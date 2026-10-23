O změně zaměstnavatele uvažuje i Markéta z Prahy. V zimě jí bude pětapadesát a vidí se na vrcholu svých pracovních sil. Má tři dekády zkušeností v oblasti propagace a marketingu, je kreativní a nebojí se práce s technologiemi. Přesto si v zaměstnání připadá jak páté kolo u vozu.
„Mám tam jako zkušený pracovník relativní svobodu, ale připadám si naprosto neviditelná. Nikdo se mě neptá na názor, moje nápady nikoho nezajímají, mzdu mi nezvýšili spoustu let,“ krčí rameny Markéta.
„Chápu, že první housle teď hrají mladí a perspektivní kolegové, a je to tak v pořádku. Jen mě překvapuje, že moje zkušenosti pro firmu nejsou podstatné,“ dodává markeťačka, které přestává dávat smysl zůstat na současném místě a ve firmě, která přehlíží loajální a zkušené pracovníky, to doklepat až do penze.
Jsou starší, loajální a schopní. A firmy je přehlížejí
Markéta jistě není jediná, kdo si ve vyšším věku v práci připadá odstavená na vedlejší kolej, týká se to nejen žen, ale i mužů. Statistiky přitom potvrzují, že seniorní zaměstnanci vykazují ze všech generací nejvyšší loajalitu k zaměstnavateli i důvěru ve vedení a jsou skupinou s nejnižší mírou dobrovolných odchodů.
Situace se ale začíná měnit. Český trh práce začíná být v pohybu. Průzkum Randstad Pulse Survey 2026 ukázal, že 59 % českých zaměstnanců plánuje do konce letošního roku změnit zaměstnavatele. „Fakt, že téměř dvě třetiny zaměstnanců uvažují o změně práce, ukazuje velkou otevřenost lidí vůči novým příležitostem. Pokud firmy nebudou aktivně pracovat na vytváření kvalitního prostředí a pečovat o stávající lidi, velmi snadno o ně přijdou,“ říká Martin Jánský, generální ředitel Randstad ČR.
Překvapivé je, že ke změně práce mají letos nejblíže starší a manuálně pracující zaměstnanci. „Naše dřívější zkušenost říká, že s přibývajícím věkem pracovníků klesá zájem o změnu. Letošní rok se však tomuto trendu vymyká,“ potvrzuje nový trend Jánský.
Mezi zaměstnanci ve věkové skupině 46–61 let je ochota ke změně vyšší (63 %) než u jejich mladších kolegů, přičemž u zástupců Generace Z klesá na 50 %. Podobně překvapivý je pohled z hlediska typu pozice: největší zájem o změnu projevují manuální pracovníci (64 %), po nich manažeři (62 %) a až s velkým odstupem zaměstnanci z kanceláří (53 %). Průzkum zároveň ukazuje, že nezáleží na tom, zda jde o muže (59 %) nebo ženy (58 %).
„Starší zaměstnanci jsou zároveň skupinou, na níž firmy mnohdy zapomínají. Ať už při náboru, nebo při péči o stávající tým,“ upozorňuje Martin Jánský na možný důvod nespokojenosti.
Aktuální průzkum Randstad HR Trends 2026 ukazuje, že většina firem stále nemá strategii, jak pracovníky ve věku nad 55 let získávat, rozvíjet a udržet. Zatímco firmy letos plošně posilují benefity i vzdělávání, cílený age management, tedy práce se staršími ročníky, v jejich strategiích chybí.
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Mzda spouští odchod. Není však jediným důvodem
„Mezi skupinami, které při případné změně zaměstnavatele požadují nejvyšší navýšení mzdy, jednoznačně vedou manažeři. Souvisí to se specifickou strukturou jejich odměňování, kdy při odchodu často přicházejí o vybudované roční bonusy či variabilní složky. Aby navíc zkušený manažer opustil stabilní místo a podstoupil riziko změny, potřebuje silnou finanční motivaci, kterou se snaží vykompenzovat právě vyšší nástupní mzdou,“ doplňuje Martin Jánský.
Přestože mzda zůstává hlavním kritériem kandidátů při výběru nového místa, téměř třetina by práci změnila i z čistě nefinančních důvodů. Podle průzkumu REBR 2026 svou roli hraje negativní pracovní prostředí, špatný vztah s vedením i ztráta zájmu o práci.
„Udržení lidí vyžaduje více než jen občasné navýšení mezd o pár procent. Téměř třetina zaměstnanců by odešla i bez finančního polepšení. Prostor pro posun mají firmy především ve vytváření dobré atmosféry na pracovišti, v budování vztahů s pracovníky nebo v přístupu k jejich rozvoji. Firmy, které to přehlédnou, riskují ztrátu klíčových lidí. Efektivní strategie udržení zaměstnanců dnes musí jít za rámec mzdové politiky,“ poznamenává Jánský.
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Za špatnou atmosférou na pracovišti bývá i šikana
Další letošní průzkumu přitom naznačil, že až 40 procent zástupců generace „boomers“ by bylo raději nezaměstnaných, než aby bylo v práci nešťastných. Více než třetina z nich by dokonce přijala nižší mzdu výměnou za dobré vztahy na pracovišti. Starší zaměstnanci tak od zaměstnání neočekávají jen finanční zajištění, ale i smysl a sounáležitost.
„Kandidáti, kteří hledají nové zaměstnání, často uvádějí, že odcházejí kvůli špatné atmosféře, přístupu nadřízeného nebo vztahům v kolektivu. Teprve při podrobnějším rozhovoru vyjde najevo, že za jejich rozhodnutím stojí dlouhodobé ponižování, nepřiměřený tlak nebo vyčleňování z týmu. Zaměstnanci jsou dnes obecně citlivější na kvalitu pracovního prostředí a méně ochotní snášet nevhodné zacházení. Proto se zhruba polovina zaměstnanců, kteří zažijí šikanu na pracovišti, rozhodne situaci vyřešit odchodem,“ upozorňuje Vladimíra Marková, ředitelka personální agentury AC Jobs.
„Lidé někdy zůstávají v nezdravém pracovním prostředí měsíce nebo dokonce roky, protože se bojí změny, podceňují své schopnosti nebo mají pocit, že jinde to nebude lepší. Přitom změna zaměstnavatele může znamenat obrovskou úlevu. Člověk se dostane do jiného kolektivu, získá novou motivaci a často zjistí, že jeho schopnosti a zkušenosti mají na trhu práce mnohem větší hodnotu, než si po dlouhodobě negativní zkušenosti myslel. Takoví zaměstnanci potom patří k velmi loajálním, aktivně se podílejí na firemní kultuře, jsou kreativní a zodpovědní. Firmy si zejména v dnešní době, kdy je spolehlivého zaměstnance stále těžší sehnat, takových lidí velmi váží, což se projevuje na benefitech i mzdě,“ říká Gabriela Hansliková, ředitelka personální agentury Advantage Consulting.
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Agresorem na pracovišti je většinou nadřízený
Podle agentury STEM/MARK je v 60 procentech případů agresorem nadřízený. „Šikana od nadřízeného bývá obzvlášť závažná, protože vedoucí rozhoduje o pracovních úkolech, hodnocení, odměňování i dalším profesním rozvoji zaměstnance. Ten se pak často bojí ozvat, protože má obavu, že se situace ještě zhorší. Pokud navíc vedení firmy takové chování toleruje, zaměstnanec mnohdy nevidí jiné východisko než změnu práce,“ říká Petr Hykel, výkonný ředitel headhunterské společnosti Theones.
Jedním z největších problémů je, že se zaměstnanci často neozvou včas. Doufají, že se chování nadřízeného změní, vztahy v týmu se zlepší nebo že si uznání získají lepšími výsledky. Začnou pracovat pod stále větším tlakem, pochybují o vlastních schopnostech a do zaměstnání chodí s obavami z dalšího konfliktu. Strach z finančních problémů nebo ztráty zaměstnání jim navíc může bránit v tom, aby se ozvali.
Když rivalita mezi kolegy dostane nezdravý rozměr
Za špatnou atmosférou ve firmách bývá i rivalita mezi kolegy, která může rovněž přerůst v šikanu. Rozpoznat hranici mezi rivalitou a šikanou bývá přitom velmi obtížné. Podle odborníků je rozhodující především opakování a povaha chování. „Každý pracovní kolektiv občas řeší konflikty, rozdílné názory nebo kritiku pracovního výkonu. To samo o sobě šikanou není. Varovným signálem je především opakované ponižování, zesměšňování, záměrné znevýhodňování nebo vyčleňování konkrétního zaměstnance z kolektivu. Může jít také o zadržování důležitých informací či zadávání úkolů, které člověk objektivně nemůže splnit. Lidé často dlouho váhají, zda už je chování nadřízeného nebo kolegy za hranou. Snaží se mu přizpůsobit, pracují více a doufají, že se situace zlepší,“ přibližuje Gabriela Hansliková.
„Základem je nepodceňovat opakované incidenty a začít si je dokumentovat. Zaměstnanec by si měl zaznamenat datum, průběh události, přítomné osoby a případné následky. Vhodné je obrátit se na personální oddělení nebo vyšší vedení. Pokud firma o šikaně ví a není ochotna ji řešit, zaměstnanec by neměl mít pocit, že musí za každou cenu vydržet. Vždy je podstatné si uvědomit, že změna zaměstnání kvůli nevhodnému zacházení není profesní selhání,“ uzavírá Vladimíra Marková.