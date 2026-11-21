Vystudovala jste strojní inženýrství. Dnes vyrábíte přírodní kosmetiku. Jak se něco takového přihodí?
Vlastně docela jednoduše. Vystudujete obor, který vás nikdy moc nelákal, a na mateřské si najdete koníček, který se vám trochu vymkne z rukou.
Proč jste se tedy rozhodla právě pro tento obor?
Strojní inženýrství jsem studovala spíš na přání rodiny, ale profesně jsem se jím nikdy nezabývala. Po škole jsem se věnovala modelingu a později administrativě. K výrobě mýdel jsem se dostala až na mateřské se synem, kdy jsem hledala něco, čím bych zaměstnala hlavu i ruce a co by bylo jen moje. Začala jsem rozpouštěním hotové mýdlové hmoty a naléváním do formiček, ale brzy jsem chtěla víc. Zajímalo mě, jak se vyrábí skutečné mýdlo od základu, a tak jsem objevila metodu za studena. První várka se povedla a já tomu úplně propadla. Dnes tak místo technických výkresů řeším receptury, oleje a hydroxid sodný.
Kdy vám došlo, že by se z koníčku mohlo stát podnikání?
Žádný velký podnikatelský plán za tím nebyl. Mýdla jsem vyráběla prostě proto, že mě to bavilo. Jenže postupně zaplnila všechny volné police a já obdarovala snad každého, koho jsem znala. Nakonec už nebylo komu je dávat ani kam ukládat další várky. Měla jsem tedy dvě možnosti: přestat vyrábět, nebo je zkusit nabídnout i dalším lidem. A protože přestat nepřipadalo v úvahu, začala jsem zjišťovat, co založení vlastní kosmetické značky obnáší. Kdybych tehdy tušila, co mě čeká, možná bych si raději vybrala méně nákladný koníček. Třeba háčkování.
Značka ZIZZISOAP vznikla v prosinci 2023. Co všechno jste musela zařídit, než jste mohla prodat první mýdlo?
Naivně jsem si myslela, že když umím vyrobit dobré mýdlo, mám to nejtěžší za sebou. Jenže opak byl pravdou. Musela jsem najít vhodnou provozovnu, splnit hygienické požadavky, připravit potřebnou dokumentaci a zajistit bezpečnostní posouzení výrobků. K tomu přibylo vybavení, suroviny, obaly, etikety nebo e-shop. A to všechno samozřejmě něco stálo. Do rozjezdu jsem nakonec investovala zhruba 250 tisíc korun, a to nepočítám stovky hodin vlastní práce. Měla jsem pocit, že jsem si při zakládání značky stihla vystudovat ještě práva, hygienu a marketing.
Co vás na začátku potrápilo nejvíc? Chtěla jste to někdy vzdát?
Jednoznačně legislativa. Vstupovala jsem do oboru, o kterém jsem z pohledu podnikání nevěděla prakticky nic. Neznala jsem potřebné dokumenty, nevěděla jsem, jak připravit podklady pro bezpečnostní posouzení ani na koho se s čím obrátit. Informací bylo překvapivě málo. Bylo to jako skládat puzzle bez předlohy a s chybějícími dílky. A jestli jsem chtěla skončit? Samozřejmě, nejednou. Občas si představuji zaměstnání, kde mi v pět skončí pracovní doba a nikdo po mně nebude chtít natočit Reel. Pak ale přijdu do dílny, začnu vyrábět a zase mě to přejde. Láska k řemeslu zatím všechny podobné krize přebije.
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Podnikání jste rozjížděla s miminkem a prvňačkou. Jak jste to zvládala?
Byla to docela slušná logistická disciplína. S miminkem za zády jsem samozřejmě vyrábět nemohla. Kosmetiku vyrábím v samostatné provozovně a při práci s hydroxidem sodným je navíc nutné dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. Než syn nastoupil do školky, pomáhala mi chůva, díky které jsem měla alespoň několik hodin na práci v dílně. Jenže samotnou výrobou pracovní den zdaleka nekončil. Všechno ostatní jsem doháněla ve chvílích, kdy to péče o děti dovolila. A vlastně se toho moc nezměnilo. Čas je moje největší omezení dodnes. Nápadů mám na několik životů, ale den má bohužel pořád jen 24 hodin.
Slušný úspěch slavíte s přírodními deodoranty. Jakou roli sehrály v rozvoji vaší značky?
Zásadní. Povedlo se mi vytvořit produkt, který zákaznicím skutečně vyhovuje a pro který se pravidelně vracejí. A právě věrní zákazníci jsou pro malou značku nesmírně důležití. Podobné je to s mýdly. Lidé je často kupují jako originální dárek, ale když je sami vyzkoušejí, rádi si přijdou pro další. Právě díky rostoucímu zájmu jsem během druhého roku podnikání poprvé získala pocit, že by mě značka mohla skutečně uživit. Samozřejmě bych si přála, aby rostla rychleji, ale stále musím práci skloubit s péčí o děti. Postupuji tedy možná pomaleji, než bych chtěla, o to víc si ale vážím každého úspěchu.
Co vás vlastně přivedlo k vývoji přírodních deodorantů?
Hlavní motivací byla moje desetiletá dcera. Pomalu se z ní stává slečna a nastal čas, aby vyfasovala svůj první deodorant. Jeho vývoj byl ale mnohem náročnější než výroba mýdel a zabral mi téměř tři čtvrtě roku. Od začátku jsem měla jednu zásadní podmínku: musí opravdu fungovat. Protože deodorant, který krásně voní, ale po dvou hodinách vás nechá na holičkách, je tak trochu k ničemu.
V čem se vaše deodoranty liší od těch běžných?
Chtěla jsem vytvořit šetrný, ale účinný produkt bez jedlé sody, která může dráždit pokožku, a bez hliníkových solí. Místo sody používám hydroxid hořečnatý a další látky, které pomáhají neutralizovat zápach. Na rozdíl od antiperspirantů deodoranty neomezují samotné pocení. Nejtěžší bylo najít recepturu, která bude skutečně fungovat, bude příjemná na pokožce a zároveň bude mít správnou konzistenci. Podle ohlasů zákaznic se to naštěstí povedlo.
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Jak dnes vypadá chod ZIZZISOAP? Máte někoho k ruce?
Zatím je to moje one-woman show. Jsem ředitelka, vývojářka, výrobkyně, marketérka, skladnice, účetní i uklízečka v jedné osobě. Kosmetiku vyrábím v pražské provozovně v malých šaržích, takže mi každý výrobek doslova projde rukama. Když se mě ale někdo zeptá, jak vypadá můj pracovní den, často mám pocit, že samotnou výrobu musím teprve někde hledat. Věnuji jí jeden nebo dva dny v týdnu. Zbytek času spolknou objednávky surovin, e-shop, komunikace se zákazníky, administrativa, účetnictví, focení, natáčení videí, balení zásilek a úklid. Počty kusů kolísají podle sezony. Před Vánoci je úplně jiný provoz než v klidnějších měsících: někdy jedu čtrnáct dní prakticky nonstop.
Vaše mýdla mají názvy Caribbean Kiss nebo Wild Ocean. Jak vzniká nový výrobek?
Inspirace si mě většinou najde sama. Někdy za volantem, klidně i při vaření. Najednou mám v hlavě celý obraz nového mýdla: jeho barvy, vrstvy, strukturu a celkový vzhled. Pak se ho snažím převést do skutečnosti. Někdy všechno vyjde přesně podle představy hned napoprvé, jindy si mýdlo rozhodne žít vlastním životem a potřebuji několik pokusů. Právě ta nepředvídatelnost mě baví. Název často vymýšlím až nad hotovým výrobkem. A když mě nic nenapadá, ukážu ho sledujícím na Instagramu a jméno hledáme společně. Baví mě, když se zapojí i zákazníci.
Výroba je i chemie. Jak jste se naučila vytvářet vlastní receptury?
Začínala jsem skoro od nuly. Hodně jsem četla, počítala, zkoušela a postupně se učila z vlastních zkušeností. Výroba kosmetiky rozhodně není jen o tom smíchat několik hezkých ingrediencí a doufat, že to dobře dopadne. Každá surovina má v receptuře svoji funkci, jednotlivé složky musí správně fungovat a výsledný výrobek musí být bezpečný a stabilní. Nevím, nakolik mi pomohlo technické vzdělání, to si netroufám tvrdit. Ale technický cit určitě ano. Bavilo mě zjišťovat, jak věci fungují, a hledat řešení. Při vývoji nových výrobků se to hodí neustále.
Ručně vyráběné mýdlo stojí kolem dvou set korun. Jak zákazníkům vysvětlujete cenu?
To je pro mě jedno z nejtěžších témat. I když se může zdát, že ručně vyráběné mýdlo za dvě stě korun je drahé, z mého pohledu je jeho cena stále poměrně nízká. Lidé vidí hotový výrobek a cenu surovin, ale už ne vývoj receptury, ruční práci, obaly, bezpečnostní posouzení, nájem provozovny, energie, vybavení, účetnictví, marketing nebo daně a odvody. A samozřejmě můj čas. Velkovýroba má úplně jiné možnosti a náklady na jeden kus. Nemůžu jí konkurovat cenou a ani nechci. Nabízím jiný typ výrobku, za kterým stojí konkrétní člověk a jeho práce. Přesto je těžké najít cenu spravedlivou vůči mně a zároveň přijatelnou pro zákazníky. Kdybych započítala opravdu všechen svůj čas a všechny náklady, obávám se, že by mýdlo pro mnoho lidí bylo neprodejné.
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Jak důležitý je pro vás Instagram? Baví vás být tváří značky?
Je naprosto zásadní, přichází odtud velká část zákazníků. Umožňuje mi ukázat nejen hotové produkty, ale i celý proces jejich vzniku, včetně přešlapů. Vystupování před kamerou je pro mě ovšem pořád krok mimo komfortní zónu. Natočit se a zveřejnit video před stovkami lidí je jiná disciplína. Někdy bych raději jen v klidu vyráběla, než řešila světlo, vlasy a to, zda před kamerou vůbec dávám smysl. Jenže lidé chtějí vědět, kdo za výrobkem stojí, a pro malou značku je tahle důvěra důležitá. Proto mám ráda také trhy, kde si můžu se zákazníky osobně popovídat. A kdyby mi Instagram někdo zítra ukradl, asi bych si na chvíli šla sednout do kouta.
ZIZZISOAP je zatím vaše one-woman show. Plánujete časem přibrat někoho dalšího?
Čím dál víc si uvědomuji, že nemůžu dělat všechno sama a zároveň čekat, že značka poroste. Některé činnosti bych proto ráda předala, hlavně ty, které mě odvádějí od samotné tvorby. ZIZZISOAP je ale moje dítě a od začátku jsem ji budovala vlastníma rukama. Takže nejtěžší asi nebude někoho najít, ale naučit se pustit část věcí z rukou.
Kde byste chtěla být se značkou třeba za pět let?
Netoužím po velké továrně ani desítkách zaměstnanců. Líbila by se mi menší, stabilní značka, která mě uživí a dovolí mi dělat práci, kterou miluji. Ale děti porostou, moje možnosti se budou měnit a kdo ví, jaké ambice budu mít za pět let. Jedno bych si však chtěla zachovat: nikdy nechci vyrábět kosmetiku jen proto, abych měla co prodávat. Chci nabízet produkty, kterým sama věřím a za které se můžu s čistým svědomím postavit.