Je výhodnější ukončit nebo přerušit podnikání? A na který úřad musíte?

Nezáleží na tom, jaký máte důvod pro ukončení samostatné výdělečné činnost, zda jsou to finanční problémy nebo vás prostě jen podnikání přestalo bavit. Žádný z úřadů se vás na to ptát nebude. Jen to musíte těm správným úřadům v zákonné lhůtě oznámit.

A jaký je rozdíl mezi ukončením a přerušením podnikání? „V případě, že podnikatel zrušil živnostenské oprávnění a hodlá opětovně zahájit činnost, musí nově živnost ohlásit či podat žádost o koncesi a tento úkon podléhá zaplacení správního poplatku,“ vysvětluje vedoucí ostravského živnostenského úřadu Ivo Korduliak.

Oproti tomu, pokud podnikání pouze přerušíte, můžete jej kdykoli obnovit. Samozřejmě i to je třeba oznámit, ale nebudete platit za vystavení nového živnostenského oprávnění.

1. Okresní správa sociálního zabezpečení

Ukončení (nebo přerušení) podnikání musíte písemně oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je činnost přerušena nebo ukončena. „Oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti je povinné, pokud je OSVČ oznámí opožděně, dopouští se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 10 000 korun,“ upozorňuje Jitka Drmolová z České správy sociálního zabezpečení.

PLATBY POJISTNÉHO A PŘEHLED

Přehled o příjmech a výdajích nepodáváte ke dni ukončení činnosti, ale za celý kalendářní rok, tzn. až v zákonném, obvyklém termínu v následujícím roce. Zálohy na pojistné se ale platí za každý měsíc, bez ohledu na to, kolik dní jste v daném měsíci podnikali.

JAK NA TO

Tiskopis Oznámení OSVČ o ukončení SVČ je k dispozici na webu ČSSZ, ePortálu ČSSZ nebo na OSSZ. Řádně vyplněné oznámení pak můžete zaslat poštou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem, z datové schránky, nebo jej osobně předat příslušné OSSZ.

2. Zdravotní pojišťovna

Ukončení samostatně výdělečné činnosti jste povinni oznámit i své zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do osmi dnů ode dne ukončení činnosti.

PLATBY POJISTNÉHO A PŘEHLED

Ani zdravotní pojištění nezná něco jako poměrnou část, povinné zálohy musíte obdobně jako u sociálního pojištění hradit do ukončení podnikatelské činnosti, a to včetně měsíce, ve kterém byla činnost ukončena. I za jeden den, kdy jste vedeni jako OSVČ, hradíte zálohu za tento měsíc v plné výši. Přehled podáváte až po skončení roku, ve kterém došlo k ukončení podnikatelské činnosti.

JAK NA TO

Oznámení o ukončení činnosti můžete předat elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky). V oznámení je důležité uvést datum změny.

3. Finanční úřad

Ukončení i přerušení podnikání představuje skutečnost, kterou jste povinni oznámit také svému správci daně, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání podáváte v běžných lhůtách, tedy ani v případě, že je ukončeno podnikání v průběhu kalendářního roku, není důvod pro okamžité podání daňového přiznání. Daňová povinnost se vypořádá standardně v rámci přiznání za celé zdaňovací období.

JAK NA TO

V případě přerušení činnosti je potřeba využít zvláštního tiskopisu finančního úřadu Oznámení o změně registračních údajů. V případě ukončení činnosti je na místě požádat o zrušení registrace, k tomu slouží tiskopis Žádost o zrušení registrace. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR. K vyplnění a online odeslání příslušnému finančnímu úřadu můžete využít aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“.

4. Živnostenský úřad

Ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti nejste ze zákona povinni živnostenskému úřadu oznamovat, nicméně pokud tak učiníte, má to své výhody.

„Podnikatel může živnostenský úřad využít jako centrální registrační místo (CRM) a současně s podáním požádat také o oznámení změn správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,“ doporučuje Ivo Korduliak.

Podnikání může být ukončeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu a jeho přerušení končí dnem uvedeným v oznámení. Doba, na kterou lze živnost přerušit, není zákonem nijak omezena. V případě, že nevíte, kdy opětovně zahájíte svou činnost, je vhodné živnost přerušit na delší dobu, pokračování provozování můžete úřadu oznámit kdykoli. Popřípadě naopak, pokud doba, kterou jste si pro přerušení živnosti stanovili, uplynula a vy zatím v podnikání nehodláte pokračovat, podáte úřadu další oznámení o přerušení provozování živnosti.

JAK NA TO

Formulář Změnový list najdete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Podání lze učinit prostřednictvím pošty zasláním na adresu úřadu či využít pracoviště podatelny, elektronicky prostřednictvím webové aplikace na www.rzp.cz nebo z datové schránky. Zaslání e-mailem je možné pouze v případě, že disponujete uznávaným elektronickým podpisem.