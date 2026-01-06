Novinky 2026: Kolik zaplatí bohatí s vysokými výdělky na odvodech a dani z příjmu

Pro výpočet sociálního pojištění je v Česku zaveden maximální vyměřovací základ. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Stejný maximální vyměřovací základ přitom platí pro zaměstnance i OSVČ. Z hrubé mzdy nad limit pochopitelně neplatí sociální pojištění ani zaměstnavatelé za zaměstnance.
Jak rostl maximální vyměřovací základ:
- 2024: 2 110 416 Kč
- 2025: 2 234 736 Kč
- 2026: 2 350 416 Kč
Vyšší strop = vyšší odvody na sociální pojištění
Kvůli zvyšování maximálního vyměřovacího základu tak lidé s vysokými příjmy zaplatí více na sociálním pojištění. „Pro rok 2026 se zvyšuje maximální vyměřovací základ z loňských 2 234 736 korun na 2 350 416 korun, vyšší roční platba na sociální pojištění však bude zvyšovat budoucí starobní důchod,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Příklad: Konkrétní výpočet maximálních odvodů na sociální pojištění.
Rok 2025
Rok 2026
Meziroční navýšení maximálního pojistného tedy činí 33 778 Kč.
Odvody vysoko příjmovým zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným tak vzrostou meziročně až o 33 778 korun
Žádný limit neplatí pro zdravotní pojištění
Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný limit. Zdravotní pojištění se bude i v roce 2026 platit z libovolně vysokých aktivních příjmů ze zaměstnání nebo podnikání. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění není vždy stejný, neexistence maximálního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění je jedním z důvodů.
Jaké zhodnocení peněz v roce 2026 považujete za nejlepší? Hlasujte v naší anketě
„Z pasivních příjmů z kapitálového majetku nebo z nájmu se však sociální a zdravotní pojištění neplatí bez ohledu na jejich výši, to se nemění ani pro rok 2026,“ doplňuje poradkyně Ivanco.
Změna druhého daňového pásma
I pro rok 2026 budou v Česku platit dvě daňová pásma, přičemž v prvním pásmu je sazba daně 15 % a ve druhém pásmu 23 %. Kvůli posunutí druhého daňového pásma ale zaplatí daňoví poplatníci s vysokými příjmy méně na dani z příjmu fyzických osob. Vyšší daňové sazbě totiž podléhá zdanitelný příjem nad 36násobek průměrné mzdy, za celý kalendářní rok 2026 tedy nad 1 762 812 korun, zatímco za rok 2025 to byl příjem nad 1 676 052 korun.
„Při vysokých zdanitelných příjmech nad limit to znamená úsporu na dani z příjmu necelých sedm tisíc korun,“ vypočítává daňová poradkyně.
Příklad
Kolik uspoří na dani z příjmu poplatník s ročním příjmem 2 miliony korun v roce 2026 oproti roku 2025.
Za rok 2025 bude daň z příjmu (před uplatněním slevy na poplatníka) činit:
Za rok 2026 bude daň z příjmu (před uplatněním slevy na poplatníka) činit:
Úspora na dani meziročně tedy činí 6 942 Kč.
Žádné omezení pro daňové slevy nebo odpočty
Lidé s vysokými zdanitelnými příjmy mohou při splnění zákonných podmínek uplatňovat daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní daňoví poplatníci, neplatí pro ně žádná omezení. Právě lidé s vyššími příjmy tak v praxi často uplatňují maximální daňové odpočty u státem podporovaných finančních produktů, protože si poměrně hodně spoří a investují na důchod.
Slevy a bonus na děti v roce 2026: Kolik korun lze získat a jaké příjmy musíte mít
„Při výpočtu starobního důchodu přitom platí, že s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr, takže lidé s vysokými příjmy mají v procentním vyjádření částku starobního důchodu vůči předchozím příjmům nižší než lidé s nižšími příjmy. Vlastní zajištění na penzi je tak pro lidi s vysokými příjmy důležité,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.