Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

Našli jste inzerát na práci, o kterou opravdu hodně stojíte? Tak ten starý životopis, který se opět chystáte jen „oprášit“, klidně vymažte a vytvořte si nový.
První, kdo ho otevře, totiž dost pravděpodobně bude umělá inteligence a ta se „nezakecá“. Jak narazí na chyby nebo nenajde klíčová slova, která hledá, rovnou vás šoupne na konec fronty. Živý člověk se tak o vašich letech praxe a řadě úspěchů ani nemusí dozvědět.
„Automatický předvýběr s podporou AI změní hromadu došlých životopisů na strukturovanou hitparádu a srovnání,“ chválí pomoc AI headhunterka Markéta Šveda ze společnosti Recruit CZ.
Tím ovšem role umělé inteligence při náborech nekončí. Naopak, headhunteři a personalisté na ni delegují čím dál víc úkolů – mohou ji nechat třeba prošmejdit vaše sociální sítě a příspěvky do internetových diskusí nebo klidně posoudit vaše neverbální projevy při videopohovoru: mimiku, tón hlasu... AI také kandidátům píše maily nebo jim odpovídá na dotazy v chatu a dovede vyhledávat nové talenty.
Zapřáhněte roboty, ať pracují pro vás
A na to vše je nutné se připravit. Umělá inteligence totiž dokáže kandidáty nejen poslat hned na začátku z kola ven, ale také naopak posunout na první místo. Jen je s ní nutné umět dobře zacházet.
„Myšlenka, že práci vám nevezme AI, ale člověk, který s ní umí pracovat, platí čím dál víc. Důkazem je příběh uchazečky o práci, která díky aktivnímu přístupu a preciznímu zacházení s moderními technologiemi naprosto zastínila dalších dvě stě kandidátů,“ láká na zajímavý minipříběh headhunterka Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown.cz.
O co šlo? Kandidátka ve výběrovém řízení do firmy pracující s AI neposlala jen klasický životopis jako všichni ostatní, ale přidala několik dalších materiálů. Ty vytvořila s pomocí umělé inteligence. Vše měla precizně zpracované, promyšlené a na první pohled bylo vidět, že si s přípravou dala hodně práce.
„Motivační dopis i životopis byly ve špičkové češtině i angličtině, dále přidala i zajímavě pojatý návrh nového produktu, patnáctistránkovou příručku AI pro začátečníky a prezentaci svých dosavadních výsledků. Za vším bylo vidět, že přemýšlí trochu jinak a nabízí nápady, i když to po ní ve výběru vlastně nikdo neočekával,“ nešetří chválou expert na digitální transformaci a majitel firmy NoWork. ai Filip Dřímalka, který kandidátku přijímal. Dodává, že uchazečka práci nakonec získala.
„Může to být skvělá inspirace pro jiné uchazeče. Aktivní přístup a využití moderních nástrojů je nejlepší cestou, jak se stát ‚nepřehlédnutelným‘,“ myslí si Tomšovská.
Pozor na klíčová slova
Výrazná kandidátka měla možná i trochu štěstí, že se její „motivační smršť“ nedostala do spárů algoritmů, ale k živému člověku, který okamžitě rozpoznal skrytý talent. Kdo ví, jak by postupoval stroj, který k prvnímu třídění využívá čím dál více společností – hlavně tedy při obsazování nižších a středních pozic, na které se hlásí velké množství uchazečů.
Jak vlastně systémy ATS (Applicant Tracking Systems) určené k automatickému třídění životopisů fungují? Stroj životopis přečte, rozpozná názvy pozic, dovednosti, délku praxe, vzdělání nebo používané nástroje a porovná je s požadavky uvedenými v inzerátu. Řídí se mimo jiné podle klíčových slov.
Když tedy třeba firma hledá „datového analytika“, nastaví mezi klíčová slova SQL, Python, Power BI. Životopis, který tato slova obsahuje, systém vyhodnotí jako vhodnější a posune výš v seznamu. Naopak profil, kde klíčová slova chybějí, skončí na chvostu nebo rovnou v koši. Personalista si pak přečte jen životopisy z horní části žebříčku.
„Po selekci životopisů může recruiter využít i moderní aplikace prescreeningu, kde systém už kromě filtru klíčových slov dokáže vyhodnotit i hlubší kontext uvedených dat v životopisu,“ vysvětluje Šveda.
Vyladěný životopis bez hrubek a překlepů, v němž nechybí všechna důležitá klíčová slova, je tak dnes při hledání práce naprosto zásadní. Jen tak „zaujmete“ stroj a dostanete se k člověku.
Kde AI na člověka nestačí?
Není to ale škoda? Co když se skvělí kandidáti nedostanou přes pochody neuronových sítí právě kvůli nějaké banální chybě v životopisu?
„Toto riziko je opravdu hodně vysoké. Zatímco člověk dělá chyby kvůli únavě a emocím, AI chybuje kvůli nastaveným filtrům, které na základě uvedených dat talenty neodhalí. A nemusí to být jen překlep či chybějící klíčová slova. Pokud má kandidát ve svém CV hodně grafiky a obrázků, AI je v těchto systémech nerozklíčuje, nepřečte a kandidát putuje do škatulky ‚zamítnuto‘,“ varuje Šveda.
Zároveň připomíná, že sítem mohou propadnout i velmi zkušení a kvalitní kandidáti, kteří ovšem detailní CV ani nezpracovávají. „Protože jejich bohatá praxe z jejich pohledu ‚musí být přece jasná‘ na první pohled každému, už jen z názvu pozice,“ upozorňuje headhunterka, že zkušený recruiter na rozdíl od stroje dokáže odhadnout, co všechno má uchazeč za sebou.
AI má podle ní ale i další limity. „Neumí vyhodnotit, zda kandidát zapadne do firmy a konkrétního týmu, takzvaná lidská chemie zůstává výsadou lidí. My, headhunteři, také lépe odhalíme lži a nadsázky. AI vyhodnocuje životopis na základě uvedených dat a klíčových slov. Pokud si kandidát své zkušenosti kreativně ‚přibarví‘, AI ho může vyhodnotit jako ideálního, zatímco zkušený headhunter tyto nesrovnalosti při pohovoru rychle objeví,“ vysvětluje Šveda.
Role člověka, jak potvrzuje i Barbora Tomšovská, je tak při náboru stále neotřesitelná. „AI za nás neudělá práci od A do Z. Empatická práce člověka je (snad zatím) nenahraditelná. Takže ano, umělá inteligence je skvělý pomocník, ale její výsledky je potřeba pořád monitorovat a ladit,“ myslí si headhunterka z Touchdown.cz.
Jak roboti pomůžou s přípravou
A jak lze využít umělou inteligenci k přípravě na pohovor? „AI dokáže simulovat otázky na konkrétní roli, pomoci se strukturou odpovědí a dát zpětnou vazbu na jejich srozumitelnost – hlavně pro větší klid a jistotu, ne pro naučené fráze,“ radí Tomšovská.
AI vám pomůže i zhodnotit profesní kariéru a správně pojmenovat klíčové úspěchy. „Poradí i s výběrem vhodného oblečení na pohovor. Můžete si stáhnout aplikaci, která vám pomůže zlepšit rétoriku a intonaci. Já jako headhunter doporučuji každému kandidátovi pečlivou přípravu na setkání s potenciálním zaměstnavatelem,“ dodává Šveda.
Pokud má kandidát ve svém CV hodně grafiky a obrázků, AI je nerozklíčuje a kandidát putuje do škatulky ‚zamítnuto‘.
Pravidla pro psaní životopisu