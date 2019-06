Zkrátil zaměstnancům pracovní dobu. Osm hodin je přežitek, říká podnikatel

Ve firmě jste zavedli sedmihodinovou pracovní dobu, co vás k tomu vedlo? Nedostatek lidí, které jste chtěli na tento nový benefit nalákat, nebo to mělo jiný důvod?

Hledáme minimum nových zaměstnanců a myslím, že i díky férovým pracovním podmínkám máme velmi nízkou fluktuaci, takže hledání nových nebyl ten důvod. Jednoduše jsme se chtěli odměnit stávajícím zaměstnancům, poděkovat jim a vyjít jim vstříc, protože díky nim fungujeme dobře.

Koho takový benefit napadl? Kde jste se inspirovali?

Vlastně jsem se inspiroval u sebe. Kolem 15. hodiny obvykle zažívám takový mentální útlum a je to pro mě taková hluchá pracovní hodina. A z toho, kdy se u nás scházejí zaměstnanci na kávu, víme, že nejsem sám. Vlastně tu dobu často jedu na půl plynu a přijde mi, že to je ztráta času.

Jak jste na to zaměstnance připravili, než jste kratší pracovní dobu zavedli?

V únoru všichni chodili do práce na sedm hodin na zkoušku. Upravili jsme podle toho směny a změnili organizaci práce, aby to fungovalo přesně tak, jak by to bylo, pokud bychom zkrácenou pracovní dobu zavedli nastálo. A po měsíci jsme oddělení po oddělení hodnotili výsledky - jednoduše, kolik ten měsíc udělali práce oproti dosavadnímu průměru. Zda sklad stihl všechny objednávky zabalit a odeslat v zadaných termínech, zda se na zákaznickém servisu nekupily dotazy, kolik pracovníci IT udělali vývojové práce a podobně. K tomu jsme zaměstnancům dali vyplnit dotazník o tom, jak jim nová pracovní doba vyhovovala, jak se cítili, jak stíhali svou práci apod. A samozřejmě, zda by ji chtěli nastálo.



Během března jsme se pak dočasně vrátili na osmihodinovou pracovní dobu, všechno vyhodnotili a zjistili, že opravdu není důvod trvat na osmi hodinách. Během sedmihodinového testu jsme stihli všechno podle plánů a téměř všichni byli spokojení s únorovým režimem. Tak jsme od dubna zavedli zkrácenou pracovní dobu nastálo.

V novém režimu pracuje dnes 70 vašich zaměstnanců napříč celou firmou - od kanceláří, přes zákaznickou linku až po sklady. Proč napříč celou firmou?

Protože to jde. Samozřejmě chceme být ke všem féroví, a proto jsme také nastavili všem stejné podmínky. Bylo by to takové polovičaté, kdybychom dobu zkrátili jen tam, kde je to organizačně jednoduché - kancelářím, marketingu a podobně. My ale chceme být příkladem toho, že osm hodin je moc, že sedm by měl být nový standard. A tím, že jsme to zavedli na všech pozicích, dokazujeme, že to jde. Bez výmluv na trh práce, na efektivitu práce a podobné argumentace. Osmihodinová pracovní doba neefektivní přežitek. Je příliš dlouhá především pro profese, které jsou náročné na kontinuální koncentraci, ale při lepší organizaci práce je jednoduše zbytečná pro velkou většinu profesí.

Nový benefit u nás zatím není příliš obvyklý. Neměli jste strach, že se nebude zaměstnancům nakonec líbit, že mají práci dělat efektivněji?

Proto jsme měli ten testovací měsíc a pak jsme to s nimi hodně důkladně probírali. Nikdo nebyl proti to vyzkoušet, jen pár lidí bylo možná nedůvěřivých. Nakonec si část z nich třeba i sáhlo do svědomí a sami přiznali, že si občas dopřejí těch pauz trochu víc, než je nutné a akorát sebe okrádají o hodinu navíc a zkusili to bez pauz a efektivněji. A zjistili, že to jde.



Není to ale o tom, že teď všichni více zabereme, řekl bych právě naopak. Protože účelem bylo mít práci zorganizovanou do takových pracovních úseků, aby se nedostavil velký propad soustředění a z něho plynoucí neefektivita. A právě tohle umožňuje kratší pracovní doba lépe, než klasická osmihodinová. Můžete třeba pracovat čtyři hodiny dopoledne a jen tři hodiny odpoledne po obědě, nebo dvakrát 3,5 hodiny.

Takže se dá práce dělat svižněji a efektivněji.

Ano, ve všech odděleních byla hotová všechna běžná práce, jako tomu bylo před zavedením sedmihodinové pracovní doby. Jedinou výjimkou je IT, kde klesla výkonnost asi o tři procenta, což je ale naprosto zanedbatelné oproti tomu, kolik hodin času jsme našim zaměstnancům ušetřili. Tak si třeba najmeme do IT dalšího člověka na půl úvazku nebo budeme o chloupek pomaleji vyvíjet nové funkce, ale rozhodně je naši IT pracovníci budou vyvíjet spokojenější.

Předpokládám, že za kratší pracovní dobu berou vaši lidé stejné peníze. Neobávali se vaši zaměstnanci, že jim zkrátíte i výplatu?

Ne, já myslím, že to nikoho ani nenapadlo, máme dlouhodobě určitou vnitřní kulturu a standard chování. A samozřejmě také standardní smlouvy a nic takového bychom udělat nemohli, ani kdybychom chtěli. A rozhodně o tom neuvažujeme.

Kratší pracovní doba už ve vaší firmě funguje třetí měsíc, objevily se i nějaké potíže?

V těch prvních týdnech jsme trochu ladili hodiny zákaznické linky v některých zemích, ale to nebyly problémy, spíš jsme hledali nejefektivnější cestu komunikace se zákazníky.

Zkrácená doba se ukázala jako největší problém při plánování nové pražské prodejny, v níž se logicky musíme řídit podle pracovní doby běžných lidí, tedy hlavně jejím koncem. Tam jsme hodně uvažovali, že bychom udělali výjimku, abychom pokryli otevírací dobu, ale nakonec jsme to vyřešili.

Zkrátit pracovní dobu tedy má smysl? Jak to zatím vnímáte?

Zatím to vnímáme na všech frontách rozhodně pozitivně. Další měsíce a roky ukážou, jestli nezačne efektivita zase klesat, jak si všichni na tu sedmihodinovou dobu zvykneme, ale jsme domluvení, že se to prostě nestane. Víme, kolik toho stíháme, v kolika lidech, chceme to minimálně udržet. Bude to pár měsíců hlídání a o něco větší tlak na šéfy oddělení, aby si hlídali svou výkonnost, ale věřím, že sedm hodin se stane normou. Vždyť osmihodinová doba je tu už někdy od první republiky a od té doby se všechno zrychlilo a zefektivnilo tolikrát, ale na pracovní dobu to nemělo žádný vliv.

Takže nehrozí, že byste benefit zrušili?

Nechci tu odvážně říkat nikdy, ale jsem pevně přesvědčený, že si ji necháme. Nechceme to ani používat jako takový ten pomyslný bič na zaměstnance, proto jsme jasně deklarovali, že je to nastálo a tak to prostě bude, nestane-li se něco opravdu hodně mimořádného.

Co když přijde velké množství zakázek, znamená to, že raději přiberete nové lidi?

Určitě. Ale to bychom udělali stejně tak, pokud bychom měli dobu osmihodinovou. Počet zaměstnanců se u nás do velké míry odvíjí od obratu. Prodáváme kontaktní čočky a brýle a to není odvětví s významnými sezónními výkyvy, takže ani zaměstnanci se nemusejí obávat nějakých nárazových návalů práce. Postupný růst vyřešíme najmutím dalších lidí.

Sehnat nové lidi je ale pro mnohé firmy problém.

My ten problém nemáme. Jak už jsem řekl, máme hodně loajální zaměstnance a ta sedmihodinová doba je od nás pro ně takové poděkování. Samozřejmě pár otevřených pozic máme, ale tam je spíš problém, že je obecný nedostatek lidí v dané kvalifikaci.

Například těžko se v Praze hledají lidé na zákaznickou podporu se švédštinou či dánštinou, ale to není problém vysoké zaměstnanosti, ale malého počtu Švédů a Dánů v Praze, respektive spíše tím, že v Praze žijí jen po určitou dobu a pak buď dále cestují, nebo se vracejí domů.

Chtěli byste mít kratší pracovní dobu za stejné peníze a zvládat práci jako za osm hodin?