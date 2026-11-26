Představa jediné profese na celý život stále méně odpovídá zkušenostem zaměstnavatelů. Uchazeči hledají nejen lepší výdělek, ale také práci, která jim bude dávat smysl, nabídne jiný režim nebo naváže na jejich zájmy. Nová profese ale rozhodně nemusí smazat dosavadní zkušenosti. Firmy si totiž stále častěji všímají dovedností, které lze využít i za dveřmi úplně jiného odvětví.
Potvrzují to i čísla pracovního portálu JenPráce.cz. Analýza více než 97 tisíc životopisů nahraných do konce září 2026 ukázala, že šest z deseti sledovaných změn zaměstnání znamenalo také přesun do jiné profesní skupiny. Ne vždy přitom šlo o zásadní kariérní obrat. Zkušenosti z výroby lze například dobře využít ve skladu a logistice, kam také směřovalo nejvíce zaznamenaných přechodů mezi různými profesemi – celkem 1 890. Časté byly i přesuny z řemesel a stavebnictví do výroby (1 655) nebo opačným směrem ze skladu do výroby (1 585).
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Zajímavé jsou rovněž cesty lidí, kteří opouštějí práci v obchodě. Z prodeje se totiž nepřesouvají pouze do jiných prodejen, ale například do výroby (940 případů) nebo administrativy (799). Právě výroba byla celkově nejčastějším cílem uchazečů měnících profesní skupinu, zamířilo do ní přibližně 11 tisíc lidí.
Že původní zaměření nemusí určovat celou kariéru, naznačuje i vztah mezi vzděláním a zaměstnáním. Ve vystudovaném či příbuzném oboru pracovalo v poslední uvedené práci pouze 44 procent uchazečů, u nichž bylo možné obojí porovnat. Zatímco u absolventů strojírenství dosahovala návaznost 62 procent, u humanitních oborů a jazyků jen 16 procent. A mění se nejen profese, ale často i samotná zaměstnání. Polovina analyzovaných ukončených pracovních zkušeností trvala nejvýše 15 měsíců. „Krátká pracovní zkušenost sama o sobě neříká, že je uchazeč nespolehlivý,“ upozorňuje Michal Španěl, datový analytik JenPráce.cz. Důvodem totiž může být sezonní práce, zástup nebo smlouva na dobu určitou.
Z obchodu k dovoleným
Že zkušenosti z jedné profese mohou otevřít dveře do úplně jiné, potvrzují také firmy, které jsme oslovili. Například do cestovní kanceláře Blue Style přicházejí lidé z maloobchodu, zákaznického servisu i dalších služeb. Uplatnění mohou najít v call centru nebo na pobočkách při prodeji zájezdů, a to i bez předchozí praxe v oboru. „V cestovním ruchu navíc často hraje roli osobní vztah k cestování. Pro některé uchazeče je změna profese příležitostí propojit práci s tím, co je dlouhodobě baví a zajímá,“ říká Simona Vyšínová, HR manažerka CK Blue Style.
Pro prodej dovolených je totiž důležitější schopnost porozumět zákazníkovi a najít řešení odpovídající jeho představám než dokonalý přehled o destinacích hned při nástupu. Znalosti hotelů, zájezdů a jednotlivých produktů mohou noví zaměstnanci získat díky firemnímu školení. Lidé z jiných oborů navíc podle Vyšínové často přinášejí nový pohled na zavedené postupy a nápady, které by jejich zkušenější kolegy nemusely napadnout.
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Změna profese ale nemusí být vždy jednoduchá. Vedle osvojování nových znalostí je důležité mít realistickou představu o tom, co nová práce obnáší. „Největší úskalí jsou podle mě očekávání – na začátku by si měl proto každý dobře definovat, co od změny oboru očekává, a jak si danou práci představuje,“ upozorňuje Vyšínová. A připomíná, že „samotná láska k cestování nestačí“. Kdo chce prodávat dovolené, musí mít také chuť pracovat s lidmi, řešit jejich požadavky a zvládat nečekané situace. Proto doporučuje předem poznat skutečnou každodenní náplň práce, nejen její lákavou představu.
Jiný obor, stejná odbornost – i to je kariérní změna
Zatímco v Blue Style mohou lidé při změně zaměstnání vstoupit do zcela nové profese, jinou cestou je využít svou dosavadní odbornost v odlišném odvětví. Právě s takovými přechody mají zkušenosti ve společnosti Invia. „Například finanční specialista, který dříve působil v telekomunikacích, může své zkušenosti s reportingem, plánováním, analýzou nákladů nebo business partneringem velmi dobře využít i v cestovním ruchu,“ vysvětluje Barbora Špitálská, HR ředitelka cestovní agentury Invia. Podobně mohou mezi odvětvími přecházet také odborníci z HR, marketingu nebo IT.
Přechod do jiného odvětví ovšem neznamená, že zkušený odborník bude mít všechno hned v malíčku. Musí pochopit specifika nového prostředí a přijmout, že některé postupy, na které byl zvyklý, už nemusí fungovat. Podle Špitálské proto při náboru záleží nejen na dosavadní praxi, ale také na schopnosti přizpůsobit se a dál se učit. „Samotný životopis nám poskytuje důležitou informaci o zkušenostech, ale ne vždy dokáže zachytit potenciál člověka,“ připomíná. To však neznamená, že odborná kvalifikace přestává být důležitá. Například v právu, účetnictví nebo některých IT a analytických pozicích zůstává nezbytná. Zaměstnavatelé tak musí především správně vyhodnotit, které znalosti kandidát potřebuje už při nástupu a které může získat postupně.
Učitelé, policisté i zdravotníci v pojišťovně
Obchodní a komunikační dovednosti nacházejí uplatnění i v dalších odvětvích. Například do České podnikatelské pojišťovny přicházejí podle její personální ředitelky Romany Hartlové lidé z maloobchodu, zákaznických center či bankovnictví, ale také bývalí učitelé, pracovníci cestovního ruchu nebo vedoucí prodejen. Díky zkušenostem s jednáním s lidmi a řešením nejrůznějších situací se mohou dobře uplatnit v klientském servisu, obchodě nebo administrativě. Zajímavou skupinou jsou také bývalí policisté a zdravotníci, jejichž odborné zkušenosti pojišťovna využívá například při likvidaci pojistných událostí.
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Přechod do pojišťovnictví ovšem vyžaduje zvládnutí specifické terminologie, produktů i příslušné legislativy. Novým zaměstnancům proto pomáhají odborná školení, adaptační programy a zkušenější kolegové. „Odborné znalosti se dají naučit, mnohem obtížněji se ale učí přístup k lidem, odpovědnost, spolehlivost nebo skutečná chuť rozvíjet se,“ vysvětluje Hartlová. Zároveň připomíná, že možnosti uplatnění v pojišťovnictví jsou mnohem širší, než se může zdát. Vedle obchodu a péče o klienty zahrnují také IT, marketing nebo datovou analytiku.
Z gastronomie do realit. Změna profese chce i finanční rezervu
Příležitost lidem bez předchozích zkušeností nabízí také společnost BIDLI, která se zaměřuje na služby v oblasti realit, financování bydlení a energetiky. Podle její HR generalistky Věry Linhartové tvoří uchazeči přicházející z jiných oborů odhadem polovinu nováčků. Cesty k nové profesi jsou přitom rozmanité. Bývalí stavaři a technici se uplatňují například v oblasti energií a fotovoltaiky, zatímco lidé z gastronomie se mohou stát realitními makléři nebo finančními specialisty. Někteří z nich se postupně vypracují až na manažerské pozice a vedou vlastní týmy.
U obchodních pozic firma předchozí praxi nevyžaduje. Důležitá je především schopnost jednat s lidmi, samostatnost a vytrvalost. Nováčci procházejí zaškolením a na první schůzky s klienty je doprovázejí zkušenější kolegové. V některých profesích si navíc musejí doplnit kvalifikaci a složit potřebné odborné zkoušky, například pro registraci u České národní banky.
Největší překážkou ale nemusí být samotné zvládnutí nové odbornosti. V realitách a finančním poradenství totiž příjem závisí na dosažených výsledcích a vybudování vlastní klientely nějakou dobu trvá. Právě první měsíce tak mohou rozhodnout o tom, zda člověk u nové profese vydrží. Linhartová proto doporučuje před změnou promluvit si s někým, kdo už danou práci vykonává, připravit si finanční rezervu a dát si alespoň půl roku, než člověk začne hodnotit, zda se mu kariérní obrat vyplatil.
Co se dá naučit a co je důležitější než praxe
Předchozí zkušenosti nejsou rozhodující ani při hledání zaměstnanců do specializovaných prodejen. Například Nicole Váchová, zakladatelka české šperkařské značky franco bene, při náboru nehledí na to, zda už uchazečky pracovaly v prodeji šperků. Důležitější jsou pro ni osobnost, spolehlivost a přístup k zákazníkům. „Věřím, že všechno kolem šperků je dokážeme naučit, ale přirozenou empatii a upřímný zájem o zákazníka jen tak nenaučíte,“ vysvětluje.
Podobně to vidí Jan Chalupný z prodejen barefoot obuvi naBOSo.cz. Znalost značek a modelů není při nástupu podmínkou. Prodavač ale musí umět zjistit, jak zákazník boty používá, co mu na dosavadní obuvi nevyhovuje nebo jaký má tvar chodidla. Teprve pak může doporučit vhodné řešení. Podstatná je proto trpělivost, schopnost naslouchat a ochota hledat individuální přístup.
Na využitelnost zkušeností z jiných oborů upozorňuje také Adam Rožánek z Trenýrkárna.cz. E-commerce podle něj propojuje různorodé profese, od skladu a výroby přes obchod až po administrativu či marketing. Zaměstnavatelé by se proto neměli upínat jen na předchozí pracovní pozice. I člověk z gastronomie nebo výroby může přinést schopnosti, které se v novém prostředí dobře uplatní.
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Příležitosti pro lidi bez oborové praxe nabízí také společnost M2C, působící v bezpečnostních službách a facility managementu. Koordinátor náboru Martin Beňo zmiňuje například zaměstnance, který začínal jako strážný a v rámci trainee programu postoupil na operačního důstojníka. Nyní se učí obsluhovat bezpečnostní a kamerové systémy a čeká ho stínování manažerů, které ho má připravit na budoucí vedoucí pozici. Změna profese tak může být teprve začátkem dalšího kariérního růstu.
Nestačí nové lidi získat, důležité je také je udržet
Dát příležitost člověku bez zkušeností je jedna věc, pomoci mu v nové profesi uspět druhá. Zaměstnavatelé proto musí počítat s časem potřebným na zaučení, podporou zkušenějších kolegů i postupným získáváním samostatnosti. Jak potvrzují zkušenosti Blue Style, Invie či České podnikatelské pojišťovny, právě kvalitní adaptace může být pro úspěšný kariérní přechod zásadní.
Stejně důležité je ale vytvářet podmínky, kvůli kterým lidé nebudou chtít z oboru odcházet. Například gastronomie patří podle analýzy JenPráce.cz k profesím s nejkratší délkou ukončených zaměstnání. Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce působící v hotelnictví a gastronomii, upozorňuje, že za odchody mohou stát náročné směny, práce večer či o víkendech nebo obtížné sladění zaměstnání s rodinným životem. Restaurace a hotely by se proto podle něj měly vedle náboru zaměřit také na udržení zkušených pracovníků, například prostřednictvím lepšího plánování směn a stabilních pracovních podmínek.