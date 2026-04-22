S lednem 2026 skončily na všech pobočkách zdravotních pojišťoven v Česku pokladní místa pro přijímání hotovosti. Veškerý platební kontakt s pojišťovnami tak nově funguje výhradně bezhotovostně.
„Úhrady jsou možné pouze bezhotovostně, a to buď převodem na bankovní účet, platební kartou, nebo QR kódem na pobočkách, případně složenkou,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR) Viktorie Plívová.
Změnu přinesla novela o veřejném zdravotním pojištění, která pojišťovnám nedovoluje přijímat hotovostní platby.
Konec hotovosti ve zdravotních pojišťovnách
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
V praxi to znamená, že pojistné, doplatky na něm, vyměřené penále i sankce musí lidé i podnikatelé hradit pojišťovnám už jen bezhotovostně. Hotovostní platby definitivně skončily.
„Určitou útěchou tady může být to, že loni v listopadu se i Česká národní banka přidala k okamžitým platbám, a právě u ČNB mají povinně vedené účty vedle České správy sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.
Díky tomu mohou lidé i firmy s aktivní službou okamžitých plateb u své kmenové banky posílat peníze na účty pojišťoven během několika vteřin – kdykoliv v průběhu dne, včetně víkendů a svátků.
„Okamžité platby nabízí asi patnáct bankovních domů v Česku, a to zdarma. Dají se provést jenom mezi bankami,“ upozorňuje dále Weiss. Zpočátku okamžité platby využívali hlavně drobní podnikatelé a internetové obchody, dneska se stávají běžnou součástí i u domácností.
„Maximální limit pro částku jedné okamžité platby zákon stanoví na 2,5 milionu korun, minimem je pak 0,01 Kč,“ říká Weiss. Banka na straně plátce si ale může pro své klienty stanovit horní limit odchozí platby i nižší. Na druhou stranu ale musí vždycky přijmout platbu do výše maximálního limitu. Pokud tedy okamžité platby taková banka umožňuje.
|
Nejen bezhotovostně, ale i čistě elektronicky
A stejně jako letos skončily veškeré hotovostní platby u zdravotních pojišťoven, skončila i papírová komunikace mezi pojišťovnami a živnostníky. Letos prvně odevzdávají OSVČ přehledy o daňovém základu zdravotním pojišťovnám výhradně elektronicky.
„Přehled lze podat pouze elektronickou cestou, není tedy možné jej odevzdat například na přepážce pobočky ani zaslat poštou. Tato změna vychází z novely zákona č. 592/1992 Sb. a je jednotná pro všechny zdravotní pojišťovny,“ potvrzuje mluvčí VZP ČR Plívová.
Za neodevzdání přehledu v elektronické formě sice nehrozí podle zákona postih, ale pojišťovna nemusí přehled na papíře od živnostníka přijmout a zpracovat ho. Pak už hrozí finanční postih, a to buďto za opožděné podání, nebo nepodání přehledu. Elektronické podání přehledu o daňovém základu za rok 2025 se přitom vztahuje na všech sedm zdravotních pojišťoven.
„Přehled OSVČ je třeba zpracovat a doručit pouze elektronicky datovou zprávou ve formátu a struktuře stanovených příslušnou zdravotní pojišťovnou,“ potvrzuje i mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.
Přehled o daňovém základu živnostník podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy odevzdal nebo měl povinnost odevzdat daňové přiznaní za předchozí kalendářní rok.
„A to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v tomto období pojištěna,“ upozorňují dále mluvčí ČPZP.
|
Formulář vše dopočítá
Za ideální považují pojišťovny vyplnit přehled přímo v jejich aplikaci, kde se jim nabízí interaktivní formulář. Do něj se po přihlášení nahrají veškerá pojišťovnou evidovaná data, včetně zaplacených záloh a doby pojištění. Díky tomu se ve formuláři automaticky dopočte i daňový základ a výsledná bilance pojistného za daný rok. Živnostníkovi tak v přehledu vyjde přeplatek na pojistném, to v tom lepším případě. Nebo nedoplatek, který musí OSVČ na účet pojišťovny odeslat nejpozději do osmi dnů od data podání přehledu.
„Při přeplatku na pojistném si musí živnostníci o jeho zaslání na jimi uvedený bankovní účet v přehledu současně i požádat,“ upozorňuje finanční poradce Vladimír Weiss s tím, že nejpozději do měsíce by jej měla mít OSVČ na svém účtu.
Přehled o daňovém základu můžou podle něj živnostníci pojišťovně odeslat i datovou schránkou. Formulář přehledu pak najdou na webu zdravotní pojišťovny.
„Vyplněný dokument živnostník odešle přílohou v datové zprávě své zdravotní pojišťovně, ale musí být ve formátu, v jakém ho požaduje jeho smluvní zdravotní pojišťovna,“ dodává.
Daňový základ v přehledu pro zdravotní pojišťovny ale neslouží jenom pro výpočet přeplatku či nedoplatku na pojistném za předchozí rok, ale určí se v něm také nová výše zálohy na pojistné. A podle ní si upravují živnostníci i trvalý příkaz pro měsíční platbu zálohy na pojistné. Zálohu v nové výši prvně odvádí za měsíc, ve kterém pojišťovně podali nebo měli podat přehled o daňovém základu.