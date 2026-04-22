Už jen online: zdravotní pojišťovny ruší hotovost i papírové formuláře

Daniel Tácha
Konec hotovosti i papírování. Od ledna 2026 fungují zdravotní pojišťovny pouze bezhotovostně a digitálně. Novinka dopadá na všechny plátce pojistného včetně živnostníků. Na co si tedy dát pozor?
foto: Profimedia.cz

S lednem 2026 skončily na všech pobočkách zdravotních pojišťoven v Česku pokladní místa pro přijímání hotovosti. Veškerý platební kontakt s pojišťovnami tak nově funguje výhradně bezhotovostně.

„Úhrady jsou možné pouze bezhotovostně, a to buď převodem na bankovní účet, platební kartou, nebo QR kódem na pobočkách, případně složenkou,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR) Viktorie Plívová.

Změnu přinesla novela o veřejném zdravotním pojištění, která pojišťovnám nedovoluje přijímat hotovostní platby.

V praxi to znamená, že pojistné, doplatky na něm, vyměřené penále i sankce musí lidé i podnikatelé hradit pojišťovnám už jen bezhotovostně. Hotovostní platby definitivně skončily.

„Určitou útěchou tady může být to, že loni v listopadu se i Česká národní banka přidala k okamžitým platbám, a právě u ČNB mají povinně vedené účty vedle České správy sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Díky tomu mohou lidé i firmy s aktivní službou okamžitých plateb u své kmenové banky posílat peníze na účty pojišťoven během několika vteřin – kdykoliv v průběhu dne, včetně víkendů a svátků.

„Okamžité platby nabízí asi patnáct bankovních domů v Česku, a to zdarma. Dají se provést jenom mezi bankami,“ upozorňuje dále Weiss. Zpočátku okamžité platby využívali hlavně drobní podnikatelé a internetové obchody, dneska se stávají běžnou součástí i u domácností.

„Maximální limit pro částku jedné okamžité platby zákon stanoví na 2,5 milionu korun, minimem je pak 0,01 Kč,“ říká Weiss. Banka na straně plátce si ale může pro své klienty stanovit horní limit odchozí platby i nižší. Na druhou stranu ale musí vždycky přijmout platbu do výše maximálního limitu. Pokud tedy okamžité platby taková banka umožňuje.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Nejen bezhotovostně, ale i čistě elektronicky

A stejně jako letos skončily veškeré hotovostní platby u zdravotních pojišťoven, skončila i papírová komunikace mezi pojišťovnami a živnostníky. Letos prvně odevzdávají OSVČ přehledy o daňovém základu zdravotním pojišťovnám výhradně elektronicky.

„Přehled lze podat pouze elektronickou cestou, není tedy možné jej odevzdat například na přepážce pobočky ani zaslat poštou. Tato změna vychází z novely zákona č. 592/1992 Sb. a je jednotná pro všechny zdravotní pojišťovny,“ potvrzuje mluvčí VZP ČR Plívová.

Za neodevzdání přehledu v elektronické formě sice nehrozí podle zákona postih, ale pojišťovna nemusí přehled na papíře od živnostníka přijmout a zpracovat ho. Pak už hrozí finanční postih, a to buďto za opožděné podání, nebo nepodání přehledu. Elektronické podání přehledu o daňovém základu za rok 2025 se přitom vztahuje na všech sedm zdravotních pojišťoven.

„Přehled OSVČ je třeba zpracovat a doručit pouze elektronicky datovou zprávou ve formátu a struktuře stanovených příslušnou zdravotní pojišťovnou,“ potvrzuje i mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

Přehled o daňovém základu živnostník podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy odevzdal nebo měl povinnost odevzdat daňové přiznaní za předchozí kalendářní rok.

„A to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v tomto období pojištěna,“ upozorňují dále mluvčí ČPZP.

Daně 2025: Přehledy OSVČ, jak vypočítat zdravotní a sociální pojištění

Formulář vše dopočítá

Za ideální považují pojišťovny vyplnit přehled přímo v jejich aplikaci, kde se jim nabízí interaktivní formulář. Do něj se po přihlášení nahrají veškerá pojišťovnou evidovaná data, včetně zaplacených záloh a doby pojištění. Díky tomu se ve formuláři automaticky dopočte i daňový základ a výsledná bilance pojistného za daný rok. Živnostníkovi tak v přehledu vyjde přeplatek na pojistném, to v tom lepším případě. Nebo nedoplatek, který musí OSVČ na účet pojišťovny odeslat nejpozději do osmi dnů od data podání přehledu.

„Při přeplatku na pojistném si musí živnostníci o jeho zaslání na jimi uvedený bankovní účet v přehledu současně i požádat,“ upozorňuje finanční poradce Vladimír Weiss s tím, že nejpozději do měsíce by jej měla mít OSVČ na svém účtu.

Přehled o daňovém základu můžou podle něj živnostníci pojišťovně odeslat i datovou schránkou. Formulář přehledu pak najdou na webu zdravotní pojišťovny.

„Vyplněný dokument živnostník odešle přílohou v datové zprávě své zdravotní pojišťovně, ale musí být ve formátu, v jakém ho požaduje jeho smluvní zdravotní pojišťovna,“ dodává.

Daňový základ v přehledu pro zdravotní pojišťovny ale neslouží jenom pro výpočet přeplatku či nedoplatku na pojistném za předchozí rok, ale určí se v něm také nová výše zálohy na pojistné. A podle ní si upravují živnostníci i trvalý příkaz pro měsíční platbu zálohy na pojistné. Zálohu v nové výši prvně odvádí za měsíc, ve kterém pojišťovně podali nebo měli podat přehled o daňovém základu.

Invalidní důchod a starobní penze: Jak si zajistit co nejvyšší důchod?

ilustrační snímek

V Česku je téměř 419 tisíc invalidních penzistů. Invalidní důchod není jen měsíční dávkou pro lidi se zhoršeným zdravotním stavem. Zásadně ovlivňuje i to, jak vysoký bude jejich příjem s dosažením...

Jen talent nestačí. Český malíř o nelehké cestě do Christie’s a Sotheby’s

Malíř Patrik Hábl

Na začátku chtěl jen malovat. Dnes vystavuje v prestižních galeriích a jeho díla sledují světoví sběratelé i aukční domy Christie’s a Sotheby’s. Jak se buduje jméno malíře, proč uspěje jen hrstka...

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Markéta Černá, Feel Good Company

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i...

Přichází další inflační vlna. Jaký má dopad na investice a jak před ní ochránit úspory?

ilustrační snímek

Dražší pohonné hmoty a energie se budou přelévat do zdražování i v dalších sektorech. Podle investičního odborníka Jana Traxlera v následujících měsících výrazně stoupne míra inflace. Jak si v...

Komentář: Jak má na současné dění ve světě reagovat český investor?

ilustrační snímek

Poslední únorový den změnil rytmus celého roku, když USA a Izrael zahájily rozsáhlé letecké údery proti Íránu. Ropa v březnu zaznamenala největší měsíční nárůst za poslední dekády. Vzrostla o 63...

Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy. Pokuty bývají razantní. O jaké příjmy jde?

ilustrační snímek

Blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Z osvobozených příjmů se daň sice neplatí, je však nutné oznámit finančnímu úřadu, že jste za rok 2025 takové příjmy měli. Musí jít ale o...

Daňové přiznání s pomocí AI? Finanční správa testuje pomocníka pro zaměstnance

ilustrační snímek

Správné vyplnění daňového přiznání online nebo na papíře je nezbytné pro OSVČ i zaměstnance, kterým zaměstnavatel neudělá roční zúčtování daně. V budoucnu by při něm mohl pomoci AI asistent, kterého...

21. dubna 2026

Od první zmrzliny k investicím. Jak vychovat finančně gramotné dítě

ilustrační snímek

„Na to nemáme penízky.“ „To je moc drahé.“ Stejné věty jako my kdysi, slýchají děti dnes od útlého věku. Nechápou ale, proč něco stojí víc než jiné zboží, kde se peníze berou, ani proč jich není...

21. dubna 2026

Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?

ilustrační snímek

AI koučink už není sci-fi z Matrixu, ale realita, která se vám dokáže připomenout nejen to, že jste dnes málo pili vodu, ale i to, že váš prokrastinační maraton trvá už několik dní. Vítejte v éře,...

20. dubna 2026

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Markéta Černá, Feel Good Company

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i...

19. dubna 2026

Jen talent nestačí. Český malíř o nelehké cestě do Christie’s a Sotheby’s

Malíř Patrik Hábl

Na začátku chtěl jen malovat. Dnes vystavuje v prestižních galeriích a jeho díla sledují světoví sběratelé i aukční domy Christie’s a Sotheby’s. Jak se buduje jméno malíře, proč uspěje jen hrstka...

18. dubna 2026

Učni vyrážejí do Evropy. Erasmus jim otevírá dveře do praxe i kariéry

Studenti oboru Dřevostavby ze SOŠJ absolvovali v rámci programu Erasmus+ stáž...

Zahraniční stáže už dávno nejsou jen doménou vysokoškoláků nebo gymnazistů. Díky programu Erasmus+ vyrážejí na zkušenou do Evropy i učni. Pracují v hotelích, květinářstvích nebo stavebních firmách,...

17. dubna 2026

Invalidní důchod a starobní penze: Jak si zajistit co nejvyšší důchod?

ilustrační snímek

V Česku je téměř 419 tisíc invalidních penzistů. Invalidní důchod není jen měsíční dávkou pro lidi se zhoršeným zdravotním stavem. Zásadně ovlivňuje i to, jak vysoký bude jejich příjem s dosažením...

17. dubna 2026

Když už teče, je pozdě. Prasklá hadička způsobí škody za statisíce

ilustrační snímek

Nejsou zpravidla vidět, nepřicházejí s varováním a často se projeví až ve chvíli, kdy je pozdě. Vodovodní škody patří k nejčastějším a zároveň finančně náročným problémům našich domovů, které zažil...

16. dubna 2026

Komentář: Jak má na současné dění ve světě reagovat český investor?

ilustrační snímek

Poslední únorový den změnil rytmus celého roku, když USA a Izrael zahájily rozsáhlé letecké údery proti Íránu. Ropa v březnu zaznamenala největší měsíční nárůst za poslední dekády. Vzrostla o 63...

16. dubna 2026

Přichází další inflační vlna. Jaký má dopad na investice a jak před ní ochránit úspory?

ilustrační snímek

Dražší pohonné hmoty a energie se budou přelévat do zdražování i v dalších sektorech. Podle investičního odborníka Jana Traxlera v následujících měsících výrazně stoupne míra inflace. Jak si v...

15. dubna 2026

