Výplaty šulili, jak mohli. Na co si dávat pozor při hledání práce přes agenturu

Potvrzují to případy z praxe. Před časem hledal Lukáš novou práci a neřešil detaily. Začal pracovat ve skladu. Ve skutečnosti šlo ale o takzvané zastřené agenturní zaměstnávání. Oficiálně byl vedený u agentury, ale pracoval přímo pro firmu. Docházelo tak k obcházení zákonů. „Výplaty šulili, jak mohli. Dneska už bych si dal větší pozor,“ říká Lukáš, kterého půl roku obírala o peníze podvodná agentura práce.

Výplaty dostával částečně bokem, přesčasy se často neproplácely a konečná mzda byla mnohem nižší, než kolik slíbili. Stejně dopadla i spousta Lukášových kolegů. Podvodná agentura přitom podle jeho slov funguje dodnes a stále jí to prochází. „A nebyl jsem jediný, komu se to dělo, dělali to všem. Byli tam hlavně cizinci, ale i Češi. Řada kluků to neřešila, protože byli rádi, že mají aspoň něco. Já jsem tam vydržel půl roku,“ poznamenává Lukáš. Jak dodává, s agenturami práce má však i dobrou zkušenost. „Když je agentura férová, může to fungovat dobře.“

„Příběh ukazuje, jak důležité je dávat si při hledání práce přes personální agenturu pozor. Bohužel stále existují agentury, které obcházejí zákony a zneužívají důvěry zaměstnanců,“ reaguje Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad.

Jaká práva má agenturní zaměstnanec

Agenturní zaměstnávání je typ pracovněprávního vztahu, ve kterém se zájemce o práci stává zaměstnancem agentury a pracuje pro společnost, která potřebuje zaplnit volná místa. V podstatě tak jde o pronájem pracovní síly. Pronajímat své zaměstnance mohou firmám ale jen ty agentury, které splňují zákonné podmínky a mají potřebnou licenci.

„Agenturní zaměstnávání může být dobrým řešením pro ty, kteří hledají flexibilitu a rychlý přístup k pracovním příležitostem. Důležité je ale spolupracovat s ověřenou agenturou a znát svoje práva,“ dodává František Boudný, ředitel personální agentury Předvýběr.CZ.

A jaká práva má agenturní zaměstnanec? „Agenturní pracovníci mají stejná práva jako kmenoví zaměstnanci. To znamená, že musí dostávat stejné mzdové podmínky jako kmenoví pracovníci na stejné pozici. Má nárok na dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud je na hlavní pracovní poměr. Má nárok na příplatky za noční směny, víkendy a svátky, stejně jako kmenoví zaměstnanci. Agentura musí také zajistit bezpečné pracovní podmínky, stejně jako běžný zaměstnavatel,“ přibližuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Group a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.

O třetině agentur existují pochybnosti

Od ledna loňského roku musejí agentury práce plnit přísnější podmínky dané novou legislativou, jinak přijdou o licenci. Na trhu práce však stále působí také neférové zastřené agentury, které nemají povolení, balancují na hraně zákona a vědomě ho porušují. Pro zájemce o práci i samotné firmy, které jejich službu využijí, jsou tak velkým rizikem.

„O fungování přibližně 30 procent agentur existují velké pochybnosti – využívají legislativní mezery a snaží se obohatit na úkor státu i zaměstnanců. Ještě horší jsou nelegální zprostředkovatelé práce, kteří ani nemají licenci, nejsou pod žádnou kontrolou a často zneužívají cizince v těžké životní situaci k otrocké práci,“ upozorňuje Rezlerová.

Podle advokáta Václava Vlka ze společnosti Rödl & Partner si na zastřené zprostředkování zaměstnání musí dát pozor i samotné firmy, které službu takových zastřených agentur využijí.

Fakta V roce 2024 bylo orgány inspekce práce zjištěno 245 případů zastřeného zprostředkování a 169 subjektů zastřené zprostředkování umožnilo. V roce 2024 za zastřené zprostředkování 161 pokut v souhrnné výši 71, 714 milionu Kč a za jeho umožnění 81 pokut v souhrnné výši 67, 198 milionu Kč.

Zdroj: Státní úřad inspekce práce

„Přestupku se totiž dopouští nejen ten, kdo zaměstnance bez povolení ,pronajímá‘, ale i ten, kdo je od takového subjektu přijímá, jelikož tím zastřené zaměstnání umožní. Oběma stranám proto doporučuji pečlivou kontrolu smluvní dokumentace i skutečného stavu věcí. Pokud využíváte služeb agentury práce, je vhodné pravidelně zkontrolovat, zda má platné povolení,“ doporučuje advokát Vlk.

Jak si ověřit legálnost agentury

Společnosti, které plánují najímat agenturní pracovníky, si legálnost agentury mohou ověřit kupříkladu díky seznamu na webu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Ukazatelem věrohodnosti agentury je například i to, zda je členem některé z existujících asociací, například Asociace pracovních agentur nebo Asociace poskytovatelů personálních služeb. Při hledání ověřených pracovních agentur lze využít i web www.workking.cz, který se zaměřuje na propojování spolehlivých agentur s jejich klienty.

Agenturní zaměstnání může být skvělou příležitostí pro ty, kdo hledají práci rychle a bez složité administrativy. Ale jen když si člověk vybere správnou agenturu. Pokud zjistíte, že jde o zastřenou nebo dokonce nelegální agenturu, nebojte se ozvat inspekčním orgánům.

„Práva agenturních pracovníků jsou chráněna zákonem, ale je na nás všech, abychom je dokázali prosadit v praxi,“ poznamenává Rezlerová. Jen pro představu, za rok 2024 přijaly orgány inspekce práce celkem 6 553 podnětů ke kontrole. Po vyhodnocení těchto podnětů bylo následně provedeno 3 814 kontrol.