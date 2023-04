Buď skončí v koši, nebo díky němu získáte práci snů. Sedm rad jak na životopis

Pryč jsou doby, kdy se životopisy ťukaly na stroji a rozdíly mezi nimi bylo možné najít tak akorát v překlepech. Dnes, kdy jsou k dispozici nadupané programy a aplikace, není problém při troše technické zdatnosti vytvořit ze své biografie malé umělecké dílo.

„Musíte počítat s tím, že personalista dostane desítky životopisů na každé inzerované pracovní místo. Je potřeba se od konkurence odlišit a zaujmout na první pohled,“ radí manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Takže ať už sedíte před prázdným „plátnem“ textových editorů Microsoft Word či Pages od Applu, nebo se svěříte webovým stránkám Canva.com či cvapp.cz, snažte se vytvořit něco originálního, i když nejlépe za dodržení následujících sedmi zásad:

1. Nezapomeňte na základní informace a kontakty

V úvodu každého životopisu musí být uvedeno jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a bydliště, které ale nemusí obsahovat ulici a číslo domu. Pokud nechcete uvádět celou adresu, bude stačit aktuální místo pobytu. Zdá se to jako banalita, ale jak upozorňují personalisté, v mnohých životopisech, které denně dostávají, tyto zásadní informace chybějí.

K základním osobním údajům můžete přidat i datum narození, státní příslušnost či rodinný stav. „Pokud byste však měli dojem, že vás některý z těchto údajů může diskriminovat, jednoduše jej vynechte,“ říká Jiří Halbrštát.

2. Shrňte své vzdělání a dosavadní zaměstnání

Své pracovní zkušenosti uvádějte v jednotné a strukturované podobě, tedy například název společnosti, zastávaná pozice a náplň práce v heslech. Postupovat je přitom potřeba retrospektivně – od nejnovějších po ty nejstarší. Stejná pravidla platí pro vzdělání, u kterého je však vhodné oddělit školní výsledky od absolvovaných kurzů.

Co se volnočasových aktivit týče, uvádějte jen ty, které se vztahují k práci, kterou chcete dělat. „Vždy připravujte životopis přímo na konkrétní pozici, na niž se hlásíte. Dobře si pročtěte inzerát, a pokud je to pravdivé, doplňte do svého životopisu stejná klíčová slova, jako se objevují v poptávce.

Je-li tam například požadavek na práci s excelem a vy ho v CV nemáte, ale umíte s ním, určitě ho doplňte,“ dává tip ředitelka společnosti Sodexo Benefity Martina Machová.

3. Všechny pracovní zkušenosti uvádějte, jen není-li co psát

Většina odborníků se shoduje, že to, zda je potřeba vyjmenovat veškeré pracovní zkušenosti, záleží na délce vaší kariéry.

„Pokud je kratší, je dobré rozebrat všechny podrobněji, aby si zaměstnavatel udělal lepší představu o tom, co uchazeč umí. Když je delší, potom můžete vybírat,“ říká Martina Machová. Najdou se ale i personalisté, kteří oceňují, když zájemce o práci uvede opravdu všechno, co kdy v životě dělal.

4. Zmínku o nedokončené škole zvažte

Zvládli jste dva roky vysoké a pak vás přestala bavit? Do životopisu ji uvádějte pouze v případě, že se týkala oboru, ve kterém se ucházíte o práci. Nezapomeňte zmínit, jak dlouho studium trvalo a proč jste jím neprošli až k absolutoriu. A počítejte s tím, že se vás na to u pohovoru zeptají a vy to budete muset rozumně vysvětlit.

„Nedokončená škola může personalistům naznačovat nedostatek vůle a píle k dotahování náročnějších úkolů. Takže pořádně zvažte, zda vám to v životopise spíše pomůže, nebo uškodí,“ nabádá Martina Machová.

5. Pozor na lži, pomluvy a gramatické chyby

Při psaní „sívíčka“ se rozhodně vyhněte nespisovným, či dokonce hrubým slovům. Také gramatické chyby vás mohou okamžitě vyřadit ze seznamu nadějných uchazečů. Pokud si nejste svým psaným projevem jistí, neváhejte se obrátit na někoho ze svého okolí, kdo má češtinu „v malíku“.

Ještě horší než sem tam nějaká ta hrubka je lživá informace. Fakta se dnes dají jednoduše ověřit. A pokud jste si ve výčtu svých znalostí a schopností trochu zapřeháněli, personalisté to brzy poznají, typicky třeba u cizích jazyků či počítačových dovedností.

Další věc, kterou náboráři rozhodně nechtějí v životopisech číst, je subjektivní hodnocení předchozích zaměstnavatelů, které mnohdy hraničí až s pomluvami. „Stejně tak je vyloženě nevhodné uvádět členství v náboženské sektě a extremistickém hnutí,“ přidává další zakázané řádky Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

6. Kreativní dílo ano, ale...

Moc textu, nepřehledné formátování, mnoho druhů písma, jedna barva střídá druhou... to jsou podle personalistů nejčastější formální nešvary životopisů, které musí pročítat. Jak bylo řečeno na začátku, profesionální vizitka musí být originální, aby vynikla mezi ostatními, ale nic se nesmí přehánět.

Jak moc můžete popustit uzdu fantazii, záleží samozřejmě na vážnosti pozice, o niž se ucházíte. „U kreativních povolání se očekává neotřelost a nápad, pro administrativní místa například ve státním nebo bankovním sektoru bude lepší cestou formálnost a střídmost,“ souhlasí HR manažerka společnosti Geis CZ Jaroslava Šindelářová.

7. Pokud fotku, tak profesionální

Na tom, zda u profesního resumé musí být portrétní fotografie uchazeče, se odborníci úplně neshodnou: „Není nutnou součástí životopisu, pokud ji však přiložíte, nic nezkazíte. Někdy může být výhodou,“ myslí si například Jiří Halbrštát z Manpoweru. Oproti tomu Martin Jánský z Randstadu fotku doporučuje přidat pokaždé.

Koukněte tedy do inzerátu, zda ji zaměstnavatel vyžaduje, a podle toho jednejte. A nezapomeňte na to, že fotografie musí být vždy aktuální, nejlépe pořízená profesionálem.