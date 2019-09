Dohoď mi lepší job, kamaráde. Lidé si práci často hledají díky známým

V krizi se tomu říká tlačenka nebo protekce. V době, kdy je těžké najít vůbec nějakou práci, je přímluva strýčka nebo bývalého spolužáka ze školy naprosto zásadní.

„Bez známostí bych to místo nedostala, manželka bývalého kolegy v té firmě pracuje, takže mě dohodila a oni už nikoho nehledali,“ popsala jednoduchý náborový proces jedna z diskutujících na portále emimino.cz. To se psal rok 2011, kdy se Česko vzpamatovávalo z recese a na jednu nabízenou pozici připadalo 15 lidí bez práce.

Dohazování práce se ale stejně dobře daří i dnes, v době růstu pracovního trhu, kdy je nabízených pozic více než nezaměstnaných. Nejde totiž o to – jako v krizovém období – najít práci, ale najít si dobré místo s dobrým platem, s dobrou dojezdností či slušným zacházením. A o to je nouze vždy, ať trh roste, nebo ne.

Personálně poradenská společnost Randstad vyzpovídala téměř pět tisíc lidí, kteří v uplynulém roce změnili práci. Ačkoli ji nejčastěji vyhledávali na pracovních portálech, nakonec si nového zaměstnavatele našli na základě osobních kontaktů. Při hledání místa je v loňském roce využilo 53 procent respondentů průzkumu.

Náhradu za sebe na místo vedoucího výroby pomáhal hledat svému zaměstnavateli i Tomáš Hradecký z Prštic na Brněnsku. „Záleží mi na tom, kdo po mně nastoupí. V tu chvíli dávám v sázku své jméno a nedoporučil bych někoho, o kom nejsem přesvědčen, že tu pozici zvládne,“ říká mladý muž.

Tento způsob získávání nováčků podporují i samy firmy. Shánějí se tak brigádníci, pracovníci na dohodu i hlavní pracovní poměr. Jen se mu teď – v době nízké nezaměstnanosti – neříká hanlivě tlačenka, ale referenční bonus.

Jak lidé hledají a nacházejí novou práci hledali našli pracovní portály 64 % 35 % osobní kontakty 53 % 38 % firemní stránky 50 % 16 % Google 39 % 11 % úřad práce 37 % 14 % Facebook 32 % 11 % recruites 28 % 14 % Seznam.cz 25 % 8 % LinkedIn 14 % 2 % pracovní veletrhy 10 % 3 % Twitter 3 % 2 % Zdroj: Randstad Employer Brand Research

„Osobní kontakty a doporučení jsou stále efektivnější mimo jiné díky motivaci, která je s tím spojená. Zaměstnavatelé totiž velmi často vyplácejí zaměstnancům, kteří přivedou nového kolegu, nemalý bonus. Ten se podle pozice a oboru může pohybovat od pár tisíců korun až do desetitisícových položek,“ vysvětluje marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad Alžběta Honsová.

Šuškanda na vesnici

Ačkoli jednoduchým porovnáním počtu volných míst a nezaměstnaných by se mohlo zdát, že nikde není nedostatku, při bližším prozkoumání pracovních inzerátů lze snadno zjistit, že nabídka je dosti fádní. Poptávka je hlavně po dělnících všeho druhu.

„Největší problém s obsazením volných míst mají aktuálně ve stavebnictví, výrobě – zejména v automobilovém průmyslu – a v energetice. Chybějí profese jako operátor ve výrobě, podlahář, tesař, údržbář, ale také balič nebo pomocný dělník,“ vypočítává Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zato administrativní pozice patří k těm, které se do pracovních inzercí často ani nedostanou. Díky šuškandě si je lidé rozeberou dříve, než se inzerát vůbec vyvěsí. Lákadlem je lehčí práce než ve fabrice nebo třeba blízkost bydliště. Typické je to pro úřady, školy a školky, knihovny nebo firmy v menších obcích.

„Na úřadě pracuji přes deset let a nepamatuji si, že bychom někdy vyvěšovali inzerát na volné místo. Když kolegyně odcházely do důchodu nebo na mateřskou, téměř okamžitě jsme našli v obci náhradu. Rozkřiklo se to v hospodě, domluvilo se starostkou a holčina do měsíce nastoupila,“ popisuje úřednice z jihomoravské obce, která nechce být jmenována.

Podobně postupují i personalisté, kteří často informaci o nově nabízené pozici vypustí nejdříve mezi lidmi ve firmě. A čekají. „Nyní obsazujeme zhruba čtvrtinu volných míst na základě doporučení zaměstnanců, díky nim se nám daří získávat lidi na těžko obsaditelné a specifické pozice,“ říká HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny Kateřina Krist.

Pečujte o svoji síť

Zatímco v minulých letech se museli lidé spoléhat na blízké a známé známých ze svého okolí, dnes mohou oslovit daleko více spřátelených lidí na sociálních sítích. Lidem, kteří chtějí být „uloveni“, odborníci na pracovní trh radí budovat a pečovat o svůj networking, tedy síť kontaktů. Do té patří nejbližší lidé – rodina, kamarádi, ale můžete ji nechat rozrůst o další zajímavé osobnosti, které vám pomohou pracovní kariéru posunout. Jsou to bývalí kolegové, spolužáci, nadřízení nebo třeba vaše kosmetička, trenér či rodiče kamaráda vašeho dítěte.

„Když jsem byla s dcerou na hřišti, posteskla jsem si jedné z maminek, že jsem přišla o práci. Slíbila, že se poptá ve firmě, a druhý den mi nabídla místo recepční. Byla jsem šťastná, do měsíce jsem zase pracovala,“ líčí nezvyklý nábor pětatřicetiletá Petra.