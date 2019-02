Stereotyp i častější nemoci. Psycholog radí, kdy je čas změnit práci

1. Jak poznám, že je čas na změnu?

Každý z nás si všimne, že mu něco nevyhovuje. Často nás zastavuje strach ze změny nebo nízké sebevědomí a neochota něco měnit. V takových situacích se ozve tělo, častější nemoci, nevysvětlitelná únava, podrážděnost. Zkrátka nepohoda o sobě dá vědět a začne na sebe upozorňovat.

2. Na které otázky by si měl člověk odpovědět, než dojde k rozhodnutí, že chce z firmy odejít?

Jednou za čas si položte otázku o smysluplnosti své práce. Baví mě to, co dělám? Proč zůstávám na místě? Je to tím, že jsem spokojený, nebo je za tím strach ze změny? U lidí, kteří jsou schopni autentické sebereflexe, pak relativně rychle přichází uvědomění aktuální potřeby, například změny zaměstnání. Je ovšem důležité začít věc aktivně řešit, jen uvědomění nevyřeší nic.

3. Co nejčastěji donutí starší zaměstnance ke změně?



Odpověď je z mého pohledu nasnadě, je to rutina, stereotyp, dosažení pomyslného vrcholu kariéry. Najednou začne chybět motor, který by člověka poháněl k další aktivitě, a objeví se před námi nutnost rozhodnutí. Buďto to nějak „doklepat“ do důchodu, nebo zkusit něco nového a znovu zmíněný motor nastartovat.

Pokud v sobě člověk najde chuť a odvahu uskutečnit změnu a začít někde jinde, dost často tím výrazně zlepší subjektivní kvalitu života. Přece jen, dělat věci s radostí nás naplňuje mnohem více než dělat věci jen proto, že jsem je dělal celý život. Je dobré si připomenout, že existuje ještě třetí kategorie, a to jsou lidé, kteří takovou potřebu změny nezaregistrují ani po letité praxi a stále je jejich práce baví. Ti to mají samozřejmě nejjednodušší.

4. Co když zaměstnanec odejít z firmy nechce, ale práce se stala rutinou, která netěší?

V takové situaci je důležité všimnout si, co mě to vlastně netěší a na tom začít pracovat. Někdy pomůže práce na projektu, který je trochu jiný než běžná agenda, někdy je potřeba doopravdy změnit „vzduch“. Nicméně s rutinou je to vždy podobné, pokud mi vadí, musím do své existence pustit nový vítr. Někdy stačí udělat jen malou změnu, někdy to znamená, že se něčeho musím zbavit.