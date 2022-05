Ekologické, praktické i luxusní. Za osobní dary firmy utratí tisíce

Jak rostly platy, přibývalo zaměstnaneckých výhod. Lidé dostávali slevy na firemní výrobky, podnik platil jazykové kurzy nebo mobilní data.

A jaká je situace dnes? Co se nejvíce kupuje?

„Hodně firem touží rozdávat dárky, které jsou k přírodě opravdu šetrné, ne že se zeleně jen tváří. Marketéři u nás často hledají neotřelé nápady. Mnohdy chtějí, aby se dárek vešel do relativně nižší ceny, a přesto obdarovaného potěšil a zaujal. Jindy je vodítkem pro výběr praktičnost dárku a dlouhodobá životnost,“ říká Judita Nechvátalová, zakladatelka ekologické reklamní agentury Green Cat. Vedle ekodárků za několik desítek korun tu můžete pořídit i luxusní kousky jako tradičně tkané vlněné deky nebo nákladná retro alba.

Ekologické chování má blízko k dobročinnosti. Na tu vsadili při plánování odměn v investiční skupině RSBC holding.

„Držíme tradici dárků k Vánocům pro všechny zaměstnance. Obvykle se snažíme, aby to bylo něco spojeného přímo s firmou nebo naší filantropickou činností. Například v loňském roce dostali kolegové vína, která nakupujeme od vinařů zasažených loňským tornádem. Jako zvláštní odměnu za mimořádný úspěch poskytujeme zaměstnancům vstupenky na koncerty Pražské filharmonie,“ říká vedoucí komunikace Jana Zbortková.

O darech pro své lidi hodně přemýšlejí ve společnostech, které se poskytováním benefitů živí.

„U nás ve firmě si dáváme záležet na tom, aby lidé měli radost, že jsou s námi. Promítá se to i do toho, jakým způsobem vybíráme dárky. Jsme malá rodinná firma, a tak víme, co koho potěší. Nekoukáme se ani na to, jestli dar můžeme dát do nákladů, nebo ho koupíme z čistého zisku. Když někoho nadchne pobyt na Kanárských ostrovech, tak mu jej rádi zaplatíme,“ říká Pavel Fara z agentury Kurzyproradost.cz.

Lahvinka něčeho silnějšího?

Oblíbeným dárkem – i když ne trvalé hodnoty – je jídlo a pití. „To se asi nikdy neomrzí: káva do kapsy, poctivá čokoláda, domácí sirupy nebo cider,“ vybírá z nabídky ekoreklamky Nechvátalová.

Dražší variantou je kvalitní lahev, ať už jde o rum, whiskey, nebo archivní vína. Podle Jana Pánka z online vinotéky Vinozarchivu.cz se jejich firemní zákazníci dělí na dvě kategorie.

„Tu první tvoří společnosti, kde vědí, které konkrétní zaměstnance chtějí obdarovat. Většinou tedy vybírají vína třeba podle roku nástupu kolegy do firmy, povýšení na danou pozici a podobně. Do druhé kategorie patří podniky, jež potřebují zajímavé, originální a inspirativní dárky pro vícero kolegů. To jsou často sety lahví,“ poznamenává Pánek.

Lahev francouzského červeného vína k padesátinám se tu může vyšplhat i k deseti tisícům. „V několika případech jsme archivní vína darovali těm, kteří firmu opouštěli po mnoha letech, a to rovnou do důchodu. Archivní víno, které bylo vyrobené v roce, kdy dotyčný do firmy nastupoval, se ukázalo jako velmi dojemný a hodnotný dar,“ říká headhunterka Lenka Chuwa z TalentedSpace.

Dárku osobní povahy si cení i v Českých Radiokomunikacích. Odměny pro zaměstnance, kteří v uplynulém období nějak vynikli, přicházejí každý čtvrtek přímo od generálního ředitele. „Když dárek, tak osobní nebo svázaný s životem a byznysem firmy,“ říká personální ředitelka Hana Caltová. Podle zdejších zkušeností zaměstnanci o toto uznání stojí.

„Benefity jsou očekávané. Dary znamenají něco navíc,“ míní Fara. Podle něj tak firma výběrem osobnějšího dárku dává najevo, že jí na zaměstnanci záleží. A opačně – obdarovaného těší, že manažerům stojí za to, aby si nad darem pro něj lámali hlavu.

„Rozdávání dárků dodržují tradiční firmy s dlouholetými zaměstnanci, především ty výrobní. Například po desetiletém výročí nebo na kulaté narozeniny. Záleží na typu společnosti a lokalitě. U manažerů je to spíše formou benefitů, věcné dary za počet let ve společnosti se nedávají i vzhledem k tomu, že úplně není cílem, aby manažer strávil půl svého profesionálního života v jedné firmě,“ prozrazuje zvyklosti Barbora Tomšovská z headhunterské firmy Touchdown.

Odměňování zaměstnanců se za 15 let existence proměnilo i u stavební společnosti Oir trading.

„Nejdříve jsme pracovníkům, mezi nimiž je i značná část z Ukrajiny, dávali vánoční prémie. Finanční odměna byla zároveň i velkou motivací pro dokončení projektů,“ říká realitní prodejkyně Adéla Šimšová. Po čase se ale společnosti podařilo propojit lidi z kanceláří s pracovníky na stavbách a začala šlapat jak práce, tak oslavy.

„Je pravidlem, že k životnímu výročí vždy vybíráme hmotný dárek. Například kapesní nůž, dalekohled, ruční nářadí, šperk a podobně. Cenová relace je kolem dvou tisíc korun. Náš přístup se velmi osvědčil – zaměstnanci s námi zůstávají a fluktuace pracovníků je minimální,“ podotýká Šimšová.

Ocenění za lockdown

O dary pro své zaměstnance mají nově zájem i menší firmy, často z technologických, obchodních a jiných kancelářských oborů, jejichž zaměstnanci v době covidové pandemie pracovali vzdáleně z domova. Osobní dar jim pomáhá lidi ke společnosti připoutat.

„Pracujeme vzdáleně a vztahy mezi kolegy se omezily na interakci přes obrazovky. Jedním z nástrojů, jak projevit vděčnost a vnést trochu blízkosti a osobnějšího kontaktu, je rozdávání dárků,“ poukazuje Maria Moravčíková ze společnosti Top4Sport. Dávání promyšlených dárků, tedy těch s nějakým přesahem k hodnotám firmy, je podle ní příležitostí k vyjádření díků, dokonce to může mít pozitivní vliv na růst produktivity. „U nás posíláme dary zaměstnancům při více příležitostech a snažíme se to dělat nečekaně, abychom je překvapili,“ prozrazuje HR manažerka.