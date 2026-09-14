Dva roky a 47 dní navrch. Právě tak dlouho musí nezaměstnaní nad 55 let vysedávat v čekárnách úřadů práce, než si seženou nové zaměstnání. V průměru samozřejmě. Pro srovnání: mladí lidé bez práce získají nové místo zhruba tři a půlkrát rychleji. Není proto divu, že více než polovina dlouhodobě nezaměstnaných jsou právě lidé nad padesát let.
Tolik suchá statistika. Vyplývá z ní ovšem nemilá skutečnost: ať se politici, personalisté i psychologové snaží sebevíc, velká část zaměstnavatelů prostě stále raději bere mladé než staré.
Fakta úřadů práce:
Proč? Důvodů bude víc, leccos možná naznačí krátký příběh padesátiletého Petra z Prahy. „V práci mi 20 let nepřidali, což v posledních letech už přestalo být únosné. Začal jsem proto hledat něco jiného. Mám vysokou školu, 25 let praxe v oboru, mluvím slušně anglicky, řídím auto, ovládám excel, word i powerpoint, pracuji s AI... Myslel jsem, že nové místo najdu takhle,“ luskne prsty Petr.
Jenže ouha. „Měsíce běžely, já posílal životopis na všechny strany a zpátky nechodilo nic. Většinou se vůbec neozvali a sem tam přišel e-mail, že se omlouvají, ale vzali jiného kandidáta. Po roce – a je to pěkně frustrující, člověk už ztrácí sebevědomí – jsem to pomalu začínal vzdávat. Nakonec se naštěstí ozval bývalý kolega a dostal jsem konečně slušné místo v konkurenční firmě. Bez známých bych snad musel jít úplně do jiného oboru a začít od píky...“ vypráví Petr, který strávil čtvrt století své kariéry v jediné firmě, do níž nastoupil hned po škole. A právě to může být jedním z důvodů, proč jeho životopis letěl u personalistů hned do složky „Nebrat“. Ale o tom později.
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Nemáme lidi, padesátníky ale nechceme
Podobně trudné zkušenosti jako Petr má spousta „lidí v nejlepším věku“. „Bohužel je to stále realita a situace se zlepšuje velmi pomalu. Část zaměstnavatelů stále automaticky vyřazuje zkušené kandidáty jen kvůli věku. Je to paradox českého trhu práce. Na jedné straně firmy říkají, že nemohou obsadit volné pozice, na druhé straně dobrovolně ignorují velkou skupinu zkušených uchazečů,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup.
Podle něj i dalších personalistů přitom starší zaměstnanci do firemních kolektivů jednoznačně patří a zaměstnavatelé, kteří to pochopí, mohou získat do týmu skvělé posily. „Největší výhodou lidí po padesátce bývá zkušenost, stabilita a schopnost řešit krizové situace. Mají za sebou desítky let praxe, zvládli ekonomické krize, covid, změny technologií i reorganizace firem. Umějí pracovat s lidmi, bývají loajálnější a fluktuace je u nich výrazně nižší,“ vypočítává Halbrštát.
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Zároveň jsou přirozenými mentory, kteří dokážou předávat zkušenosti mladším kolegům. „Firmy, které podporují obousměrné učení a kombinují zkušenosti starších s digitálními dovednostmi mladších, dosahují lepších výsledků i vyšší soudržnosti týmů,“ přidává se Michal Španěl, analytik portálu JenPráce.cz.
O tom, že jsou starší ročníky v týmu potřeba, nepochybuje například Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše: „U nás na Stezce je velmi důležitý každodenní kontakt s návštěvníky, a právě tady bývají starší kolegové často silní. Dokážou zachovat klid, umějí jednat s lidmi a uvědomují si, že úspěch firmy stojí na vzájemné spolupráci a respektu.“
Tu AI už se učit nebudu...
Bohužel s odpracovanými léty přibývají také vlastnosti, s nimiž se chlubit moc nelze. A těch si zaměstnavatelé všímají víc než loajality, klidu, výdrže, trpělivosti či zkušeností. Starším a pokročilým nejčastěji vyčítají, že se nechtějí učit nové věci, nestíhají držet krok s překotným technologickým vývojem. Zkrátka, že se ve věku AI mezi třicátníky nechytají.
Ale ani to nemusí být pravda. „Nejčastěji slýcháme obavy, že starší zaměstnanci budou hůře přijímat změny, nezvládnou nové technologie nebo nezapadnou do mladého kolektivu. Praxe ale tyto stereotypy často vyvrací. Mnohem více záleží na osobnosti člověka než na datu narození. Znám pětapadesátníky, kteří pracují s umělou inteligencí každý den, i třicátníky, kteří se změnám brání. Věk sám o sobě nic nevypovídá o schopnosti učit se,“ podotýká Halbrštát.
A dokládají to i fakta z úřadu práce. „Navzdory přetrvávajícím stereotypům nejsou osoby ve věku 55 a více let na trhu práce pasivní. Naopak, data z roku 2024 ukazují, že se zvyšuje jejich ochota učit se novému a adaptovat se na měnící se požadavky pracovního trhu. Věková skupina 55 až 64 let tvořila přibližně desetinu všech účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných Úřadem práce ČR,“ uvádí Jarka Balleková z tiskového oddělení Úřadu práce ČR a dodává: „Nejčastěji si volili témata, jako je AI a digitální dovednosti, což potvrzuje, že se nejedná o uzavřenou generaci, ale o skupinu, která má zájem rozumět současným trendům a být jejich součástí.“
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Tak v čem je tedy problém, kde dělají padesátníci při hledání práce největší chyby? Jednou z těch nejvýznamnějších je podle expertů způsob prezentace. „Mnoho lidí má příliš dlouhé životopisy, ve kterých popisují celou třicetiletou kariéru. Personalistu ale zajímá především posledních 10 až 15 let a konkrétní výsledky,“ vysvětluje Halbrštát.
Druhou chybu, kterou personalista zdůrazňuje, je podceňování digitálních dovedností. „Dnes už nestačí říct, že s počítačem umím pracovat. Zaměstnavatel očekává znalost běžných digitálních nástrojů a stále častěji i schopnost využívat umělou inteligenci při práci. A třetí chybou je přílišná opatrnost. Mnoho zkušených lidí reaguje jen na pozice, u kterých splňují všechny požadavky. Přitom firmy často hledají hlavně potenciál a ochotu učit se,“ připomíná ředitel náboru agentury ManpowerGroup.
Problém vysokoškoláka Petra z úvodu článku tak nemusela být jenom přípona „-sát“ v kolonce věk v životopise, ale paradoxně právě jeho 25leté zkušenosti v jedné firmě. Mnozí personalisté za tím dnes nevidí ani tak loajálnost a věrnost, ale spíš nepružnost, nebo dokonce pohodlnost. Co tedy lidem, kteří po padesátce přišli o práci, experti doporučují?
„Aktualizoval bych životopis a pro každou pozici ho přizpůsobil podle toho, co akcentuje firma ve svých požadavcích. Pomůže založit nebo oživit profil na LinkedInu, oslovit bývalé kolegy a známé a nebát se využít personální agentury. Velkou výhodou mohou být také rekvalifikační kurzy,“ doporučuje Halbrštát. „Zaměřil bych se na to, co člověk opravdu umí, nebát se oslovit své kontakty a být otevřený novým příležitostem,“ uzavírá Miroslav Matas.
A co poradit lidem, jako je Petr, které brzdí, že celý život pracovali v jedné firmě? Zkuste přizpůsobit životopis, dekády u jednoho zaměstnavatele zbytečně nezdůrazňujte. Hlavně neuvádějte něco jako: 2001–2026 – marketingový specialista firmy XY. Rozepište spíš různé role a pozice, které jste ve firmě zastávali a zvláštní pozornost věnujte všem zkušenostem a dovednostem, jež jste nastřádali. A rozhoďte sítě, ptejte se známých – nakonec vaše zkušenosti někdo ocení a ozve se, tak jako v případě Petra.
A jak je to ve světě manažerů, mají problémy se sháněním práce i šéfové „v letech“? Situace je tam jiná – i když ne úplně. „U manažerských pozic rozhoduje především zkušenost, schopnost řídit změny, výsledky a osobnost kandidáta. Věk sám o sobě nebývá hlavním kritériem. Klienti většinou nehledají padesátníka nebo čtyřicátníka, hledají člověka, který dokáže vyřešit jejich byznysový problém,“ říká headhunterka Barbora Tomšovská z personální agentury Touchdown.
Ve firmách, které budují mladé týmy a zakládají si na dynamickém prostředí, však může být podle ní preference směrem k mladším kandidátům patrná. „A někdy firmy staršího kandidáta vyřadí z výběrového řízení jen kvůli věku, i když to oficiálně nepřiznají. Z mé zkušenosti ale nejde o věk, ale o přístup. A ten je alfa a omega.“
I pro šéfy a ředitele tak platí to, co pro vysokoškoláka Petra: dlouhá léta v jedné firmě bývá past. „Šéf je patnáct let v jedné firmě, a i když se posouvá na pozicích, často už má mindset jedné konkrétní společnosti. A protože tak dlouho nezměnil práci, není na trhu aktivní. Když se po patnácti letech má najednou ‚prodávat‘, je to pro něj složité,“ popisuje Tomšovská.
K tomu se přidává příliš úzká specializace na jedno odvětví a neochota přizpůsobit očekávání – ať už jde o roli, odměňování nebo způsob práce. „Manažeři, kteří byli během kariéry otevření změnám, pravidelně se vzdělávali a dokázali se adaptovat, nacházejí nové příležitosti i po padesátce poměrně bez problémů,“ dodává headhunterka.
Anketa Tři rady, jak zvýšit své pracovní šance
Jiří Halbrštát ManpowerGroup
1. Investujte do digitálních dovedností. Ne proto, že by technologie měly nahradit zkušenosti, ale proto, že je výrazně zhodnotí.
2. Zkraťte a modernizujte svůj životopis a zaměřte ho na výsledky, ne na výčet celé kariéry.
3. Využívejte kontakty. Velká část pracovních příležitostí se obsazuje na základě doporučení.
Miroslav Matas Stezka korunami stromů
1. Věřte tomu, co umíte. Nepřemýšlejte nad tím, co už nezvládnete, ale nad tím, co můžete nabídnout díky svým zkušenostem.
2. Nepřestaňte se učit. Svět se mění rychleji než kdy dřív a člověk, který se učí novým věcem, nezůstane stát.
3. A hlavně si zachovejte pozitivní přístup. Věřte sobě i lidem, s nimiž pracujete, a věřte i tomu, že změny mohou přinést něco dobrého.
Barbora Tomšovská, headhunterka
1. Nezastavte profesní rozvoj. Průběžně rozvíjejte své kompetence, sledujte technologické změny a nové trendy a buďte otevření novým výzvám.
2. Buďte realističtí. Trh je konzervativní a nejvíc si cení hluboké znalosti oboru, kontaktů a zkušeností. Přechod do jiného sektoru je možný, ale snazší bývá u rolí, kde rozhodují přenositelné manažerské kompetence.
3. Budujte profesní síť i mimo vlastní firmu a udržujte vztahy s headhuntery. Takový vztah by rozhodně neměl začínat až ve chvíli, kdy práci nutně potřebujete změnit.