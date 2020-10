Krize ovlivnila spokojenost zaměstnanců v práci. Co ukázal průzkum?

Anketa: Co děláte pro to, aby byli vaši zaměstnanci v práci spokojeni? Vycházím ze tří principů - mít dobré vztahy s nadřízeným, mít dobré vztahy s kolegy a vidinu postupu a naplnění ambice v rámci firmy. Pokud si ošetřím tyto faktory, pak by to mělo fungovat.

Jan Skovajsa, zakladatel a CEO firmy my Timi Za základ spokojenosti považuji informační otevřenost. Nic netajit, nenechávat si pro sebe informace, ale podělit se o ně.

Pavel Makovský, předseda správní rady EDU Effective Spokojenost našich zaměstnanců je pro mě na prvním místě, od ní se významně odvíjejí i výsledky firmy. Majitel může být sebevětší borec, ale bez týmu je nula. A co dělám proto, aby byli spokojeni? Stačí se jich ptát a komunikovat s nimi.

Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun s.r.o. Pro nás je důležité udržet si schopné zaměstnance. Máme tři základní pilíře: smysl, zodpovědnost a osobní rozvoj. Podporujeme tzv. „bezpečný přístav“, tedy kritizovat je možné, dokonce vítané, ale netrestáme, snažíme se poučit a neopakovat chyby.

Lukáš Cirkva, CEO & Partner ve společnosti BCV solutions Management se snaží být empatický a vstřícný v záležitostech, kdy zaměstnanci cokoli potřebují v rovině pracovní i soukromé. Jsem přesvědčen, že vzájemná komunikace a férovost je ten nejpodstatnější základ pro vytvoření dlouhodobého loajálního vztahu.

Martin Jeřicha, ředitel Broadridge



Zvykli jsme si hlavně na materiální benefity, vouchery, týmové pařbičky apod., ale v dnešní době toto ustoupilo potřebě povzbudit, dodat sebedůvěru i víru, že vydržíme. Pokud to manažer dokáže, lidé to ocení víc, než kartičku na sport.

Petr Janout, HR ředitel, Nippon Express

Z našeho pohledu je velmi důležité, aby zaměstnanci cítili uznání a ocenění po dobře odvedené práci či po mimořádně úspěšném projektu.

Iveta Chválová, ředitelka centra podnikových služeb SAP Services