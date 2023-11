Mladá generace hledá práci srdcem, ale třeba i na TikToku

Jan Klusoň CEO ve společnosti Welcome to the Jungle pro Českou republiku a Slovensko. Přednáší, píše a mluví o všem, co souvisí s employer brandingem, HR marketingem a firemní kulturou.

Ve volném čase hraje basketbal, networkuje, promýšlí další rozvoj Welcome to the Jungle a čerpá inspiraci v zahraničí.