Zaměstnavatele postihly povodně. Jak to ovlivní výplatu a na co máte nárok

Moji firmu vyplavila voda. Zaměstnavatel mě hned první den požádal, abych šla pomoci uklízet zatopené prostory. Má na to právo?

Jednostranné převedení na jinou práci je v zákoníku práce striktně regulováno. Důležitou roli hraje druh práce uvedený v pracovní smlouvě. V souvislosti s povodněmi ale může zaměstnavatel jednostranným rozhodnutím převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána. To však lze, jen pokud je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody či ke zmírnění jejich bezprostředních následků. A výhradně jen na nezbytně nutnou dobu.