Veselí vánočních večírků se přesunulo do online světa. Jak firmy slavily?

Na jaře nikdo nevěděl, co nás čeká. V létě se však situace uklidnila, vypadalo to, že se věci pomalu vrací do starých kolejí. A s tím i plány na firemní Vánoce. Ještě začátkem podzimu s nimi počítala řada firem. Jak ale začalo „přituhovat“, začali je v mnoha společnostech přehodnocovat.

Například v Home Credit či BNP Paribas Cardif Pojišťovně večírek zrušili úplně. O tradiční nadělování vánočních dárků ale zaměstnanci nepřišli. „Rozdali jsme jim vína a roušky s logem,“ uvedla Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.