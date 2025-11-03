„Tak co, vrátíme se do toho blázince? Asi jo, co nám zbývá, třeba bude klid a budeme se moct ztratit dřív,“ povídalo si nedávno několik „bílých límečků“ v restauraci u vedlejšího stolu. Až tak jsou ve svém zaměstnání „spokojení“! Ví o tom jejich zaměstnavatel nebo aspoň přímý nadřízený? A dělal by s tím něco?
„My se k odpovědím konkrétních respondentů v našem systému nedostaneme. Navíc máme takzvané pravidlo pěti – výsledky za určitý výběr respondentů se zobrazí pouze v případě, že je ve výběru alespoň pět odpovídajících.“