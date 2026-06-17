Málo peněz? Nudná a stále stejná činnost? Mizerný šéf, závistiví kolegové, přesčasy, noční, málo benefitů? Ne. Nejčastější důvod, proč lidé v práci dávají výpověď, je jiný: pocit, že to celé nikam nevede. Že se jejich kariéra zastavila, nic nového se neučí, zkrátka ustrnuli. Vyplývá to z průzkumu Wellbeing Index 2025 portálů JenPráce. cz a JenFirmy.cz.
„Zaměstnanci dnes neodcházejí primárně kvůli tomu, že by je práce nebavila. Lidé samozřejmě hledají smysluplné zaměstnání, ale stejně důležitá je pro ně jistota, že se mohou profesně rozvíjet a posouvat dál. Odcházejí ve chvíli, kdy mají pocit stagnace. Pokud nevidí další krok, začnou se poohlížet jinde,“ komentuje výsledky průzkumu Michal Španěl, datový analytik a manažer portálů JenPráce. cz a JenFirmy.cz.
Wellbeing Index 2025 vychází z více než 10 tisíc autentických hodnocení zaměstnanců napříč obory, regiony i typy pozic. Lidé posuzovali svou práci celkem v jedenácti oblastech, mezi které patří mimo jiné mzda, benefity, přístup nadřízených, pracovní atmosféra, kolektiv, možnosti rozvoje nebo pracovní zázemí.
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Zaměstnanci dávali body v jednotlivých oblastech na škále od jedné do pěti, kde pětka znamenala nejvyšší spokojenost.
Mezi nejlépe hodnocené kategorie patřila rozmanitost práce (3,68 z 5), což možná celkem překvapivě naznačuje, že lidé své zaměstnání často vnímají jako zajímavé a smysluplné. Naopak možnost kariérního růstu patřila k nejslabším oblastem (2,97 z 5) a bývá tak právě nejčastějším důvodem, proč lidé začínají zvažovat změnu místa.
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Výsledky Wellbeing Indexu zároveň potvrzují, že pracovní spokojenost je výsledkem kombinace více faktorů. Důležitou roli hraje smysluplnost práce a pocit, že má člověk přínos, stejně jako kvalita vztahů na pracovišti a přístup přímého nadřízeného. Významný vliv má také možnost skloubit práci s osobním životem a pocit stability a jistoty zaměstnání.
Mzda sice zůstává důležitým prvkem, sama o sobě však k dlouhodobé spokojenosti ani loajalitě nestačí. Důvodem bývá nejistota na trhu práce nebo obava ze změny. Tato „tichá nespokojenost“ však pro firmy představuje riziko – nižší motivaci, slabší výkon i vyšší pravděpodobnost odchodu v okamžiku, kdy se objeví lepší příležitost.
Co výsledky průzkumu znamenají pro zaměstnavatele? Firmy, které aktivně pracují s kariérním rozvojem, pravidelnou zpětnou vazbou a plánováním dalšího směřování, mají výrazně vyšší šanci udržet zaměstnance.
„Pokud firmy chtějí snížit fluktuaci, neměly by se soustředit jen na benefity nebo mzdy. Zásadní je ukázat lidem, kam mohou profesně růst a jakou roli mohou v organizaci hrát za rok nebo za tři roky,“ uzavírá Michal Španěl z portálu JenFirmy.cz.