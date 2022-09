„Kámoš“ na dobu neomezenou, senior či mladá slečna. Jak funguje mentor

„Kterej ty seš? Tak jakou práci bychom ti vymysleli?“ Takových uvítání už se nadějete jen na málokterém pracovišti. Firmy o lidi stojí a o ty mladé, které si chtějí zavázat na dlouho, dvojnásob.

Kvůli tomu zaměstnavatelé zřídili i novou funkci – mentora. Někde mu říkají buddy, jinde docela obyčejně zkušený kolega, v každém případě je to parťák, na něhož se první dny, ba i měsíce můžete s důvěrou s čímkoliv obrátit. Skutečně s čímkoliv?

„U nás vnímáme roli mentora jako určitého kamaráda, který nezištně poradí a pomůže a poví i historky ze zákulisí,“ říká Helena Římovská z personálního oddělení společnosti Ness Czech, která poskytuje IT služby.

Jak si takového buddyho představit? Může to být chlapík, který pracuje pro firmu klidně i dvě desetiletí, třeba jako u největšího výrobce oken Vekra. „Pro nováčky–absolventy máme připravený adaptační program, do kterého zapojujeme i seniorní kolegy jako mentory. Někdy jde o stávající zaměstnance, ale také o odborníky, kteří odcházejí do důchodu. Ty rádi využíváme třeba na částečný úvazek právě pro zaškolování a vedení nováčků,“ říká Edita Vokounová, HR manažerka společnosti.

Stejně tak to ale může být i slečna, které je jen o dva roky víc než vám. Každý vám nabídne něco jiného: „Ženy možná projevují více empatie a porozumění, možná umí být i praktičtější a kladou větší důraz na mezilidské vztahy. Muži se orientují spíše na výkon, efektivitu a jsou pragmatičtí,“ míní Helena Tabakovová, mentorka a manažerka asociace ABSL, která zastupuje podnikové služby v České republice.

Co musí mentor umět

Ale ať je mu nebo jí třicet, či šedesát, ať má u firmy odslouženy pouhé dva roky, anebo dvacet let, vezměte jed na to, že mentor na vás bude připravený. Není to žádný náhodný kolega, který byl vybrán, protože má zrovna čas. Mentor musí mít pro svoji funkci talent.

„Mezi potřebné kompetence mentora typicky patří: empatie, schopnost aktivního naslouchání, ochota a dovednost sdílet své know-how, umění poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, obecně komunikační dovednosti a podobně,“ popisuje Římovská.

Všechny tyto vlastnosti si zpravidla ještě vybrousí v nějakém školení či kurzu. Mohou dokonce získat i mezinárodní akreditaci. „V Ness jsme si dokázali interně vytvořit komplexní vzdělávací program pro talentované kolegy, kteří se chtěli stát mentory. Trval tři měsíce a skládal se z workshopů, přednášek, case studies, modelových situací, cvičení a dalších aktivit. Před covidem se nám podařilo odvést dva běhy, tedy asi třicet lidí, a doufáme, že se nám tento program podaří opět brzy rozběhnout,“ říká personalistka.

V korporátech a velkých mezinárodních firmách je mentoring už natolik rozšířený, že existují celé organizace, které firmy mezi sebou vzájemně propojují. „Takže je vcelku běžné, že pracovníci z jedné firmy mohou mít mentora ze společnosti jiné,“ prozrazuje Tabakovová.

Mentor se dívá

Hlavní úlohou buddyho je pomoci vám zapadnout – pochopit pracovní úkoly, systém, ve kterém se pracuje, firemní kulturu, tradice, zvyklosti. Zkrátka udělat vše pro to, aby bylo ve společnosti dobře vám, ale i kolegům s vámi. Aby se mohli spolehnout na vaše dovednosti, loajalitu, elán.

A to je další, takřka nenápadná funkce vašeho parťáka. Mentor se dívá! Sleduje, jak vám jde práce od ruky, kde jste pečliví a detailní, kdy kreativní, jak přemýšlíte… I díky tomu totiž pak můžete získat pozici, která nejlépe sedne vašemu temperamentu i dovednostem.

„Mentor by měl být k dispozici alespoň v období adaptace, tedy první tři měsíce, ale doporučujeme, aby spolupráce pokračovala i déle. Zpočátku je komunikace intenzivnější, ale určitě to nejsou celé dny. Po adaptačním období se frekvence setkávání snižuje. Na mentora je ale možné obrátit se kdykoli,“ říká Římovská z Ness.

Není to tedy žádný parťák na dobu omezenou. Jeho role je různorodější, může se proměnit v mnohaletého kouče, který vás bude provázet po celé roky vaší kariéry. „Například můj mentee (svěřenec – pozn. red.) je vrcholový manažer v Tipsportu – má náročnou práci a dostal na starosti velký tým lidí. Radí se se mnou například, jak zefektivnit některé procesy, jak komunikovat změny, nebo si jen tak povídáme o vlastním očekávání. Dobrý mentor naslouchá, sdílí své zkušenosti a klade otázky, nad kterými se člověk musí pořádně zamyslet,“ poukazuje Tabakovová.

I když mají mentoři rozdílné úlohy, máte u nich dvě jistoty: jsou to první kamarádi, které ve firmě budete mít, a nebudou vám dělat zrovna v téhle společnosti nadřízené. „Není to pro nikoho výhodné, protože co když právě potřebujete řešit problém ohledně šéfa?“ usmívá se Helena Tabakovová.