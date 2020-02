Změna oboru? Šance jsou vysoké. Je však třeba nejen trpělivost a pokora

Člověk by měl o změně práce začít uvažovat ve chvíli, kdy si uvědomí, že mu ta stávající tzv. nic nedává. Nechodí do práce rád, nemá radost z dílčích úspěchů, nezajímá se o nic, co s jeho prací souvisí. „To už se blíží vyhoření a je nejvyšší čas něco změnit,“ říká Ondřej Wysoglad, CEO divize personálních služeb společnosti Manuvia. Zejména v takto hraničních krizích lidé docházejí k tomu, že chtějí radikálnější změnu a nezřídka zcela změní obor.

Zajímavé je, že většina lidí se ke změně oboru staví pozitivně. „Ptali jsme se na to v průzkumu a pozitivně se vyslovilo 86 procent respondentů,“ uvedl Wysoglad. Z toho 41 procent respondentů uvedlo, že by profesní výhybku udělali bez problémů, 45 procent pak s obavami.