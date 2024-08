Jak se mění trh práce a kde se nejvíce vydělává

Jak se změnil trh práce za poslední roky?

Trh práce prochází velkými změnami. Odeznívají sice dopady pandemie, ale do hry vstupují nové trendy, které zásadně proměňují vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců a kterým je potřeba se na obou stranách přizpůsobit. Vstupujeme tak do éry adaptability. Digitalizace, robotizace a umělá inteligence rychle proměňují způsob, jakým pracujeme, a překreslují podobu většiny pracovních rolí.

Zmínila jste umělou inteligenci. Máme se jí bát? Připraví nás o práci?

AI promění způsob, jakým pracujeme, a podobu většiny pracovních pozic. AI nenahradí lidi, ale lidé ovládající AI budou produktivnější a nahradí ty, kteří se to nenaučí. Pracovat s AI nevyžaduje žádné speciální IT znalosti nebo dokonce programování. Klíčová je učenlivost, přizpůsobivost, vytrvalost, schopnost řešení problémů, ale také kritické myšlení, samostatnost, vytrvalost, týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Tyto kompetence, nejlépe v kombinaci s technickými znalostmi, umožní zájemcům o práci plně využít potenciál, který AI přináší, a efektivně reagovat na dynamické výzvy současného a budoucího pracovního trhu. Nevidíme u lidí ani tak obavy, že nebudou mít práci, ale spíše se obávají rychlosti změn a toho, zda se budou stíhat těmto změnám přizpůsobovat.

O prázdninách se obecně říká, že je to okurková sezona. Mají ji i personální agentury či náboráři ve firmách?

Letní okurková sezona na trhu práce se ani tak neprojevuje nízkou poptávkou po zaměstnancích, ale spíše průtahy ve výběrových řízeních v důsledku dovolených. Obvykle se na rozhodnutí o přijetí zaměstnance podílí více osob, někdy je schvalovací proces neúnosně dlouhý a o prázdninách to platí dvojnásob.

Čerství absolventi mohou být v pokušení odložit hledání práce až po prázdninách. Je to podle vás chyba?

Hledání práce je proces, který vyžaduje čas. Je výhodné začít co nejdříve. Přestože v létě může být méně pracovních pohovorů, firmy stále zveřejňují nové pozice, nábor pokračuje i přes léto a na začátku září už budou probíhat jen finální rozhodnutí. Navíc, zahájení hledání práce v létě umožňuje absolventům připravit se a být na trhu před ostatními, kteří začnou hledat práci až v září. Podle statistik internetových vyhledávačů roste počet uchazečů prudce od poloviny srpna a nejvíce lidí reaguje na inzeráty v září. Z hlediska trhu práce je podzim vrcholem sezony a od září do listopadu dochází k největšímu počtu přestupů.

Mají absolventi, tedy lidé bez praxe, šanci?

Nejsilnější populační vlna se blíží důchodu, zatímco současná generace odcházející ze středních škol je ta nejméně početná. Znamená to, že ekonomicky aktivní populace se zmenšuje. To platí již nějakou dobu, ale doposud se dařilo tento jev kompenzovat náborem zaměstnanců v zahraničí. Tyto možnosti ale oslabila pandemie a válka na Ukrajině. Znamená to, že firmy stále náročněji hledají vhodné uchazeče a jsou ochotnější více investovat do rozvoje lidí bez potřebné praxe. Nezaměstnanost absolventů je minimální a ve srovnání s kolegy z Francie, Španělska nebo Itálie je jejich šance najít zajímavou práci výrazně lepší.

Mají větší šanci vysokoškoláci?

Domnívám se, že vzdělání je hodnota sama o sobě a každý by měl usilovat o co nejvyšší vzdělání kvůli svému osobnímu rozvoji. Ten, kdo je nadšený do svého oboru, v něm najde uplatnění vždy, bez ohledu na situaci na trhu práce. Pokud to vezmeme takto čistě utilitárně a podíváme se na vlastnictví vysokoškolského titulu jako na prostředek k získání lepšího zaměstnání, tak i toto podle statistik funguje. Mezi vysokoškoláky je nejnižší míra nezaměstnanosti a mají vyšší průměrné platy. Nejdůležitější ze všeho je ale osobní odhodlání, nadšení a snaha udělat vždy více, než se očekává.

Má být uchazeč o první zaměstnání skromný?

Skromnost je sice ctností, ale ve světě práce je důležité najít rovnováhu mezi skromností a sebevědomím. Uchazeč by měl být realistický ohledně svých schopností a zkušeností, ale zároveň by neměl podceňovat své dovednosti a hodnotu, kterou může přinést zaměstnavateli. Být příliš skromný může vést k podceňování vlastních schopností a přijímání méně výhodných pracovních podmínek. Naopak, zdravé sebevědomí pomůže uchazeči lépe prezentovat své schopnosti, vyjednávat o spravedlivém platu a najít pozici, která odpovídá jeho ambicím a kvalifikaci.

Po jakých profesích je největší poptávka?

V médiích jsou nejhlasitěji slyšet hlasy zástupců průmyslu, že nejvíce chybí řemeslníci a technici a že by se měly posilovat učňovské obory na úkor gymnázií. To je pravda jen částečně. Tyto pozice se sice těžko obsazují, ale zaměstnanost nejrychleji roste ve službách a na pozicích netechnických specialistů. Poptávka po lidech roste ve službách, zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání, IT, obchodu.

Jaké jsou nejžádanější vlastnosti či znalosti uchazeče o práci?

Firmy v novém světě potřebují mnohem více měkkých, lidských dovedností než kdy dříve. Komunikace, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita, vytrvalost, a především schopnost učit se v neustále měnícím se prostředí nové věci. Právě učenlivost považujeme za klíčovou kompetenci budoucnosti. Jenom ten, kdo se bude umět přizpůsobit rychlým změnám na trhu práce a naučí se používat nové technologické a digitální postupy, bude v budoucím světě práce úspěšný. Zájem firem se tedy posouvá od konkrétních profesí spíše k potenciálu zaměstnance.

Existuje něco jako profese budoucnosti? Ať poradíme dětem, co studovat?

V důsledku zelené transformace vznikají tisíce nových pracovních míst a rýsuje se tak nový zaměstnavatelský sektor, který poroste rychleji než IT. Takzvané green jobs se zaměřují na zvýšení efektivity v oblasti energie a surovin, omezují emise skleníkových plynů, minimalizují odpad a znečištění, chrání a obnovují ekosystémy nebo přispívají k adaptaci na změnu klimatu. Organizace ILO předpokládá, že zelená ekonomika vytvoří do roku 2030 24 milionů nových pracovních míst

A co třeba padesátníci? Mám pár známých, kteří práci mají, ale neuspokojuje je, přímo se v ní trápí, mnohdy to až hraničí s šikanou. A když se jich ptám, proč nejdou jinam, jen smutně pokrčí rameny: A kdo mě v tom věku zaměstná… Tedy zaměstná někdo i lidi zralé, neřkuli seniory?

Myslím, že manažeři v ČR ve srovnání se západní Evropou málo vycházejí vstříc lidem s individuálními potřebami obecně. Nejsou to pouze lidé v předdůchodovém věku, ale také maminky s malými dětmi atd.

Populace stárne, průměrný věk Čechů je 45 let a půjde ještě rychleji nahoru. Odhaduje se, že po roce 2030 bude silná populační vlna husákových dětí před důchodem, zatímco slabá populační vlna generace nastupující na trh práce bude o 200 000 lidí méně početná. Podíl nezaměstnaných nad 50 let na celkové nezaměstnanosti roste a již nyní tvoří přes třetinu nezaměstnaných. Firmy ale většinou „neumějí“ s lidmi v předdůchodovém věku pracovat a nadále se drží řada předsudků. Smutné je, že diskriminace kvůli věku ustupuje jen velmi pomalu.

Je hodně důležité, zda mě práce naplňuje a jak jsem v ní spokojen?

Nová generace akcentuje smysl práce a vůbec smysl fungování celé firmy, ale tyto postoje jsou stále silnější i u starších generací a projevuje se to i tím, že lidé jsou ochotní oželet část příjmu. Při náboru zaměstnanců bude stále důležitější otázka společenské a environmentální odpovědnosti firmy a jejích produktů.

U nás asi není moc běžné zaměstnavatele často měnit, je to dobře nebo špatně? Jak je to jinde v Evropě?

Nízká fluktuace českých zaměstnanců svědčí o zakořeněném strachu z nejistoty a změny, která přináší riziko. Toho jsme si všimli již za covidu. Zatímco Američané přehodnocovali pod tlakem pandemie své životní priority, dávali dobrovolně výpovědi, aby si našli smysluplnější práci, a stalo se to tak masivním jevem, že dokonce dostal od ekonomů název Great resignation, tak mezitím Češi odjeli na home office na své chatičky, kde spojeně popíjeli se svými sousedy pivo. Práce není pro Čechy tak důležitá, jako třeba pro Američany. Nedefinujeme sami sebe tolik prostřednictvím kariérního úspěchu. V průměru máme raději svůj klid, nechceme vybočovat z řady a drát se dopředu.

Jaroslava Rezlerová Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Začínala jako středoškolská profesorka francouzštiny a literatury, tlumočnice a překladatelka.

V letech 1997 – 2001 spoluzakládala Francouzsko-českou obchodní komoru.

Od roku 2001 působí jako generální ředitelka personální společnosti ManpowerGroup ČR.

Je prezidentkou Asociace personalistů, viceprezidentkou People Management Fora a také viceprezidentkou Americké obchodní komory.

Jejím cílem je vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu práce a pracovněprávní legislativy podporující větší férovost, otevřenost a flexibilitu.

V tomto ohledu je zdravá drzost mladých možná výhodou?

Mladí lidé, kteří studovali v zahraničí, nebo lidé pracující v mezinárodních firmách a spolupracující s lidmi ze západních zemí přejímají jejich přístup a postoje. Mohli si všimnout, že studenti tam zaplňují posluchárny od první řady, a ne od poslední, s profesory diskutují, doptávají se a nebojí se, že se jim někdo vysměje za hloupou otázku. V práci se potom nebojí být na poradách aktivní a vyjadřovat se k věcem.

Průměrná hrubá mzda činila v prvním čtvrtletí letošního roku 43 941 Kč. Kolik lidí na ni nedosáhne? A kde se vydělává nejvíce?

Nejvyšší průměrná mzda je v IT a činí téměř 78 tisíc Kč, následuje finančnictví s 72,5 tisíce a energetika s 68,2 tisíce. Veličina průměrné mzdy je ale velmi zavádějící, protože dvě třetiny lidí na ni nedosáhnou.

Proto je třeba sledovat i medián, který ukazuje hodnotu, jež rozděluje populaci na půl. Ten činí 34 tisíc. Ve výše zmiňovaných sektorech s nejvyšším průměrem je zároveň největší rozdíl mezi mediánem a průměrem. To znamená, že je tam pár jedinců s extrémními příjmy, kteří zkreslí průměr, a potom to vypadá, že si všichni úředníci v bance vydělají 80 tisíc. Ve skutečnosti to tak vůbec není.

Když se ucházím o novou práci, o kolik bych si měla říct?

Nejlepší je udělat si průzkum v dané lokalitě na dané pozici. Buď se zeptat v personální agentuře, nebo existují i internetové srovnávače mezd. Někdy se orientační rozpětí uvádí i v inzerátu. Z toho je možné si utvořit představu, co je reálné.

Je pravda, že ženy u nás berou méně než muži, a to i na stejných pozicích v jedné firmě?

V ČR je rozdíl odměňování žen a mužů nadprůměrně vysoký. Podle statistik Gender pay gap si vydělají ženy o 16,4 % méně, zatímco průměr EU je 13 %. Ženy to vnímají jako velkou nespravedlnost a politici v EU se rozhodli problém řešit. Kromě povinnosti zaměstnavatele sdělovat průměrnou mzdu na podobné pozici přijde i povinnost uvádět mzdu v náborovém inzerátu.