Vzpomínáte na socialistické nanuky? Kokosové Eskymo, vanilkový Ledňáček či kakaové Rollo Brune... Ze všech nejoblíbenější byl ale tvarohový Míša. A to stále trvá. Zatímco na takové Rollo Brune si dnes vzpomenou už jen skuteční nanukoví pamětníci, Míša dál suverénně vládne mrazicím boxům vesnických obchůdků i hypermarketů ve městech. A to i přesto, že se dnes musí prosadit v konkurenci slavných západních značek.
Oblíbený nanuk v zeleno-oranžovém obalu se vyrábí v Třebíči a loni se ho do mrazáků po celé republice rozvezlo na 35 milionů kusů.
„Míša je nejprodávanějším nanukem v České republice. Ze spotřebitelských průzkumů vychází jednoznačně jako takzvaný lovebrand (což znamená, že zákazníci mají k této značce silné citové pouto), znalost značky je u nás velmi výrazná. Jeho obliba se dědí z generace na generaci, rodiče ho kupují svým dětem a ty pak zase svým,“ vysvětluje Eva Kadlecová, generální ředitelka společnosti The Magnum Ice Cream Company, která značku Míša vlastní.
Tisíc nanuků denně v tvarohovém království
Míša je jedinečný i v tom, že se vyrábí z tvarohu – obsahuje ho přes 50 procent – a takových zmrzlin na trhu moc není. „Češi jsou v tomto ohledu zcela unikátní, nikde jinde se tvarohové zmrzliny neprodávají, a pokud ano, jsou spíš okrajové. U nás ale tvarohová příchuť vede. Tvaroh je v Česku a na Slovensku obecně oblíbený, dáváme ho do buchet, pomazánek nebo na koláče,“ vysvětluje Eva Kadlecová.
A tak zatímco mezi Aší a Michalovci se Míša prodává po milionech, do jiných zemí se vůbec nevyváží.
Míša má totiž v zemích bývalého Československa obrovskou tradici, však tu po něm zůstávají olízaná dřívka už 63 let. Výroba slavného nanuku, tak jak ho dnes známe, začala v roce 1962. Ještě předtím ho v pražských Vysočanech vyráběli v trochu jiné podobě. Jen jako kostku mraženého krému bez dřívka (33 ml) zabalenou v pergamenu s obrázkem medvěda. Stál tehdy 50 haléřů.
„Přestože podmínky v mrazírnách byly tvrdé, osmnáct zaměstnankyň dokázalo tehdy denně vyrobit kolem tisícovky nanuků,“ říká Eva Kadlecová.
S dřívkem se Míša zvětšil na 55 ml a výroba se přesunula do mechanizovaného závodu ve Zdounkách na Kroměřížsku. Od té doby se receptura prakticky nezměnila a Čechoslováci si na ni dokonale navykli. A přestože si řada lidí myslí, že „starý dobrý“ Míša byl větší než dnes, není to pravda. „Objem je stále stejný, to nejspíš jen lidé měli v dětství menší ruce, v nichž nanuk tehdy drželi,“ ujišťuje s úsměvem Eva Kadlecová.
Nové ovocné příchutě
Postupně ovšem přibyly ovocné příchutě. „Na nových příchutích kontinuálně pracujeme. Míšu tak v mrazáku nenajdete jen klasického tvarohového, ale i s ovocem. Největší oblibě se těší meruňková varianta,“ vysvětluje Kadlecová s tím, že sáhnout lze i po příchuti jahoda či černý rybíz.
Dodnes je ale stejně bezkonkurenčně nejoblíbenější tvarohová klasika. Dokonalou ukázkou českého „lpění na tvarohových tradicích“ je pokus o vaničkového Míšu – vyráběl se v Polsku a měl ve složení o něco méně tvarohu (jinak by ve vaničce byl moc tuhý). Dlouho však na trhu nevydržel. A tak je Míša prakticky stále stejný.
Ve složení najdeme hlavně tvaroh, smetanu, cukr, kakaovou polevu a sušené mléko. „Na výrobu nanuků se ročně spotřebuje až 730 tun tvarohu, 150 tun smetany a 250 tun polevy. Smetana i tvaroh jsou české. Tvaroh na Míšu musí mít přesná specifika, aby výrobek chutnal, jak jsou lidé dlouhá léta zvyklí. Aby měl například správnou kyselost, potřebujeme specifické pH (kyselejší), vyrábí se proto ‚na míru‘,“ popisuje šéfka The Magnum Ice Cream Company.
Mrazí se to, nejí se to – dřívko
A jak se Míšové vyrábějí? Vozí se na kolotočích, přičemž nejprve se musí namíchat. Výroba tedy začíná smícháním tvarohu se smetanou a cukrem. Směs pak prochází zahřátím, tedy pasterizací, a následně odpočívá několik hodin v nerezových tancích. Potom se budoucí zmrzlina našlehá a postupně zchlazuje.
Následně konečně přicházejí na řadu zmíněné kolotoče. V prvním z nich je kolem 800 formiček vymražených na -40 °C, do nichž se směs nalije. Proč takový mráz? Zmrzlina v nich na okrajích okamžitě zatuhne, ale střed zůstane měkký. Díky tomu se do něj dá snadno zapíchnout dřívko z bukového dřeva.
„Bukové dřevo je z České republiky. Pro výrobu nanukových dřívek je ideální, a to především kvůli jeho tvrdosti, hladké textuře a bezpečnosti pro styk s potravinami,“ upozorňuje Eva Kadlecová.
Pak už následuje kakaový kolotoč. V něm se točí nádoby s rozehřátou polevou – do ní se nanuky zmrazené na -12 °C namáčejí, poleva na nich rychle zatuhne. Po zabalení pak nanuky putují do mrazíren, kde se skladují při teplotě -25 °C.
Češi jako milovníci zmrzliny
Pak už Míšové zamíří do mrazáků v obchodech a po nákupu k zákazníkům. Češi zmrzlinu milují, v průměru ročně každý sní pět litrů zmražené pochoutky. Dohromady za ni utratí 6,3 miliardy korun. Polovinu prodejů přitom tvoří tzv. jednoporcové zmrzliny, tedy i nanuky a kornouty. Druhou půlku lidé utratí za zmrzlinu ve vaničkách a multipacky.
Proti jiným národům jsme ale pořád „čučkaři“. Největšími milovníky zmrzliny jsou Australané a Novozélanďané, kteří si v průměru pochutnají přibližně na 20 litech na osobu a rok.
Kde se vzalo slovo nanuk
Podobně jako jar, lux nebo žiletky označovalo i slovo nanuk původně značku a až postupně se z něj stal obecný výraz pro zmrzlinu na dřívku s čokoládovou polevou.
Nanuk (s velkým N) se představil v červenci 1938. Ve svém automatu na pražském Václavském náměstí ho začal prodávat majitel firmy Vašata a spol.
Jeho inzerát v Poledním listu hlásal: „Nastala ohromná změna v zeměpisu: Severní pól přeložen do Prahy — a to do Vašatova automatu na Václavské náměstí. Co z toho vzniklo? VAŠATŮV NANUK! Nejskvělejší mražená lahůdka tohoto století! První výpravy pražských Eskymáků už se přihlásily. Přijďte také! Už ta podívaná, jak se NANUK dělá, stojí za to. Cena NANUKU je také pod nulou: jeden NANUK za 1 Kč! P. S. Na všeobecnou žádost Pražanů prodává Vašata také populární ESKYMO. Můžete je dostat po celý den.
První zmrzlinu v čokoládě představil v roce 1921 v USA dánský přistěhovalec Christian Kent Nelson, nazval ji Eskymo Pie. V Československu se zmrzlinářské podnikatelské příležitosti chopil židovský obchodník Emil Probst, který v Praze začal vyrábět a prodávat zmrzlinu v čokoládě pod názvem Eskimo v roce 1934. Za zmínku stojí, že v roce 1942 s celou rodinou zahynul v koncentračním táboře v Terezíně.
Slovo nanuk pochází z inuitštiny a znamená medvěd (proto obrázek medvěda na původním obalu Míši). V inuitské mytologii představuje „Pána medvědů“.