitě, vědě i lidských osudech. Jak si vybíráte témata?
Téma si najde mě. Začne mě zajímat a já o něm dlouho přemýšlím. Pokud mi i po čase připadá zásadní, zajímavé a filmové, sepíšu námět. Základní koncept Dovolené v protektorátu jsem napsala asi za dvě hodiny u kuchyňského stolu, když můj tehdy maličký syn spal po obědě. Jenže předtím jsem ho dva nebo tři měsíce promýšlela a vyvíjela v hlavě.
Vedle dokumentů jste vytvořila dva původní formáty, napsala knihu Elementi a podílela se na vývoji hry Arma 4. Co tyto rozdílné projekty spojuje?
Vůbec mi nepřipadá těžké přecházet mezi projekty. Vždycky mám rozpracovaných několik látek najednou; na volné noze to ani jinak nejde. Jeden projekt se táhne, druhý spadne, na třetí podepíšete smlouvu. Nové žánry mě fascinují, ráda se učím a nesnáším rutinu. Nakonec je to vždycky o tom, jak odvyprávět příběh. To mají všechny moje projekty společné.
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Dovolená v protektorátu uspěla v roce 2015 na Eurovision Creative Forum. Otevřela vám evropská cena další příležitosti?
Bohužel ne automaticky. Kolem Dovolené v protektorátu se rozpoutal neuvěřitelný mediální humbuk. Formát byl moderní, až experimentální, a budil emoce. Mnozí ho ostře soudili jen podle názvu. Jedna novinářka mě při rozhovoru kritizovala, ale pak přiznala, že viděla pouze televizní upoutávku. Ještě nedávno jiný redaktor zařadil pořad mezi nejhorší televizní show, aniž věděl o jeho evropském ocenění. Cena mi přinesla radost, zadostiučinění a respekt v zahraničí. Doma jsem ale zažila vlnu závisti, která mi na několik let zkomplikovala filmařskou kariéru.
Jak se vyrovnáváte s nejistotou práce na volné noze? Co byste poradila lidem, které kreativní profese lákají?
S nejistotou jsem se naučila žít, ale úplně jsem se s ní nesmířila. Před dětmi byl můj pracovní život jedna velká jízda: víkendy, svátky, střižny do rána. S dětmi se denní rytmus změnil. Chtěla jsem s nimi být co nejvíc a zažít každé jejich „poprvé“. Na volné noze jste jednou nahoře a podruhé dole. Pro mě je tvorba natolik důležitá, že mi nejistota stojí za to. Pokud bez tvoření nemůžete žít, je to vaše cesta. Jestli chcete placenou dovolenou a jistý příjem, vyberte si jiný džob.
Učíte také na FAMU. V čem vás dnešní mladí filmaři překvapují?
Líbí se mi, že jsou ambiciózní a nebojí se to říkat nahlas. Neuznávají autority jen proto, že jsou to autority; respekt si u nich musím odpracovat. Společně vyvíjíme televizní formáty a někdy vzniknou opravdu zajímavé koncepty. Těší mě také sebevědomí studentek. Na filmových školách jich je dobrá polovina a prosazují se i v profesích dříve vyhrazených převážně mužům, jako je kamera nebo zvuk. Chtějí dělat velké projekty a odmítají poslouchat pochybnosti, zda na to mají. A to je skvělé.
Co je při prosazování vašich projektů nejdůležitější – talent, vytrvalost, nebo přesvědčivost?
Jednoznačně tvrdohlavost. Tou doslova oplývám! Je ale propojená s připraveností. Projekty představuji, až když je mám promyšlené a vím, proč mají vypadat právě takhle. Svou představu pak tvrdohlavě obhajuji. Je to moje autorská vize a moje odpovědnost. Já za ni nesu kůži na trh.
Co vás přivedlo k založení České Leonardy, ceny podporující ženské autorské projekty?
Hlavně zkušenosti s Dovolenou v protektorátu a následně s Dovolenou v éře páry. Během pěti let práce na těchto projektech jsem si začala všímat, že velké projekty režírují téměř výhradně muži. U scénářů je situace jen o něco málo lepší, také u nízkonákladových dokumentů působí filmařek víc. Za posledních třicet let ale podle dat, z nichž vycházím, vytvořily scenáristky nebo režisérky pouhých 16 procent hraných filmů. A tento poměr se skoro nemění. Chtěla jsem proto vytvořit cenu, která zviditelní ženský talent a pomůže scenáristkám, režisérkám i autorkám animovaných filmů uskutečnit jejich vize.
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Česká Leonarda uděluje stipendia na vývoj scénářů, nikoli ceny za hotové filmy. Proč podporujete právě tuto fázi?
Dobrý scénář je základ dobrého filmu. Nezachrání ho ani skvělý režisér či herci, pokud nefunguje příběh. Napsat kvalitní scénář trvá měsíce, někdy rok, ale pro diváka je tahle práce neviditelná. Na Západě se scénáře dlouho vyvíjejí a opakovaně přepisují. U nás bývá na vývoj málo peněz, a tak se někdy točí už první nebo druhá verze. Česká Leonarda dává vítězkám stipendium, tedy čas na psaní. S hotovým scénářem mají mnohem větší šanci oslovit a získat producenta. Navíc ocenění odbornou porotou funguje jako doporučení. Už víme, že producenty zaujalo; své producenty našly i držitelky druhého a třetího místa.
Co bylo při budování České Leonardy nejtěžší? Překvapila vás organizační náročnost?
Nepřekvapila. Ve srovnání s některými projekty, které mám za sebou, je Leonarda standardní projekt. Některé kolegy ovšem přiměla zamyslet se, zda to filmařky skutečně mají tak těžké – a už to je pokrok. Kolegyně i profesní organizace ji přijaly téměř okamžitě. Nejnáročnější je financování. Fundraising dělám metodicky, i když umí být frustrující. Jsem vděčná partnerům a podporovatelům, kteří se přidávají. Ve druhém ročníku jsme vítězkám poprvé předali také sošku Česká Leonarda a všem oceněným zlatý šperk s laboratorním diamantem.
S jakými překážkami se české scenáristky a režisérky potýkají nejčastěji?
S podceňováním, nedůvěrou, sexismem i zpochybňováním technických znalostí. Po narození dětí nedůvěra často ještě vzroste. A kolem padesátky je pro ženu šance na režijní debut téměř nulová, přestože tvůrce s věkem a zkušenostmi zraje. Je to iracionální. Ženský pohled na svět přitom společnost potřebuje stejně jako mužský. Zakořeněné představy o tvůrkyních se bohužel mění velmi pomalu, což ukazují i data.
Letos Česká Leonarda rozdělila mezi vítězky 450 tisíc korun. Co vás na projektech druhého ročníku zaujalo?
Máme tři kategorie: adaptace knihy do filmového scénáře, animovanou a dokumentární tvorbu. Potěšilo mě, jak ambiciózní projekty přišly. Nia na začátku světa od Báry Valecké je například první námět na celovečerní animovaný film, který jsme v Leonardě posuzovali. Ocenění získaly také Zuzana Piussi za Virtuální realitu a Adéla Špaljová za dokument Hlasy, které zůstaly. Autorky se zabývají otázkami, jak žít ve světě ovlivňovaném umělou inteligencí, jak čelit tragédii nebo úniku do virtuální reality či hledání nového smyslu života díky přátelství a pevným vztahům. Všechna ta témata míří přesně na komoru!
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Laureátky prvního ročníku už díky stipendiu napsaly tři scénáře. Kdy budete Českou Leonardu považovat za úspěšnou?
Tři náročné scénáře vznikly a začínají žít vlastním životem. Vítězky druhého ročníku právě pracují na dalších třech. Nepočítám s tím, že se všechny podaří realizovat, ale některé si cestu k divákům určitě najdou. A kdoví, třeba díky Leonardě vznikne dílo, které jednou bude patřit do zlatého fondu kinematografie. Nejde však jen o hotové filmy. Jde i o sebevědomí scenáristek a režisérek. Každý napsaný scénář je profesně posune.
Co vás dnes motivuje víc: vlastní tvorba, nebo úspěchy žen, které Česká Leonarda podporuje?
Mám ráda své příběhy a své hrdiny, skutečné i fiktivní. Ráda s nimi trávím čas a těším se na další. Stejně tak mě těší úspěchy vítězek České Leonardy a držím jim palce. To, že podpořím kolegyně, přece neznamená, že já jako autorka o něco přicházím. Právě naopak.