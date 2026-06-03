Švarcsystém je nelegální forma pracovního vztahu. Lidé při něm formálně podnikají jako OSVČ, mají živnostenský list a vystavují faktury, fakticky však pracují jako běžní zaměstnanci. Práce, která je schovaná pod takovou zástěrkou, obchází zákoník práce. Stát kvůli tomu přichází o daně a odvody.
Firmy ale ušetří, protože nemusejí za pracovníka odvádět zdravotní a sociální pojištění ani řešit placenou dovolenou či odstupné. Pro pracovníky, kteří kývnou na „švarcák“, může být měsíční příjem o něco vyšší. Na druhou stranu ale nemají nárok na placenou nemocenskou, ošetřovné nebo zákonnou výpovědní lhůtu. A v budoucnu budou mít i nižší státní penzi. Za zaměstnávání, které je převlečené za fakturaci, hrozí firmám vysoké sankce, a pokutu může dostat i pracovník, který si takto vydělává.
Teď chce stát změnit pravidla pro práci na IČO. Co je cílem této chystané novinky?
Novela vzniká hlavně kvůli lidem pracujícím přes aplikace a digitální platformy, může ale snadno dopadnout i na běžné firmy spolupracující s externisty a živnostníky. Proklamovaný cíl je lépe rozlišit, kdy jde o skutečné podnikání a kdy jen o zaměstnání převlečené za fakturaci. Tedy práci, kterou známe pod pojmem švarcsystém. Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje tuto novelu jako nastavení konkrétních mantinelů, co je a co není nelegální prací. Zejména kvůli soudům, které švarcsystém často nacházejí i tam, kde ve skutečnosti není.
Hranice mezi obchodním vztahem s přísnější kontrolou plnění a závislou prací se tak v novém návrhu zákona nebezpečně ztenčuje.