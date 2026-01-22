V roce 2026 už neplatí, že jistota je v setrvání na jednom místě. Naopak. Průměrná mzda v národním hospodářství se vyšplhala na 48 171 Kč a nůžky mezi těmi, kteří se nebojí změny, a těmi, co zůstávají, se rozevírají.
Obsah
Konec penalizace odchodu z vlastní vůle
Největší novinkou, kterou přinesla novela zákona o zaměstnanosti (č. 120/2025 Sb.), je zrušení krácení podpory. Pokud jste dosud dali výpověď sami nebo dohodou bez vážného důvodu, stát vám okamžitě „osekal“ podporu na pouhých 45 % výdělku po celou podpůrčí dobu.
V roce 2026 už systém nezkoumá, kdo dal výpověď. Pokud splňujete podmínku 12 měsíců pojištění v posledních dvou letech, dostanete plnou výši podpory.
Jak dlouho a kolik budete brát?
- Lidé do 52 let: Podpora trvá 5 měsíců. Konkrétně 80 % první dva měsíce, pak další dva 50 % a poslední měsíc 40 %.
- Lidé od 52 do 57 let: Podpora trvá 8 měsíců. V roce 2026 pobírají 80 % čisté mzdy celé první tři měsíce, další dva měsíce 50 % a zbytek doby 40 %.
- Lidé nad 57 let: Podpora trvá 11 měsíců. Stejně jako u předchozí skupiny berou 80 % první tři měsíce, což jim dává jistotu téměř ročního placeného přechodu do důchodu nebo k nové kariéře. Pak zase další dva měsíce 50 % a zbytek doby 40 %.
Pozor na maximální podporu
I když máte nárok na 80 % své předchozí mzdy, stát má nastavený strop. Pro rok 2026 je maximální možná podpora (včetně rekvalifikace) zastropována částkou 38 537 Kč.
Výpověď už nemusí trvat čtvrt roku
Zapomeňte na staré pravidlo, že výpovědní doba běží až od prvního dne následujícího měsíce. Tato administrativní zátěž padla. „Tou nejzásadnější změnou je nový způsob počítání výpovědní doby – místo aby začínala až od prvního dne následujícího měsíce, nově začne běžet už dnem, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec doručí výpověď druhé straně,“ upozorňuje advokát Ondřej Preuss.
Kdy tedy reálně skončíte?
Výpovědní doba (standardně 2 měsíce) začíná běžet dnem doručení.
- Starý systém: Výpověď podaná 2. ledna znamenala konec až 31. března.
- Nový systém 2026: Výpověď doručená 2. ledna znamená konec 2. března. Ušetříte téměř celý měsíc „v zajetí“ staré firmy, což vám dává obrovskou výhodu při vyjednávání s novým zaměstnavatelem, který na vás spěchá.
Advokát Preuss však varuje před nepozorností u starých smluv: „Pokud ve smlouvách zůstanou formulace, které jen kopírovaly dřívější právní úpravu, může tím vzniknout řada nejasností.“ Je tedy vhodné tato ustanovení odstranit dodatkem, případně uzavřít smlouvy nové.
Rekvalifikace: Stát zaplatí „studijní volno“ až 38 537 Kč měsíčně
Pokud se rozhodnete pro úplnou změnu oboru – například z administrativy do IT nebo na specializované řemeslo – stát vás v roce 2026 podrží jako nikdy dříve.
Podpora při rekvalifikaci vzrostla na 80 % průměrného výdělku. Zároveň se ale posunul i strop. Zatímco dříve byl limit pro podporu při rekvalifikaci velmi nízko, nyní můžete pobírat až 38 537 Kč měsíčně. To je částka, která by měla pokrýt náklady většiny domácností po dobu, kdy se učíte nové profesi.
Finance a skryté detaily: Na co si dát pozor?
Změna práce v roce 2026 má i své technické aspekty, které ovlivňují výplatu.
- Paušál na home office: Pokud si v nové práci vyjednáte práci z domova, pohlídejte si náhrady. Pro rok 2026 činí paušál 4,70 Kč za hodinu (podle vyhlášky č. 572/2025 Sb.). Při plném home office to dělá zhruba 800 Kč měsíčně čistého k dobru.
- Dohody (DPP): Pokud si chcete mezi pracemi jen odpočinout a přivydělat si na dohodu, limit pro účast na pojištění je 12 000 Kč. Pokud se u zaměstnavatele přihlásíte jako „oznámená dohoda“, do této částky neplatíte sociální ani zdravotní pojištění.
- Pracovní úrazy a renty: Pokud zaměstnanec odchází ze zdravotních důvodů, týká se ho úrazová renta (náhrada za ztrátu na výdělku). I ta byla k 1. lednu 2026 valorizována. Průměrný výdělek pro výpočet se zvýšil o 2,6 % a fixních 240 Kč.
Sociální jistoty pro pečující
Novinky roku 2026 myslí i na ty, kteří mění práci kvůli rodinné situaci.
- Příspěvek na péči: Pokud odcházíte z práce, abyste se starali o blízkou osobu, od ledna 2026 vzrostly příspěvky v nižších stupních. U dospělých v I. stupni na 1 300 Kč a ve II. stupni na 5 400 Kč.
- Dlouhodobé ošetřovné: Zaměstnavatel vám (v platnosti už od června 2025) nesmí odmítnout volno na dlouhodobou péči o blízkého, pokud splňujete podmínky nároku na dávku.
5 kroků k bezpečné změně v roce 2026
- Prověřte svou hodnotu: Nesrovnávejte se jen s celostátním průměrem (48 171 Kč), na který mnoho profesí nedosáhne. Mnohem důležitější je sledovat medián a průměr ve vašem konkrétním oboru a kraji. Pokud vaše mzda nerostla s inflací posledních let a zaostává za nabídkami konkurence na podobných pozicích, je to jasný signál k vyjednávání nebo odchodu.
- Doručte výpověď správně: Doba běží hned ode dne doručení. Každý den prodlení s doručením znamená den navíc ve staré firmě. Nejrychlejší je elektronické doručování (např. e-mailem nebo datovou schránkou), pokud jste s ním v pracovní smlouvě souhlasili. Pokud dáváte výpověď osobně, nechte si vždy potvrdit převzetí na kopii dokumentu s jasným datem – právě od tohoto okamžiku se totiž nově začíná počítat váš odchod.
- Využijte rekvalifikaci: Nechte si proplatit kurz a pobírejte u toho 80 % mzdy.
- Hlídejte si zápočtový list: Zaměstnavatelé ho nově hlásí přes JMHZ (Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele) online, ale papírovou kopii chtějte vždy.
- Nebojte se dohody: Při přechodu mezi firmami je DPP do 12 000 Kč nejlepším způsobem, jak si udržet cash-flow bez zbytečných odvodů.