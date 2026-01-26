Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš životopis, kterým se ucházíte o zajímavou práci, nespadl do koše, ale dostal se na přední příčky?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Našli jste inzerát na práci, o kterou opravdu hodně stojíte? Tak ten starý životopis, který se opět chystáte jen „oprášit“, klidně vymažte a vytvořte si nový.

První, kdo ho otevře, totiž dost pravděpodobně bude umělá inteligence a ta se „nezakecá“. Jak narazí na chyby nebo nenajde klíčová slova, která hledá, rovnou vás šoupne na konec fronty. Živý člověk se tak o vašich letech praxe a řadě úspěchů ani nemusí dozvědět.

„Automatický předvýběr s podporou AI změní hromadu došlých životopisů na strukturovanou hitparádu a srovnání,“ chválí pomoc AI headhunterka Markéta Šveda ze společnosti Recruit CZ.

Tím ovšem role umělé inteligence při náborech nekončí. Naopak, headhunteři a personalisté na ni delegují čím dál víc úkolů – mohou ji nechat třeba prošmejdit vaše sociální sítě a příspěvky do internetových diskusí nebo klidně posoudit vaše neverbální projevy při videopohovoru: mimiku, tón hlasu... AI také kandidátům píše maily nebo jim odpovídá na dotazy v chatu a dovede vyhledávat nové talenty.

Zapřáhněte roboty, ať pracují pro vás

A na to vše je nutné se připravit. Umělá inteligence totiž dokáže kandidáty nejen poslat hned na začátku z kola ven, ale také naopak posunout na první místo. Jen je s ní nutné umět dobře zacházet.

„Myšlenka, že práci vám nevezme AI, ale člověk, který s ní umí pracovat, platí čím dál víc. Důkazem je příběh uchazečky o práci, která díky aktivnímu přístupu a preciznímu zacházení s moderními technologiemi naprosto zastínila dalších dvě stě kandidátů,“ láká na zajímavý minipříběh headhunterka Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown.cz.

O co šlo? Kandidátka ve výběrovém řízení do firmy pracující s AI neposlala jen klasický životopis jako všichni ostatní, ale přidala několik dalších materiálů. Ty vytvořila s pomocí umělé inteligence. Vše měla precizně zpracované, promyšlené a na první pohled bylo vidět, že si s přípravou dala hodně práce.

„Motivační dopis i životopis byly ve špičkové češtině i angličtině, dále přidala i zajímavě pojatý návrh nového produktu, patnáctistránkovou příručku AI pro začátečníky a prezentaci svých dosavadních výsledků. Za vším bylo vidět, že přemýšlí trochu jinak a nabízí nápady, i když to po ní ve výběru vlastně nikdo neočekával,“ nešetří chválou expert na digitální transformaci a majitel firmy NoWork. ai Filip Dřímalka, který kandidátku přijímal. Dodává, že uchazečka práci nakonec získala.

„Může to být skvělá inspirace pro jiné uchazeče. Aktivní přístup a využití moderních nástrojů je nejlepší cestou, jak se stát ‚nepřehlédnutelným‘,“ myslí si Tomšovská.

Pozor na klíčová slova

Výrazná kandidátka měla možná i trochu štěstí, že se její „motivační smršť“ nedostala do spárů algoritmů, ale k živému člověku, který okamžitě rozpoznal skrytý talent. Kdo ví, jak by postupoval stroj, který k prvnímu třídění využívá čím dál více společností – hlavně tedy při obsazování nižších a středních pozic, na které se hlásí velké množství uchazečů.

Jak vlastně systémy ATS (Applicant Tracking Systems) určené k automatickému třídění životopisů fungují? Stroj životopis přečte, rozpozná názvy pozic, dovednosti, délku praxe, vzdělání nebo používané nástroje a porovná je s požadavky uvedenými v inzerátu. Řídí se mimo jiné podle klíčových slov.

Když tedy třeba firma hledá „datového analytika“, nastaví mezi klíčová slova SQL, Python, Power BI. Životopis, který tato slova obsahuje, systém vyhodnotí jako vhodnější a posune výš v seznamu. Naopak profil, kde klíčová slova chybějí, skončí na chvostu nebo rovnou v koši. Personalista si pak přečte jen životopisy z horní části žebříčku.

„Po selekci životopisů může recruiter využít i moderní aplikace prescreeningu, kde systém už kromě filtru klíčových slov dokáže vyhodnotit i hlubší kontext uvedených dat v životopisu,“ vysvětluje Šveda.

Vyladěný životopis bez hrubek a překlepů, v němž nechybí všechna důležitá klíčová slova, je tak dnes při hledání práce naprosto zásadní. Jen tak „zaujmete“ stroj a dostanete se k člověku.

Kde AI na člověka nestačí?

Není to ale škoda? Co když se skvělí kandidáti nedostanou přes pochody neuronových sítí právě kvůli nějaké banální chybě v životopisu?

„Toto riziko je opravdu hodně vysoké. Zatímco člověk dělá chyby kvůli únavě a emocím, AI chybuje kvůli nastaveným filtrům, které na základě uvedených dat talenty neodhalí. A nemusí to být jen překlep či chybějící klíčová slova. Pokud má kandidát ve svém CV hodně grafiky a obrázků, AI je v těchto systémech nerozklíčuje, nepřečte a kandidát putuje do škatulky ‚zamítnuto‘,“ varuje Šveda.

Zároveň připomíná, že sítem mohou propadnout i velmi zkušení a kvalitní kandidáti, kteří ovšem detailní CV ani nezpracovávají. „Protože jejich bohatá praxe z jejich pohledu ‚musí být přece jasná‘ na první pohled každému, už jen z názvu pozice,“ upozorňuje headhunterka, že zkušený recruiter na rozdíl od stroje dokáže odhadnout, co všechno má uchazeč za sebou.

AI má podle ní ale i další limity. „Neumí vyhodnotit, zda kandidát zapadne do firmy a konkrétního týmu, takzvaná lidská chemie zůstává výsadou lidí. My, headhunteři, také lépe odhalíme lži a nadsázky. AI vyhodnocuje životopis na základě uvedených dat a klíčových slov. Pokud si kandidát své zkušenosti kreativně ‚přibarví‘, AI ho může vyhodnotit jako ideálního, zatímco zkušený headhunter tyto nesrovnalosti při pohovoru rychle objeví,“ vysvětluje Šveda.

Role člověka, jak potvrzuje i Barbora Tomšovská, je tak při náboru stále neotřesitelná. „AI za nás neudělá práci od A do Z. Empatická práce člověka je (snad zatím) nenahraditelná. Takže ano, umělá inteligence je skvělý pomocník, ale její výsledky je potřeba pořád monitorovat a ladit,“ myslí si headhunterka z Touchdown.cz.

Jak roboti pomůžou s přípravou

A jak lze využít umělou inteligenci k přípravě na pohovor? „AI dokáže simulovat otázky na konkrétní roli, pomoci se strukturou odpovědí a dát zpětnou vazbu na jejich srozumitelnost – hlavně pro větší klid a jistotu, ne pro naučené fráze,“ radí Tomšovská.

AI vám pomůže i zhodnotit profesní kariéru a správně pojmenovat klíčové úspěchy. „Poradí i s výběrem vhodného oblečení na pohovor. Můžete si stáhnout aplikaci, která vám pomůže zlepšit rétoriku a intonaci. Já jako headhunter doporučuji každému kandidátovi pečlivou přípravu na setkání s potenciálním zaměstnavatelem,“ dodává Šveda.

Pokud má kandidát ve svém CV hodně grafiky a obrázků, AI je nerozklíčuje a kandidát putuje do škatulky ‚zamítnuto‘.

Pravidla pro psaní životopisu

  • FORMA
    Rozsah 1–2 strany, přehledná struktura, nejnovější zkušenosti nahoře.
    Jednoduchý design bez grafických prvků, max. 1–2 fonty, dostatek bílého místa.
    PDF formát, smysluplný název souboru (např. Jméno_Příjmení_CV_2026.pdf).
    Bez chyb a stylistických klišé, fotografie jen profesionální a pouze pokud dává smysl.
  • OBSAH
    Krátké profesní shrnutí (3–4 věty) – kdo jste, v čem jste silní, co nabízíte.
    Zkušenosti popisujte výsledky, ne jen činnostmi.
    špatně: „správa webu“
    dobře: „správa webu pro 50k uživatelů, zvýšení konverzí o 20 %“.
    Vzdělání za praxí (u seniorů), koníčky, jen pokud něco vypovídají o osobnosti. ATS (automatické třídění CV)
    Používejte klíčová slova z inzerátu (názvy pozic, technologií, dovedností).
    Standardní názvy sekcí a čistý text (žádné tabulky, sloupce, ikony). Nezkracujte názvy technologií, ATS hledá přesné shody.
  • TIPY NA AI a NÁSTROJE NA TVORBU ŽIVOTOPISU
     Enhancv – vytvoří moderní a vizuálně atraktivní CV.
    Kickresume – kombinuje dotazník, AI formulace a profesionální design.
    Rezi – silná ATS optimalizace.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z garáže k obratu 150 milionů. Dva kamarádi postavili byznys na dřevu

Tomáš Izaiáš, spoluzakladatel ČestéDřevo.cz

Začínali jako studenti na trzích s dřevěnými výrobky, které sami vyráběli v garáži. Dnes mají tým v nižších desítkách lidí, vlastní zázemí v Šenově u Ostravy, výrobky prodávají hlavně přes e-shop a...

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Dluhopisy Republiky

Ministryně financí se nechala slyšet, že obnoví svého času populární Dluhopisy Republiky přímo pro občany. Ty zejména v období vysoké inflace a úrokových sazeb přinášely fantastické zhodnocení. Budou...

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

ilustrační snímek

Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k...

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Spokojení senioři

České důchodce letos čeká několik změn. Kvůli digitalizaci státní správy zdraží papírový doklad o výši důchodu a také výplata důchodu v hotovosti. Pro seniory, kteří dokážou efektivně využívat...

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Rozvody se zásadně mění, děti nelze fyzicky trestat, říká advokátka. S čím nově počítat?

ilustrační snímek

Od 1. ledna platí novela, která zásadně mění způsob, jakým se lidé rozvádějí, jak soudy pracují s péčí o děti i jak se vymáhá výživné. Spojuje řízení o rozvodu s řízením o úpravě poměrů nezletilého...

25. ledna 2026

Z garáže k obratu 150 milionů. Dva kamarádi postavili byznys na dřevu

Tomáš Izaiáš, spoluzakladatel ČestéDřevo.cz

Začínali jako studenti na trzích s dřevěnými výrobky, které sami vyráběli v garáži. Dnes mají tým v nižších desítkách lidí, vlastní zázemí v Šenově u Ostravy, výrobky prodávají hlavně přes e-shop a...

24. ledna 2026

Jak dosáhnout v roce 2026 odškodnění po dopravní nehodě? Tipy a rady pro poškozené

ilustrační snímek

Začátek roku 2026 přinesl nepříznivé mrazivé počasí, které se výrazně promítlo do počtu dopravních nehod. Při haváriích však nejde jen o poškozené plechy vozidel, ale často také o vážná zranění...

23. ledna 2026

Investiční byt bez iluzí: S čím dnes musí drobný investor počítat

investiční byt

Není to tak dávno, co stačilo mít nějaké vlastní úspory a odvahu vzít si hypotéku. Investiční byt se „uživil sám“. V současné době už to tak jednoduché není. Realitní trh i financování prošly...

23. ledna 2026

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

ilustrační snímek

Český pracovní trh prochází největší transformací za posledních patnáct let. Zatímco dříve byla vlastní výpověď pro rodinný rozpočet trestem, od 1. ledna 2026 se karta obrátila. Stát nově motivuje k...

22. ledna 2026

Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

ilustrační snímek

Češi mají stále větší apetit investovat a volí už i odvážnější strategie. Kde bylo možné v uplynulém roce nejlépe vydělat a jaké investice nejvíce ztrácely? Co čekat v roce 2026 od nemovitostí,...

22. ledna 2026

Tělo i hlava v kondici: Jak firmy mění pojetí zdravotních benefitů

zdravotní benefity

Zdraví zaměstnanců už dávno není jen otázkou fyzické kondice. Do popředí zájmu firem se stále výrazněji dostává wellbeing a duševní pohoda lidí, kteří u nich pracují. Zjišťovali jsme, jak se tento...

22. ledna 2026

Jak vyjít s důchodem v Česku. Devět tipů na slevy, které ušetří tisíce ročně

Spokojení senioři

České důchodce letos čeká několik změn. Kvůli digitalizaci státní správy zdraží papírový doklad o výši důchodu a také výplata důchodu v hotovosti. Pro seniory, kteří dokážou efektivně využívat...

21. ledna 2026  8:44

Rady: Učte se pravidelně a těšte se na nové vědomosti

Markéta Švamberk Šauerová, psycholožka a vysokoškolská pedagožka

Mít desítky let praxe už dnes samo o sobě nestačí. Svět práce se mění rychleji než kdy dřív a i zkušení profesionálové stojí před otázkou, jak se dál učit, neustrnout a udržet si jistotu na trhu...

21. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Premium
Libor Brůna, předseda představenstvo Golden Gate CZ

Zájem o zlato i stříbro je v Česku i ve světě rekordní. Kdo nakoupil tyto drahé kovy, svůj poklad loni dobře zhodnotil. „Zlato může vyrůst na cenu nad 8 000 dolarů za trojskou unci, tedy na...

21. ledna 2026

Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

Komerční sdělení
Vimperk

V letošním roce slaví Rohde & Schwarz ve Vimperku 25. výročí od svého založení, během kterých se vyprofiloval z malé pobočky ve stabilního zaměstnavatele, který spojuje high-tech technologie, jistotu...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.