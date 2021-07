Sonda: Zjišťují ve firmách, kolik už mají očkovaných zaměstnanců?

Do českých firem se vrací zpět první dovolenkáři. Zaměstnanci, kteří neponechali nic náhodě a udělali si volno hned z počátku letních prázdnin. Ty přijíždějící ze zahraničí by podniky měly otestovat hned s příchodem do práce. Nevědí ale, kteří to jsou.



„Vláda přišla s novými pravidly na poslední chvíli, čímž vytvořila v pracovněprávních vztazích zbytečné napětí. Zaměstnanci například odmítají sdělit, že se vrací ze zahraničí. Získání informace o bezinfekčnosti tak není jednoduché,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podobně přešlapují zaměstnavatelé na místě i v případě očkování proti covidu. Valná většina podniků však netuší, kolik očkovaných lidí zatím mají.

Vakcína s bonusem

Asi největší přehled o očkovaných lidech mají ve fabrikách, kde zřídili vlastní očkovací centra.

Do konce tohoto týdne bude oběma dávkami naočkováno například již 50 procent zaměstnanců automobilky Hyundai. A možná i pár procent navíc. To jsou zaměstnanci, kteří se nechali naočkovat jinde než v tamním centru. „Podle údajů z plošného testování by se mohlo jednat o dalších asi 7 procent lidí,“ říká Petr Michník z nošovické továrny.

Proočkovací kampaň tu už jede na plné obrátky a ve hře jsou i zajímavé bonusy. „Jelikož se zaměstnanci u nás očkují vždy po skončení směny, hradí jim firma kompenzaci odpovídající jejich mzdě za polovinu směny a příspěvek na dopravu. Tato kompenzace tak za každou dávku může činit zhruba tisíc až patnáct set korun,“ vysvětluje Petr Michník.

Díky snadné dostupnosti, informacím i finanční motivaci má tak podle něj ve firmě vakcínu za sebou o několik procent lidí více, než je český průměr. Ke včerejšímu poledni bylo plně očkovaných 40,8 procent Čechů.

V Třineckých železárnách se také mohli lidé hlásit do firemního rezervačního systému a nechat se dobrovolně očkovat. „Dnes máme v tomto centru proočkováno plně i druhou dávkou přibližně 3 000 zaměstnanců železáren,“ říká Petra Macková, mluvčí hutního gigantu.

Přesto stále šlape uvnitř firmy kampaň s vizuály „Udělejme tečku za koronavirem“. I s odloučenými pracovišti má totiž hutnická firma 7 tisíc lidí, navíc do očkovacího centra přicházejí lidé i z dceřiných firem v areálu. Kolik lidí je ve skutečnosti naočkovaných, tak zatím vedení neví. „Procentuálně to zatím nemáme vyjádřeno, dokončujeme očkování druhou dávkou,“ doplňuje Petra Macková.

Platit testy ze svého se nechce

Nyní hrají podniky o rozhodnutí těch nerozhodných. Ke kampani sáhl každý větší zaměstnavatel. „K tématu očkování jsme pro naše pracovníky připravili webináře s odborníky, kde se mohli zeptat na jakékoliv dotazy, které je zajímají,“ přibližuje Zdeněk Kovář z Plzeňského Prazdroje.

Nejnověji pomohlo i rozhodnutí vlády z počátku týdne, že stát už nebude od září proplácet testy. „Je pravda, že v posledních dnech zájem o očkování mírně narostl – důvodem může být právě i zářijová změna ohledně testování,“ míní Petr Michník ze společnosti Hyundai.

Další vlnou, která plní očkovací centra, jsou zaměstnanci, kteří teprve na dovolenou odjíždějí. „Velkým popudem k očkování jsou dovolené, kde mezinárodní certifikát usnadní cestu do zahraničí,“ domnívá se Rodion Schwarz, praktický lékař z Přílepské ordinace.

Všeobecně se ví, že se o vakcíně živěji diskutuje právě v menších kolektivech. Více mezi mladší generací, která se zdravotních problémů kolem onemocnění tolik neobává.

„Termíny pro povinnost očkování nemáme nijak stanoveny, spíše apelujeme na posouzení budoucí míry rizika, pokud se do očkovacího programu zejména mladší zaměstnanci nezapojí,“ říká šéfka oslavanských strojíren Alena Lubasová. Velmi jemný tlak na své lidi tak moravský podnik vytváří třeba vlastním příkladem.

„Nezaváděli jsme žádný speciální motivační program, ale na pravidelném týdenním testování zdravotními pracovníky jsme zahájili osvětu na podporu očkování. Celé vedení společnosti bylo naočkováno mezi prvními, což se obecně v počtu 160 zaměstnanců ví,“ informuje Alena Lubasová.

Přestože valná většina velkých podniků stojí o očkované zaměstnance, zdržují se zatím nějakých tlaků či termínů. „Zaměstnancům očkování proti covid-19 doporučujeme, zároveň však respektujeme jejich osobní rozhodnutí a situaci,“ říká Jacob Ringler, šéf pražského výzkumného a vývojového centra Pure Storage.

Malé versus velké

„Necháváme to čistě na nich.“ „‚Je to svobodné rozhodnutí každého zaměstnance.“ „Záleží na jejich uvážení.“ „Na nikoho nebudeme tlačit.“ Podobně hovoří většina šéfů zejména menších firem, které naše redakce oslovila.

V menších pracovních kolektivech je situace kolem očkování jiná. Lidé o vakcíně hodně diskutují a také se dokážou lépe domluvit. „U nás ve firmě jsou už všichni naočkováni, informace si zjišťovali sami a ve většině případů šli na první termín, který byl v jejich věkové kategorii volný,“ říká Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Tam, kde se pracuje stále na dálku, není téma očkování třeba vůbec na stole. „Nijak zvlášť to neřešíme. Všichni ve společnosti pracujeme vzdáleně, a proto necháváme rozhodnutí o očkování na každém jednotlivci,“ vysvětluje Lubomír Husar z LovelyData.

Otevřeněji se mluví tam, kde se jedná o tým vrstevníků, jako tomu bývá ve startupech a jiných mladých firmách.

„Toto téma je samozřejmě v naší společnosti diskutované jako pravděpodobně v každé jiné. Z velké většiny zde převládají lidé, kteří se nechali očkovat co nejrychleji to bylo možné, ať už to bylo z důvodu toho, že mají starší rodiče, nebo zkrátka proto, protože chtěli na dovolenou. Jsou tu však i jednotlivci, kteří stále vyčkávají. Jejich názor samozřejmě plně respektujeme a nebudí to ve firmě žádné kontroverze,“ říká Vojtěch Strnad z digitální agentury WDF.