Už je viděla před sebou – stařičkého profesora Hrbolka, Plhu, co četl ve šroubárně Vergilia v originále, snaživého Hujera i přičinlivý tandem Tuček a Šlajs. Jenže kurz hlubokého učení na Matematicko-fyzikální fakultě UK není večerní průmyslovka z filmové komedie.
Naštěstí...
„Kurz byl připravený přesně pro lidi, jako jsem já. Kromě teoretického výkladu je součástí studia, které je zaměřeno na hluboké neuronové sítě a oblast umělé inteligence i jeho aplikace, takže jsme si za domácí úkol udělali třeba vlastní AI model,“ pochvaluje si nově nabyté znalosti Eva Stanovská, která se do lavic alma mater vrátila po dvaceti letech: „Uvědomila jsem si, že jsem v půlce profesního života a je čas doplnit si vzdělání, protože musím reagovat na rychlou dobu.“
Začít není nikdy pozdě. Ani brzo
Právě pro lidi, kteří se jako ona nechtějí smířit s profesní rutinou, rozhodli se nakopnout kariéru a rozšířit své pracovní kompetence, rozjely vysoké školy nový program – takzvané mikrocertifikáty. Ve zkratce to jsou kurzy na akademické půdě, které by měly být výrazně víc propojeny s praxí, obvykle trvají několik týdnů nebo měsíců, probíhají online i naživo „po pracovní době“ či o víkendech a jsou ukončeny nějakou formou zkoušky. Za to úspěšní účastníci obdrží certifikovaný elektronický „minidiplom“.
Na rozdíl od vysokoškolských studijních programů nemusí kurzy procházet schvalováním Národního akreditačního úřadu, takže mohou podstatně rychleji a pružněji reagovat na potřeby trhu práce i zájem uchazečů. A že to je nutné!
Co je mikrocertifikát?
Další vzdělávání jako nutnost
„Do roku 2030 bude potřeba, aby si v Česku rozšířilo profesní dovednosti milion ekonomicky aktivních obyvatel, pokud si chtějí udržet svou pracovní pozici,“ upozorňuje Jana Skalková, která má ve Svazu průmyslu a dopravy na starosti trh práce a vzdělávání, že se celoživotnímu učení nevyhne pětina zaměstnanců – bílých i modrých límečků bez rozdílu.
Zatím pořádají v Česku kurzy s mikrocertifikátem jen vysoké školy, takže se do nich nelze hlásit bez maturitního vysvědčení či univerzitního diplomu. „Otevřeny jsou i pro stávající studenty. Když totiž školu nedokončí, nemají pak v ruce vůbec nic. Když získají mikrocertifikát, budou mít osvědčení respektované instituce o absolvování vybraných kurzů,“ vysvětluje analytik trhu práce Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career.
Mikrocertifikát není zadarmo
Takové vážené instituce, jako jsou například univerzity Karlova, Masarykova, Mendelova či Palackého, nerozdávají samozřejmě certifikáty zadarmo. A to v přeneseném i doslovném významu.
Zájemci (či jejich zaměstnavatelé) se tak musí připravit, že za týdny a měsíce strávené studiem budou platit. Ceny se pohybují od milosrdných dvou či tří tisíc až po finančně nákladné programy v řádu desítek tisíc. Třeba kurz na jednoho manažera udržitelnosti pořádaný pražskou VŠCHT stojí 46 tisíc korun. Najdou se však i školení, která se nabízejí zdarma, jiná je nutné uhradit v eurech (například kurz Příprava na kariéru v institucích EU v angličtině na VŠE v Praze).
„Zadarmo“ ovšem nemusí být ani přijetí do kurzu. „Každý program má vlastní, přesně stanovené podmínky, které určují fakulty či další součásti Univerzity Karlovy,“ vysvětluje její mluvčí Jan Bumba, že se vstupní kritéria liší program od programu. Klíčová je jeho náročnost: „Obvyklý je požadavek na minimální úroveň vzdělání či znalostí. Přijímání do programu tak může být vázáno na doložení předchozí kvalifikace, posouzení životopisu a motivačního dopisu, osobní pohovor nebo složení vstupní zkoušky.“
Aby snad nevznikla mýlka, i když mohou být podmínky pro přijetí náročné, jen za účast frekventanti certifikát nezískají. „Může jít o test, ústní zkoušku, obhajobu projektu či portfolia, často jde o kombinaci více způsobů,“ upozorňuje Jan Bumba, že se studenti musí činit.
Bezpečnost práce a tím to hasne
Zvládnout všechny studijní povinnosti stojí dost úsilí, jak přiznávají sami aktéři. „Jsem rád, že to se mnou manželka vydržela, protože jsem čtyři měsíce veškerý čas trávil programováním,“ přiznává další účastník kurzu hlubokého učení, jinak absolvent kybernetiky na ČVUT.
Pokud má ale do pěti let projít nějakou formou celoživotního vzdělávání milion zaměstnanců, měly by se do certifikovaných, rozuměj důvěryhodných kurzů s garantovanou kvalitou výuky, pustit postupně i další instituce.
„Střední a střední odborné školy a jiní neformální poskytovatelé by mohly pomoci s rozvojem kompetencí a rekvalifikacemi těch, kteří mají výuční list či jen základní školu. Protože jich se proměny pracovního trhu týkají úplně stejně jako pracovníků v administrativě. Mikrocertifikáty by tak mohly mít různé úrovně – od nejvyšší akademické až po neformální nejnižší stupeň,“ myslí si Tomáš Ervín Dombrovský a upozorňuje, že zatím se v Česku dalšímu profesnímu rozvoji věnuje sotva 15 procent dospělých.
To je ve srovnání s Evropou zoufale málo. „Cílem Unie je, aby se jich do celoživotního vzdělávání každý rok zapojilo 60 procent. U nás zaměstnanci přitom absolvují většinou jen povinné kurzy, jako je bezpečnost práce, i když je apetit na straně lidí velmi silný. Je mýtus, že se jim do učení nechce,“ je přesvědčen analytik trhu práce.
A co já s tím ve šroubárně?
Ti, kteří by rádi ukořistili mikrocertifikát, mají na výběr z desítek kurzů. Mnohé jsou ryze praktické a týkají se správy dat, umělé inteligence, digitalizace či udržitelnosti, jiné mají k praxi cestu kostrbatější.
Tomáš Ervín Dombrovský ovšem nemá obavy, že by se nabídka pozvolna nevytříbila. Podstatná je snaha lidí učit se a vykročit z pohodlí pracovní rutiny. „Zájem lidí školám nakonec ukáže, jaké programy jsou potřeba,“ je přesvědčen, s čímž souhlasí i šéf Microsoftu pro Česko Michal Stachník: „Od našich zaměstnanců neočekáváme, že budou všechno vědět, ale že se budou schopni všechno naučit. Protože proces učení a posouvání se dál nikdy nekončí.“