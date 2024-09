O zkrácené úvazky je zájem. Reflektují na to firmy?

Jsou zde ještě velké rezervy. Tak by se dala jednou větou shrnout situace kolem nabídky zkrácených úvazků u nás. „V České republice je nabízí pouze 8,1 procenta firem, což je opravdu málo oproti Evropské unii, kde je průměr 18,6 procenta a 42 procentům v Holandsku,“ shrnuje statistická čísla Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. Čeští manažeři by se tak podle něj měli zamyslet, jestli by se jim investice do zkrácených úvazků nevyplatila v podobě nových zdrojů talentů.

Skupin, z nichž by se noví zaměstnanci mohli rekrutovat, je hned několik. Například je zde 280 tisíc převážně žen na rodičovské dovolené. Další rodiny mají třeba děti už ve školkovém věku, ale s plným úvazkem není možné péči o ně skloubit, a tak zůstává jeden z rodičů doma, i když by pracoval rád.

Pořádně „vytěžit“ nedokážou zaměstnavatelé ani studenty. Přitom dnes při studiu pracují skoro všichni vysokoškoláci. „Pětina z nich ale chodí pouze na brigády, a navíc mimo svůj obor. Přitom zaměstnání studenta na zkrácený úvazek může být výhodné i pro samotné firmy – proškolí a zaučí si budoucího zaměstnance a nebudou tak v budoucnu muset hledat specialistu v daném oboru,“ poukazuje na další možnost Petr Hykel, ředitel headhunterské společnosti Theones. Navíc podle něj generace Z přináší do firem perfektní ovládání moderních technologií, které je pro ně samozřejmostí.

Zlatý důl? Lidé mezi pětapadesáti a sedmdesátkou

Největší skupinou, jejíž potenciál zatím zaměstnavatelé neumí dobře využít, jsou ale jednoznačně starší lidé. „V Česku máme zhruba 420 tisíc lidí v předdůchodovém věku, tedy mezi 55 a 64 lety a 560 tisíc těch, kteří jsou čerstvě v důchodu, tedy mezi 65 a 69 lety, a mohli by se se svými zkušenostmi ještě uplatnit a přivydělávat si,“ říká Halbrštát.

A do budoucna budou hrát senioři ještě významnější roli. Podle předpovědi ministerstva práce by se do roku 2050 měl počet obyvatel nad 65 let zdvojnásobit, zatímco počet narozených dětí klesne o čtvrtinu. „To samozřejmě znatelně ovlivní pracovní trh. Firmy budou muset zaměstnávat starší pracovníky a přizpůsobovat jim pracovní místa i formu pracovního úvazku,“ zdůrazňuje Hykel. Mimo jiné i proto, že věk odchodu do penze se bude postupně zvyšovat.

S tím souhlasí i Jiří Halbrštát. Také podle Martiny Machové, HR ředitelky společnosti Pluxee, která je jedním z největších poskytovatelů benefitních systémů u nás, je na přehřátém pracovním trhu strategičtější, pokud starší zaměstnanci nebudou pospíchat do penze. „Částečné úvazky mohou být způsobem, jak tento proces zpomalit, aniž by čelili neúnosné pracovní zátěži,“ dodává Machová. A v potaz je třeba vzít i to, že v některých fyzicky či psychicky náročnějších profesích je totiž osmihodinová pracovní doba pro starší zaměstnance dokonce nereálná.

Situace se lepší, ale jen někde

Z dlouhodobého hlediska je podle personálních společností možné pozorovat mírný nárůst počtu zkrácených úvazků. „Růst ale rozhodně není tak rychlý, jak by trh potřeboval,“ zdůrazňuje Tomáš Pavlíček z portálu Atmoskop.cz, který sbírá recenze na zaměstnavatele. Dodává, že nejčastěji se nabízí v segmentu bílých límečků, tedy v administrativě či chcete-li u kancelářských prací a ve velkých městech. Důvod je prostý, obory jako IT, marketing, finanční služby a podobně totiž umožňují větší flexibilitu.

„Naopak v tradičnějších odvětvích nebo manuálně náročných odvětvích je nabídka zkrácený úvazků stále nižší. Obory, jako je například průmyslová výroba či stavebnictví totiž vyžadují plnou přítomnost, a tak zde bývá zavedení kratších úvazků mnohem obtížnější,“ vysvětluje Denisa Janatová, ředitelka personální společnosti smitio. Jak ale upozorňuje Jiří Halbrštát, hranice se například s rozvojem průmyslu 4.0 budou posouvat ve všech oborech, a firmy by na to měly být připravené.

Administrativa umožňuje větší flexibilitu…

Obecně totiž platí, že nejlepší talenty přilákají ty firmy, kterým se podaří přenastavit vztahy se zaměstnanci a poskytnout jim individuální možnosti způsobu práce. A mnohým se to daří.

Například v PR agentuře AMI Communications pracuje na zkrácený úvazek zhruba čtvrtina lidí. „Nejčastěji jde o zaměstnankyně, které pro nás pracují, poté odejdou na mateřskou a rodičovskou dovolenou, po jejím skončení se mají zájem k nám vrátit a pokračovat v kariéře. S těmi si před jejich návratem do práce slaďujeme jejich časové možnosti s potřebami firmy,“ říká Pavel Novák, Senior Account Director v AMI Communications. Maminky ale nejsou jediné. Na zkrácené úvazky ve firmě pracují i někteří vysokoškolští studenti, kteří se již osvědčili v rámci práce na dohodu.

Také v Provident Financial mají kratší pracovní dobu především rodiče s malými dětmi nebo zaměstnanci, kteří potřebují více času na péči o rodinu či osobní záležitosti. Celkově jde o 10 procent zaměstnanců. A obdobné je to v Pluxee (dříve Sodexo Benefity), i tady si uvědomují, jak důležitá je flexibilita pracovního prostředí. „Vždy se snažíme najít funkční řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. V poslední době jsme řešili pár případů, kdy si zaměstnanci přáli na omezený čas snížit pracovní úvazek ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Měli tak více času vyrovnat se s danou situací a po pár měsících si zase úvazek navýšili,“ přibližuje praxi v Pluxee Martina Machová.

Hojně zastoupené jsou kratší úvazky také v Buřince (Stavební spořitelna České spořitelny), týkají je zhruba 15 procent zaměstnanců. Využívají je zde především rodiče pečující o děti a také zaměstnanci, kteří pracují částečně ve více společnostech této finanční skupiny. Mají tu však i zkušenost, kdy zaměstnanec pracoval na zkrácený úvazek z důvodu zapojení do vědeckého výzkumu. „Plus to má ale také pro nás jako zaměstnavatele. Zkrácené úvazky nám totiž umožňují sdílení pracovních míst, což umožňuje optimální využívání pracovních prostor. A to jde ruku v ruce s udržitelností, kterou prosazujeme všude, kde to jde,“ zdůrazňuje Kateřina Vinecká, ředitelka oddělení Lidé a kultura v Buřince.

... neplatí to ale zcela

Ani u kancelářské práce to ale na všech pozicích nemusí být možné. „Kratší úvazky nabízíme pouze na administrativních a juniorních pozicích. Seniorní role jsou u nás natolik náročné, že vyžadují i více než jeden úvazek od každého z nás. Neumím si představit, jak by je šlo dělat třeba jen na poloviční,“ vysvětluje Vojta Roček, partner investičních fondů Presto Ventures a Presto Tech Horizons.

Kolem šesti procent zaměstnanců pracuje na zkrácené pracovní úvazky v Kongresovém centru Praha, a to v administrativě a na recepci v hotelu. Zájemcům vychází vstříc vždy, kdy je to v provozních možnostech firmy. „Díky tomu si rozšiřujeme okruh uchazečů o zaměstnání. A jako výhodu vidíme i vyváženější work-life balance pro zaměstnance. Vede to totiž k jejich větší spokojenější a nižší fluktuaci,“ popisuje Drahomíra Menclová, manažerka lidských zdrojů v Kongresovém centru Praha.

Podobné je to také u společnosti Kärcher. Práci s kratší pracovní dobou tu nabízí na pozicích administrativní povahy. Možnosti využívají především maminky na rodičovské dovolené, případně studenti. Jedná se o zhruba pět procent zaměstnanců firmy.

V útvarech, kde je to provozně možné, umožňují zkrácení pracovního úvazku i v Generali České pojišťovně. „Ne vždy však dokážeme skloubit naši provozní potřebu s potřebou a požadavky zaměstnance,“ přiznává Lucie Šmerousová, HR senior manažerka Generali České pojišťovny. „Pro sladění osobního a pracovního života, více než zkrácené úvazky, spíše umožňujeme flexibilitu ve formě práce na home office. Na to máme velmi dobrou zpětnou vazbu.“

Ve školství jsou běžné

Možnost zkrácených úvazků ve školství je v současné době poměrně běžná. „Já si troufám říci, že dokonce naprosto klíčová, a to zejména v oblasti odborného školství,“ říká Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT). Doplňuje, že na jejich škole učí erudovaní odborníci z praxe, kteří vidí v předávání zkušeností a znalostí smysl. A oceňuje, že jsou i firmy, které své zaměstnance v učení opravdu podporují a vytváří jim pro to podmínky. Na částečný úvazek na SSŠVT pracují rovněž učitelé jazyků.

Totéž potvrzují i další. „Pokud jde o výuku odborných předmětů, u některých zkrácené úvazky nabízíme už v rámci inzerátu,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Stření odborné školy Jarov (SOŠJ), která patří k těm větším a zaměstnává více než 150 pedagogů a okolo 50 nepedagogů. Vstříc ale na SOŠJ vychází i dalším pedagogům, kteří mají o zkrácené úvazky zájem. Jedná se nejčastěji o maminky po mateřské dovolené a učitele, kteří jsou již v důchodu, ke kterému si chtějí přivydělat. A jsou také učitelé, kteří pracují na zkrácený úvazek na dvou školách.

Jak ale upozorňuje Martin Vodička, bez pedagogů na plný úvazek by to určitě nešlo. Jsou to totiž právě oni, kteří jsou třídními učiteli, drží povinné dozory na chodbách či v jídelně, zařizují a účastní se mimoškolních akcí atd.

Jde to i ve zdravotnictví

Otevřený postoj mají ke kratším pracovním úvazkům rovněž ve zdravotnictví. Například u Medicom Clinic je využívá skoro čtvrtina zaměstnanců, zejména na pozicích zdravotních sester z řad maminek po mateřské dovolené. Vstříc ale vychází s úpravou pracovního úvazku i ostatním zaměstnancům. „Vnímáme to jako plus, že se k nám zaměstnanci rádi vrací a ví, že je tu možnost domluvit se, pokud z jakéhokoliv důvodu potřebují úvazek snížit nebo navýšit,“ vysvětluje Nela Schmidtová, HR manažerka Medicom Clinic. Někdy ale kratší úvazky nabízí i aktivně rovnou v inzerátech, a to kvůli potřebám provozu a vykrytí pouze určitého počtu směn.

Obdobná je situace v síti očních klinik Gemini, ze zhruba 400 zaměstnanců jich 80 pracuje na zkrácené úvazky od 0,2 do 0,9. Jde o lékaře, zdravotní sestry i administrativní pozice na centrále. Důvody jsou různé, od péče o rodinu, přes delší vzdálenost bydliště, až po péči o domácího mazlíčka. „Díky tomu, že jsme větší zaměstnavatel, tak můžeme flexibilněji pracovat s naplněním potřebné kapacity pracovních úvazků. Což u menších společností může být komplikovanější,“ říká Tomáš Jošek, HR manažer Soukromé oční kliniky Gemini. Dodává, že se ale setkávají i s opačným požadavkem, a to zejména od mladých lékařů absolventů. „Chtějí mít totiž atestační přípravu co nejkratší a nižší úvazek jim ji prodlužuje,“ vysvětluje Jošek.

Odvrácená strana mince

Jak se ale říká, nic není jen černobílé. A platí to také o zkrácených úvazcích. S kratší pracovní dobou přirozeně klesá celková mzda. „Mnoho domácností má ale napnutý rozpočet a tyto peníze by jim citelně chyběly. Mnozí, kteří by rádi tuto možnost u svého zaměstnavatele využili, tak neučiní právě kvůli tomu,“ upozorňuje Martina Machová z Pluxee.

To se samozřejmě týká i dovolené. „Pokud pracujete na zkrácený úvazek, například čtyři hodiny denně, máte nárok na stejný počet týdnů dovolené jako zaměstnanci na plný úvazek. Bude vám ale proplacena pouze za tyto čtyři hodiny denně,“ popisuje Lucie Šmerousová. „Pokud budete pracovat jen některé dny v týdnu, pak se počet dní dovolené úměrně zkrátí podle toho, kolik dní v týdnu pracujete.“

Další nevýhodou je omezený kariérní růst. „Na částečném úvazku nemusí zaměstnanci dostávat stejné příležitosti pro profesní rozvoj, školení nebo povýšení jako kolegové na plný úvazek. Mohou být méně zapojeni do důležitých projektů nebo rozhodovacích procesů,“ vysvětluje Machová. Dodává, že zaměstnanci na částečný úvazek také čelí menšímu přístupu k některým zaměstnaneckým benefitům, jako jsou například bonusy, zdravotní pojištění nebo příspěvky na penzijní spoření, protože některé firmy tyto benefity nabízejí jen zaměstnancům na plný úvazek.

Ani z pohledu zaměstnavatele zde neplatí jen samá pozitiva. „Tento přístup je pro firmy, a hlavně jejich manažery náročnější, co se týče organizace práce. Je potřeba delegovat úkoly přesně s jasnými termíny, a mít také důvěru ve své zaměstnance,“ říká Jiří Halbrštát z ManpowerGroup. Častou nevýhodou je rovněž to, že pracovník na zkrácený úvazek nemusí být vždy k dispozici pro plnění ad hoc úkolů, které je nutno zpracovat ihned.

Naproti tomu obavy, že kratší pracovní doba znamená nižší produktivitu, se ukazují jako neopodstatněné. „Je tomu zcela naopak, často vede k lepší koncentraci a vyšší efektivitě, protože máte méně času na prokrastinaci a zbytečné přestávky,“ doplňuje Olga Hyklová, výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting. To potvrzují i zkušenosti zaměstnavatelů. „Máme vysledováno, že často je zaměstnanec či zaměstnankyně na šestihodinový úvazek stejně produktivní jako na plný a dokáže se i lépe soustředit,“ dodává Šmerousová.