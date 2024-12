Místo nadílky je čeká vánoční šichta. Zavřít krám v jejich profesích nejde

Purpura voní, kapr se smaží, stromek svítí, za chvíli přijde Ježíšek. Takto vypadá 24. prosinec v mnohých domácnostech. Pro některé je to však začátek vánoční směny. Štědrý večer v práci letos stráví...

KOMENTÁŘ: Na zničené planetě žádný byznys nekvete. Změna je na nás i na firmách

Udržitelnost dnes patří k nejdiskutovanějším tématům, a to nejen mezi jednotlivci, ale stále více i na úrovni firem. V minulosti jsme to byli právě my, kdo měl přebírat odpovědnost za změnu – upravit...