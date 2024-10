Co při náboru zaměstnanců odhalí AI a jak ji české firmy využívají

Nedávno jsem seděl s kamarádem na obědě v restauraci a u vedlejšího stolu si povídala dvojice žen. Jedna z nich, která podle všeho pracovala v americké firmě, vyprávěla té druhé, že když k nim do společnosti přijde životopis, musí nejdřív projít přes umělou inteligenci a až pak se dostane na stůl skutečnému personalistovi.

Jednou z hlavních výhod umělé inteligence při náboru zaměstnanců je možnost automatizovat opakující se úkoly. „AI umí třídit životopisy a plánovat pohovory. Poskytuje také objektivní předběžný výběr kandidátů, čímž snižuje riziko subjektivního posuzování,“ říká Zbyněk Němec, personální ředitel společnosti Creative Dock. „AI také dokáže ze zaslaného životopisu vyhodnotit, zda je kandidát vhodný pro danou pozici. Analyzuje klíčová slova a fráze v životopise a porovnává je s požadavky daného místa. Recruiter tak šetří čas.

Podobné zkušenosti má i Aneta Typoltová, HR specialistka firmy Pluxee: „Umělá inteligence může v náboru zjednodušit řadu rutinních úkonů: pomoci s prvním screeningem životopisů, s automatizací veškeré komunikace nebo třeba s analýzou dat z pohovorů a hodnocením vhodnosti kandidátů na základě jejich odpovědí.

Co dokáže umělá inteligence

Umělá inteligence si vcelku dobře poradí i s hodnocením jemných dovedností a osobnostních předpokladů zájemců o pracovní místo. „Analyzuje text v životopisech a motivačních dopisech, aby identifikovala klíčová slova spojená s měkkými dovednostmi. Některé nástroje mohou také zkoumat video pohovory a neverbální komunikaci,“ říká Zbyněk Němec s tím, že tady má však virtuální náborář ještě rezervy a je lepší, když takzvané soft skills posoudí navíc i živý personalista.

Umělá inteligence může také významně pomoci při vyhledávání nových talentů na trhu práce. „AI může prostřednictvím analýzy profilů na profesních sociálních sítích identifikovat kandidáty, kteří odpovídají požadavkům na určitou pozici, a udělat předvýběr seřazený podle atraktivity uchazeče,“ souhlasí Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Například nástroje jako LinkedIn Recruiter využívají AI k doporučování potenciálních kandidátů na základě předchozích vyhledávání a preferencí personalisty. To zvyšuje efektivitu a přesnost při hledání vhodných adeptů.

To, že umělá inteligence může být užitečným pomocníkem, potvrzuje i průzkum společnosti Korn Ferry, podle nějž může AI zvýšit produktivitu náborových týmů až o 40 procent, což umožňuje firmám rychleji obsazovat volné pozice a snižovat náklady spojené s přijímáním nových lidí.

S tím souhlasí i Zbyněk Němec: „Zaznamenali jsme zvýšení efektivity náboru; jeden recruiter nyní dokáže obsloužit o 25 procent více pozic. AI nám také pomohla výrazně vylepšit uživatelskou zkušenost na našich kariérních stránkách.

Hlavně bez předsudků

A do jaké míry jsou náborové nástroje využívající umělou inteligenci spravedlivé? „AI je stále poměrně mladý obor a všechny modely se trénují na nějakém relevantním vzorku dat,“ upozorňuje Zbyněk Němec. Výstupy umělé inteligence je tedy potřeba hlídat a usměrňovat. Například pokud je AI trénována na datech, která obsahují předsudky, může je reprodukovat. Proto je důležité pravidelně kontrolovat a aktualizovat systémy, aby byly co nejobjektivnější.

„AI může snížit pravděpodobnost výběru špatného člověka nebo eliminovat osobní preference a diskriminaci. Algoritmy mohou být nastaveny tak, aby ignorovaly osobní rysy jako pohlaví, rasa či věk a rozhodovaly pouze na základě relevantních dovedností a kvalifikace,“ říká na druhou stranu Jiří Halbrštát.

Je důležité umět s konkrétní umělou inteligencí správně pracovat. Firmy tak často investují do školení svých HR týmů, aby zajistily efektivní využití těchto nástrojů. Personalisté se učí vytvářet správné prompty pro AI, interpretovat výsledky a integrovat je do svých pracovních procesů.

„V Pluxee využíváme již předem nastavené modely, kterým jsme specifikovali, jaká je naše firemní kultura, jaký máme kolektiv a jakým jazykem chceme ke kandidátům mluvit. Díky tomu se nám daří využít AI naplno a v mnoha případech ani není potřebná následná korekce,“ dodává Aneta Typoltová.

Také je třeba dávat pozor na to, jaká osobní data se s umělou inteligencí sdílejí a jak s nimi konkrétní nástroj dále nakládá. Určitě je vhodné dávat AI anonymizovaná data, aby se předešlo jakýmkoliv nepříjemnostem.

Živý člověk bude vždy potřeba

Očekává se, že AI bude hrát v personalistice stále významnější roli, a to nejen v automatizaci rutinních úkolů, ale také v oblasti prediktivní analýzy a strategického rozhodování. „AI je přelomovým technickým pomocníkem, který usnadňuje práci všem, kdo se s ní naučí zacházet,“ věří Zbyněk Němec.

Personalisté se však o svou práci obávat nemusejí. Zájemci o zaměstnání budou určitou míru kontaktu s člověkem pravděpodobně vyžadovat vždy. Lidský faktor je v náboru prostě nezastupitelný. Jak velmi trefně říká Zbyněk Němec: „AI pomůže s vyhodnocením základních dat uvedených v životopise, ale těžko za vás odhalí, jestli je daný kandidát takzvaně culture fit a jestli s ním kolegové po práci půjdou rádi na drink.“

Budoucnost zřejmě přinese ještě užší propojení mezi AI a HR. Dočkáme se pokročilých virtuálních asistentů, kteří budou schopni vést úvodní pohovory nebo odpovídat na komplexní dotazy kandidátů v reálném čase. Firmy, které dokážou efektivně kombinovat technologie s lidským přístupem, získají konkurenční výhodu a budou schopny přilákat ty nejlepší talenty na trhu.

Pokud byste chtěli ve své společnosti začít využívat AI v náboru, pak se připravte na to, že to nepůjde lusknutím prstu. „Je to změna a pro tu je potřeba získat klíčové lidi. Vzbudit nadšení a nastavit reálná očekávání. Důležité je vysvětlit, že AI není nástroj, který připraví recruitery o zaměstnání, ale naopak jim umožní dělat jejich práci lépe a rychleji,“ vysvětluje Zbyněk Němec. Osahat si umělou inteligenci můžete ve firmě například tím, že s její pomocí začnete tvořit personální inzeráty.