Je po pracovní době. Už nedělám. Trend, který se zabydluje ve firmách

Naproti tomu pětatřicetiletá Zuzana z Prahy pracovní dobu nikdy moc neřešila. Jako asistentka a produkční byla zvyklá být neustále „na příjmu“. Pracovala dlouho do večera, často do noci, své dva mobilní telefony neopouštěla ani v ložnici. Na dovolenou neodjížděla bez notebooku a jistoty, že tam bude mít kvalitní internetové připojení. Vydržela to dlouho.

„Pak jsem začala mít problémy se spánkem, byla jsem nervózní, nespokojená, na všechny jsem štěkala. Měla jsem pocit, že nic nestíhám a čím víc se snažím, tím míň se toho daří. Přidaly se poměrně vážné zdravotní komplikace. Až jsem jednoho dne nevstala z postele,“ popisuje Zuzana, jak u ní začal typický syndrom vyhoření, s nímž se potýkala přes rok.

Pak změnila místo a v novém zaměstnání si rovnou nastavila jiné podmínky. „Dohodli jsme se na striktním dodržování pracovní doby, mimo ni řešíme jen to, co opravdu hoří. Nejtěžší bylo přehodit si to v hlavě a přimět samu sebe, abych večer ten notebook neotvírala, nechala telefon vypnutý a na práci vůbec nemyslela,“ vypráví s tím, že podobně těžkou disciplínou bylo naučit se říkat „ne“ ve chvílích, kdy měla pocit, že její pracovní kapacita je vyčerpaná. Moderním jazykem by se dalo říct, že začala praktikovat quiet quitting.

Jako kdysi, před lety...

Anglický termín, který se překládá jako „tichá výpověď“, se objevil teprve nedávno. „Připisuje se Bryanovi Creelymu, který jej poprvé použil ve videu zveřejněném 4. března 2022 na TikToku. Jeho příspěvek se stal virálním nejen proto, že poukázal na rostoucí problém na trhu práce: přepracovanost, nevyvážený work-life balance a postupné vyhoření,“ vysvětluje vznik nového slovního spojení Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad ČR.

Creely navíc navrhl řešení. „Pokud zaměstnanec cítí, že mu práce přerůstá přes hlavu, ale zároveň nechce své zaměstnání opustit, má možnost polevit a pracovat jen tolik, kolik vyžaduje jeho pracovní smlouva,“ přibližuje Douda. Prostě nic nad rámec povinností: žádné přesčasy, dřívější příchody, práce za někoho jiného, žádný stres.

Takový postoj samozřejmě není na trhu práce žádnou novinkou. Vzpomeňte na heslo: Dělám jen do výše svého platu... „Dalo by se s vtipem říci, že quiet quitting má v našem regionu dlouhou tradici. Vždyť přesně takový byl přístup k práci u velké části populace během komunismu, kdy stejně nešlo ničeho dosáhnout, výrazně více si vydělat, nikdo vás nemohl propustit a o kariérním postupu rozhodovaly jiné zásluhy a přednosti než ty pracovní,“ připodobňuje předlistopadovou pracovní morálku současnému trendu Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Aby zbyl čas na rodinu. A na zábavu

Teď to možná vypadá, že se dnes zaměstnanci chtějí jen „flákat“. Tak to ale většinou není. „Quiet quitting pasuje spíše na lidi, kteří jsou velmi aktivní v soukromém životě a chtějí minimalizovat energii a čas v práci, aby jich měli co nejvíce na své záliby. Nemusí to být tedy o nicnedělání. Někteří lidé mohou naopak pracovat velmi efektivně bez pauz a prokrastinace. Pro zaměstnavatele to tak nemusí být vlastně špatně,“ uvažuje Jiří Halbrštát.

Samozřejmě záleží na konkrétní profesi, některé tak vykonávat lze. U jiných, hlavně těch založených na inovacích, změnách, posouvání hranic, by takoví pracovníci mohli narazit spíše na výpověď než na pochopení.

„Generace Y a Z na své psychické zdraví a well-being kladou větší důraz a snaží se případným problémům již dopředu předcházet. Zejména generace Z si uvědomuje, jak je důležité mít oddělený pracovní a osobní život. V pandemii se mnoha lidem tyto dva světy často nechtěně nebo nepozorovaně spojily v jeden. Proto je pochopitelné, že nyní cítí mnohem větší potřebu je opět oddělit a svou pozornost zaměřit na vlastní pohodu, své blízké a sebe sama,“ vysvětluje možné kořeny nového přístupu k práci Honza Klusoň, CEO společnosti Welcome to the Jungle.

Quiet quitting však není trendem jen mezi mladými lidmi. Může zaujmout i starší pracovníky – například ty, kteří prošli vyhořením, psychickými problémy v důsledku velké pracovní zátěže, nebo takové, kteří nemají ambice získat vyšší pozici. A tak se rozhodli, že utlumí svoji pracovní aktivitu na minimum nutného.

„Podle průzkumu Randstad Workmonitor 2023 v Česku provozuje quiet quitting 36 procent zaměstnanců. Mladí lidé k tomuto trendu tíhnou jen o pět procent významněji. V dřívějších letech by byl rozdíl patrně větší, letošní průzkum však ukazuje přiblížení starších generací k trendům generace Z. Stejně jako work-life balance se stal quiet quitting klíčovým napříč věkovými skupinami,“ potvrzuje Petr Douda.

Jiný způsob motivace

A co na současný trend říkají zaměstnavatelé? „Většina jej vnímá primárně jako ztrátu motivace. Doteď totiž byly firmy u svých zaměstnanců zvyklé na větší pracovní vstřícnost a tento krok se často setkává s nepochopením,“ odpovídá na otázku Honza Klusoň a dodává, že na to lze nahlížet i jinak: „Zaměstnanec, který si uvědomuje své hranice a pracovní nasazení a zároveň je v tomto ohledu respektován svým zaměstnavatelem, se stává spolehlivějším a stálejším členem pracovního kolektivu. Navíc obě strany vědí naprosto přesně, co může jedna od druhé očekávat.“

Podle Petra Doudy může mít quiet quitting negativní dopad na efektivitu práce ve firmách a způsobovat zpožďování projektů. „Současně je takové zaměstnance těžké motivovat k přijímání dalších povinností nebo k povýšení,“ doplňuje s tím, že zaměstnavatelé budou muset změnit způsoby, jakými si udržují pracovníky, více dbát na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a na pohodu zaměstnanců.

Další trendy na trhu práce: