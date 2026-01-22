Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

Ivana Vaňkátová
  5:00
Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k mobilitě vyšší podporou a zrychleným koncem v původní firmě. Přinášíme podrobný přehled novinek, které při změně zaměstnání mohou do kapsy přinést i desítky tisíc korun navíc.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

V roce 2026 už neplatí, že jistota je v setrvání na jednom místě. Naopak. Průměrná mzda v národním hospodářství se vyšplhala na 48 171 Kč a nůžky mezi těmi, kteří se nebojí změny, a těmi, co zůstávají, se rozevírají.

Obsah

Konec penalizace odchodu z vlastní vůle

Největší novinkou, kterou přinesla novela zákona o zaměstnanosti (č. 120/2025 Sb.), je zrušení krácení podpory. Pokud jste dosud dali výpověď sami nebo dohodou bez vážného důvodu, stát vám okamžitě „osekal“ podporu na pouhých 45 % výdělku po celou podpůrčí dobu.

V roce 2026 už systém nezkoumá, kdo dal výpověď. Pokud splňujete podmínku 12 měsíců pojištění v posledních dvou letech, dostanete plnou výši podpory.

Jak dlouho a kolik budete brát?

  • Lidé do 52 let: Podpora trvá 5 měsíců. Konkrétně 80 % první dva měsíce, pak další dva 50 % a poslední měsíc 40 %.
  • Lidé od 52 do 57 let: Podpora trvá 8 měsíců. V roce 2026 pobírají 80 % čisté mzdy celé první tři měsíce, další dva měsíce 50 % a zbytek doby 40 %.
  • Lidé nad 57 let: Podpora trvá 11 měsíců. Stejně jako u předchozí skupiny berou 80 % první tři měsíce, což jim dává jistotu téměř ročního placeného přechodu do důchodu nebo k nové kariéře. Pak zase další dva měsíce 50 % a zbytek doby 40 %.

Pozor na maximální podporu

I když máte nárok na 80 % své předchozí mzdy, stát má nastavený strop. Pro rok 2026 je maximální možná podpora (včetně rekvalifikace) zastropována částkou 38 537 Kč.

  • Příklad A (Prodavačka, 23 000 Kč čistého): Dostane plných 80 %, tedy 18 400 Kč.
  • Příklad B (Manažer, 80 000 Kč čistého): Nedostane 64 000 Kč (80 %), ale narazí na strop a dostane 38 537 Kč.
ilustrační snímek

Výpověď už nemusí trvat čtvrt roku

Zapomeňte na staré pravidlo, že výpovědní doba běží až od prvního dne následujícího měsíce. Tato administrativní zátěž padla. „Tou nejzásadnější změnou je nový způsob počítání výpovědní doby – místo aby začínala až od prvního dne následujícího měsíce, nově začne běžet už dnem, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec doručí výpověď druhé straně,“ upozorňuje advokát Ondřej Preuss.

Kdy tedy reálně skončíte?
Výpovědní doba (standardně 2 měsíce) začíná běžet dnem doručení.

  • Starý systém: Výpověď podaná 2. ledna znamenala konec až 31. března.
  • Nový systém 2026: Výpověď doručená 2. ledna znamená konec 2. března. Ušetříte téměř celý měsíc „v zajetí“ staré firmy, což vám dává obrovskou výhodu při vyjednávání s novým zaměstnavatelem, který na vás spěchá.

Advokát Preuss však varuje před nepozorností u starých smluv: „Pokud ve smlouvách zůstanou formulace, které jen kopírovaly dřívější právní úpravu, může tím vzniknout řada nejasností.“ Je tedy vhodné tato ustanovení odstranit dodatkem, případně uzavřít smlouvy nové.

ilustrační snímek

Rekvalifikace: Stát zaplatí „studijní volno“ až 38 537 Kč měsíčně

Pokud se rozhodnete pro úplnou změnu oboru – například z administrativy do IT nebo na specializované řemeslo – stát vás v roce 2026 podrží jako nikdy dříve.

Podpora při rekvalifikaci vzrostla na 80 % průměrného výdělku. Zároveň se ale posunul i strop. Zatímco dříve byl limit pro podporu při rekvalifikaci velmi nízko, nyní můžete pobírat až 38 537 Kč měsíčně. To je částka, která by měla pokrýt náklady většiny domácností po dobu, kdy se učíte nové profesi.

Finance a skryté detaily: Na co si dát pozor?

Změna práce v roce 2026 má i své technické aspekty, které ovlivňují výplatu.

  • Paušál na home office: Pokud si v nové práci vyjednáte práci z domova, pohlídejte si náhrady. Pro rok 2026 činí paušál 4,70 Kč za hodinu (podle vyhlášky č. 572/2025 Sb.). Při plném home office to dělá zhruba 800 Kč měsíčně čistého k dobru.
  • Dohody (DPP): Pokud si chcete mezi pracemi jen odpočinout a přivydělat si na dohodu, limit pro účast na pojištění je 12 000 Kč. Pokud se u zaměstnavatele přihlásíte jako „oznámená dohoda“, do této částky neplatíte sociální ani zdravotní pojištění.
  • Pracovní úrazy a renty: Pokud zaměstnanec odchází ze zdravotních důvodů, týká se ho úrazová renta (náhrada za ztrátu na výdělku). I ta byla k 1. lednu 2026 valorizována. Průměrný výdělek pro výpočet se zvýšil o 2,6 % a fixních 240 Kč.
ilustrační snímek

Sociální jistoty pro pečující

Novinky roku 2026 myslí i na ty, kteří mění práci kvůli rodinné situaci.

  • Příspěvek na péči: Pokud odcházíte z práce, abyste se starali o blízkou osobu, od ledna 2026 vzrostly příspěvky v nižších stupních. U dospělých v I. stupni na 1 300 Kč a ve II. stupni na 5 400 Kč.
  • Dlouhodobé ošetřovné: Zaměstnavatel vám (v platnosti už od června 2025) nesmí odmítnout volno na dlouhodobou péči o blízkého, pokud splňujete podmínky nároku na dávku.

5 kroků k bezpečné změně v roce 2026

  1. Prověřte svou hodnotu: Nesrovnávejte se jen s celostátním průměrem (48 171 Kč), na který mnoho profesí nedosáhne. Mnohem důležitější je sledovat medián a průměr ve vašem konkrétním oboru a kraji. Pokud vaše mzda nerostla s inflací posledních let a zaostává za nabídkami konkurence na podobných pozicích, je to jasný signál k vyjednávání nebo odchodu.
  2. Doručte výpověď správně: Doba běží hned ode dne doručení. Každý den prodlení s doručením znamená den navíc ve staré firmě. Nejrychlejší je elektronické doručování (např. e-mailem nebo datovou schránkou), pokud jste s ním v pracovní smlouvě souhlasili. Pokud dáváte výpověď osobně, nechte si vždy potvrdit převzetí na kopii dokumentu s jasným datem – právě od tohoto okamžiku se totiž nově začíná počítat váš odchod.
  3. Využijte rekvalifikaci: Nechte si proplatit kurz a pobírejte u toho 80 % mzdy.
  4. Hlídejte si zápočtový list: Zaměstnavatelé ho nově hlásí přes JMHZ (Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele) online, ale papírovou kopii chtějte vždy.
  5. Nebojte se dohody: Při přechodu mezi firmami je DPP do 12 000 Kč nejlepším způsobem, jak si udržet cash-flow bez zbytečných odvodů.
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

Obědová kultura

Doby, kdy se velká část zaměstnanců chodila denně stravovat do restaurací, jsou zřejmě nenávratně pryč. Dnes obědům začínají vládnout „krabičky“ s jídlem přinesené z domu. Co za tím stojí? Je to jen...

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Dluhopisy Republiky

Ministryně financí se nechala slyšet, že obnoví svého času populární Dluhopisy Republiky přímo pro občany. Ty zejména v období vysoké inflace a úrokových sazeb přinášely fantastické zhodnocení. Budou...

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická a finanční čísla? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Rok 2026 přinesl velké množství novinek i nových dat. A rok 2025 přinesl i řadu pozitivních ekonomických čísel. Víte například, jaká je aktuální inflace, jak v roce 2025 rostla česká ekonomika a...

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

Benefity nejsou už jen symbolickým gestem. Jak si firmy své lidi hýčkají?

Zaměstnanecké benefity

Firmy se často domnívají, že o loajalitě zaměstnanců rozhoduje téměř výhradně mzda. Jenže to už dnes tak docela neplatí. Stále větší roli hrají i zaměstnanecké benefity, které lidem zvýší kvalitu...

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

ilustrační snímek

Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k...

22. ledna 2026

Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

ilustrační snímek

Češi mají stále větší apetit investovat a volí už i odvážnější strategie. Kde bylo možné v uplynulém roce nejlépe vydělat a jaké investice nejvíce ztrácely? Co čekat v roce 2026 od nemovitostí,...

22. ledna 2026

Tělo i hlava v kondici: Jak firmy mění pojetí zdravotních benefitů

zdravotní benefity

Zdraví zaměstnanců už dávno není jen otázkou fyzické kondice. Do popředí zájmu firem se stále výrazněji dostává wellbeing a duševní pohoda lidí, kteří u nich pracují. Zjišťovali jsme, jak se tento...

22. ledna 2026

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Spokojení senioři

České důchodce letos čeká několik změn. Kvůli digitalizaci státní správy zdraží papírový doklad o výši důchodu a také výplata důchodu v hotovosti. Pro seniory, kteří dokážou efektivně využívat...

21. ledna 2026  8:44

Rady: Učte se pravidelně a těšte se na nové vědomosti

Markéta Švamberk Šauerová, psycholožka a vysokoškolská pedagožka

Mít desítky let praxe už dnes samo o sobě nestačí. Svět práce se mění rychleji než kdy dřív a i zkušení profesionálové stojí před otázkou, jak se dál učit, neustrnout a udržet si jistotu na trhu...

21. ledna 2026

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

21. ledna 2026

Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

Komerční sdělení
Vimperk

V letošním roce slaví Rohde & Schwarz ve Vimperku 25. výročí od svého založení, během kterých se vyprofiloval z malé pobočky ve stabilního zaměstnavatele, který spojuje high-tech technologie, jistotu...

20. ledna 2026

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Dluhopisy Republiky

Ministryně financí se nechala slyšet, že obnoví svého času populární Dluhopisy Republiky přímo pro občany. Ty zejména v období vysoké inflace a úrokových sazeb přinášely fantastické zhodnocení. Budou...

20. ledna 2026

Jak se vyznat v inflaci a jaké číslo ovlivní třeba nájmy, přibližuje odborník

Jan Traxler

Meziroční míra inflace v ČR se během roku 2025 pohybovala v rozmezí od 2,1 % do 2,9 %. V posledních měsících dokonce v průměru cenová hladina klesá. Jak se vyznat v inflaci a proč je důležité konečné...

20. ledna 2026

Zažíváte banální střety eskalující v konflikty? Víme, proč vznikají a jak jim čelit

ilustrační snímek

Zažili jste situaci, kdy se obyčejná pracovní debata během několika minut změnila v nepříjemný, emocionálně vypjatý spor, aniž by bylo jasné proč? Nebo kdy banální výměna názorů, doma či na...

19. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická a finanční čísla? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Rok 2026 přinesl velké množství novinek i nových dat. A rok 2025 přinesl i řadu pozitivních ekonomických čísel. Víte například, jaká je aktuální inflace, jak v roce 2025 rostla česká ekonomika a...

vydáno 18. ledna 2026

Finance nejsou jen čísla, pro mě to jsou příběhy o firmách, říká manažerka

Premium
Anna Znojová, Tchibo

Vždycky měla blízko k matematice a zajímalo ji, jak věci fungují. A tak místo memorování hledala logiku a souvislosti. Ekonomie – obor, který propojuje čísla s reálným světem, tedy pro ni později byl...

17. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.