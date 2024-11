Začínaly v kuchyni, dnes mají profi prostory, stálé zákazníky i mnoho ocenění

Letos jste získaly certifikát originální produkt z Orlických hor. Co to pro vás znamená?

Andrea: Získat tento certifikát vůbec není samozřejmostí, před odbornou porotou musíte obhájit, že splňujete jeho přísná kritéria. Ta sestávají jednak z lokálnosti produktu jako takového, ale také ze způsobu výroby, přínosu firmy pro daný region a jejího ekologického přesahu.

Eliška: Zisk tohoto certifikátu vnímáme jako důležitý z hlediska zvýšení důvěryhodnosti pro naše stávající i budoucí zákaznice. Je to jakési stvrzení naší mnohaleté práce a úsilí, že jdeme správnou cestou. Jsme za něj vděčné.

Příběh vaší firmy se začal psát v roce 2015, tehdy zoufalá maminka chtěla dcerce ulevit od ekzému.

Andrea: Ve chvíli, kdy vaše miminko pláče bolestí, je celé zarudlé, opuchlé a bolavé, neřešíte nic jiného. Celý svůj život soustředíte na jednu jedinou věc. Pomoci. Ulevit. Vyřešit. Takže jsem hledala. U odborníků, u jiných maminek, na internetu. Věnovala jsem stovky, možná tisíce hodin, abych našla řešení. Krom razantní změny stravy jsem převedla svou domácnost zcela na non-toxic, od praní přes čisticí prostředky až po kosmetiku. A protože ta měla zásadní vliv na akutní stavy dcery a protože já jdu do všeho po hlavě, rozhodla jsem se, že vyrobit jednoduchý krém zvládnu také.

Jak to dopadlo?

Andrea: Zvládla jsem to. Už můj první pokus odstartoval období vášně výroby vlastní kosmetiky. A pomohl mě i mé dceři, mně od zbláznění a jí od ekzému.

Andrea Pajgrt Bartošová (1976) Vystudovala gymnázium v Žatci. Po maturitě se pustila do sběru praktických zkušeností a prošla několik firem od píky až po manažerské pozice. Od roku 2018 spolu s Eliškou Stofferovou buduje vlastní značku kosmetiky Anela, kde má na starosti zejména výrobu originálních receptur. Má 16letého syna a 9 letou dceru Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě a křížkovému vyšívání. Duševní i fyzické zdraví si udržuje jógou, wellnessem a seberozvojovými semináři. Ráda si užívá procházky po Orlických horách.

Jak se ale z koníčku nebo vlastní potřeby stalo podnikání?

Andrea: V podstatě jednoduše. V době výroby domácí kosmetiky jsem přebytky svých výrobků rozdávala přátelům a známým. Vracely se mi nadšené reakce, konstruktivní připomínky a žádosti o další produkty. Stále častěji se ozývaly hlasy, že je to naprosto profi kosmetika a že bych měla založit firmu.

Založit firmu chce jistě odvahu.

Andrea: Bála jsem se do takového projektu pustit sama. Naštěstí jsem našla podporu u své kamarádky a jedné z prvních nadšených zákaznic Elišky.

Eliška: Já jsem tehdy byla na mateřské se svým synem a řešila podobné potíže jako Andy. K zdravému životnímu stylu, k přírodě a ekologii jsem měla stejně blízko. Anelu jsme upekly v létě 2018 na společné dovolené. Reálně prodávat a fungovat jsme však začaly až v červnu 2019, kdy jsme dokončily e-shop, certifikovaly první výrobky a zkolaudovaly výrobnu.

První kosmetiku jste míchaly kuchyňským mixérem. Jak se od té doby firma proměnila?

Andrea: Velmi. Opravdu velmi. Z malinkaté firmy o dvou ženách, které v prvé řadě hledaly samy sebe a ve firmě zastaly úplně vše, za 5,5 roku vyrostla sebevědomá firma s profesionální výrobnou, poměrně velkým skladem i expedicí. Firma, která si i přes svou profesionalizaci zachovává lidskost, osobitost, staví na laskavosti, důvěře a otevřenosti směrem ke svým zákazníkům, ale i zaměstnankyním.

Eliška: Chceme být příkladem opravdu čestné a kvalitní firmy se vším všudy. Jak co se týká výroby a prodeje vlastních výrobků, tak co se týká firmy jako zaměstnavatele. Nestačíme se samy divit, jak se naše role proměnily. Dnes jsme hlavně manažerky, a také marketingové tváře naší vlastní značky, na kterou jsme opravdu hrdé.

Jste zároveň kamarádky, jaký vliv má podnikání na vaše přátelství? Dokážete mluvit o něčem jiném než o práci?

Eliška: Možná se budete divit, ale naše přátelství se propojením s prací ještě více rozvinulo a prohloubilo. Vzájemně se podporujeme při těžkostech osobních i pracovních. Radujeme se z toho, co se daří nám společně, i z toho, co se daří každé zvlášť. Vzájemně se inspirujeme. Obě jsme se za ty roky nesmírně osobnostně posunuly, tzv. vyrostly. Každá zvlášť, ale také obě dohromady pracujeme na svém seberozvoji.

Andrea: Samozřejmě že míváme rozdílné názory a konflikty, to by nebyl život. Ale protože nám oběma velmi záleží nejen na společné firmě, ale zejména také na našem přátelství, tak je nenecháváme přerůst a řešíme je hned v zárodku. Umíme si naslouchat a hledat společně cestu, jak daný problém vyřešit.

Přírodní kosmetiky je na trhu docela dost. Řešíte konkurenci? Co děláte jinak?

Andrea: Chceme jít svou vlastní cestou, být stále autentické. Co děláme jinak, lze těžko definovat, protože jednu věc můžeme dělat odlišně než některé firmy a druhou zase dost podobně. Ale zásadní asi je, že se vše snažíme dělat s laskavostí a pravdivostí. Nekoukáme vždy jen na ekonomickou výhodnost daného projektu. Mnohé věci děláme prostě proto, že z nich máme radost.

Eliška Stofferová (1984) Vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a Krajinářství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, část studia strávila na SLU ve švédské Uppsale Po studiích pracovala jako projektová manažerka. Od roku 2018 s Andreou Pajgrt Bartošovou buduje značku přírodní kosmetiky Anela, ve které se věnuje zejména marketingu a propagaci. Volný čas nejraději tráví se svými dvěma dětmi a procházkami v přírodě či výlety po horách. Miluje tanec a jógu, severské země a zajímavá veganská jídla, intenzivně se věnuje osobnímu seberozvoji.

Jak a jak dlouho vzniká nový produkt?

Eliška: My samy nebo někdo nám blízký přijde s tím, že by potřeboval něco na řešení konkrétních obtíží. Pak to Andy nechává na sebe působit a skládá si v hlavě recepturu. Ve chvíli, kdy jí to celé začne dávat smysl, vyrobí první prototypy. Ty potom testuje celá Anela a dává nám zpětné vazby. Tato fáze trvá tak dlouho, dokud nejsme spokojené.

Andrea: Produkty testujeme v druhé vlně také na našich věrných zákaznicích, abychom měly jistotu, že vychytáme všechny mouchy. Následuje certifikace v odborné laboratoři. Tisk etiket. Výroba a plnění. Fotografování, tvorba popisků na web. A teprve potom můžeme jít s novým produktem ven. Celý proces trvá minimálně rok, některé receptury ovšem zrají i mnohem déle a vracíme se k nim, dokud nejsou perfektní.

V soutěži Firma roku Královéhradeckého kraje jste vybojovaly 3. místo. Považujete to za úspěch? Co od toho očekáváte?

Eliška: Soutěž Firma roku pro nás byla opravdu velká věc. Moc jsme nevěděly, co od ní čekat, s jakými firmami se tam potkáme. Ale moc jsme si přály mít možnost Anelu prezentovat, aby se dostala zase o něco více do povědomí lidí. A to se nám podařilo. Úspěch je to pro nás veliký. Probojovat se „na bednu“ po pěti letech působení na trhu mezi firmami, které zde fungují už desítky let, a/nebo mají miliardové obraty, to je prostě velký úspěch. Z ocenění máme obrovskou radost a cítíme upřímnou vděčnost

Jaké máte plány do budoucna? Co chcete zlepšit a co si naopak chcete udržet, ať už se firma bude jakkoliv rozrůstat?

Andrea: Aktuální a pro nás nejdůležitější plán je zůstat takové, jaké jsme. Lidské, autentické, spokojené a tvořit Anelu srdcem. To v současné chvíli znamená ukočírovat neutuchající vodopád nápadů v našich hlavách, co všechno bychom mohly, co bychom chtěly a co doopravdy potřebujeme a zvládneme.

Eliška: Stále je co zlepšovat. Ostatně, to je vidět právě na našich letošních novinkách, které jsou celé ve znamení inovací. Letos jsme totiž představily na 26 našich „starých dobrých“ produktů ve vylepšeném provedení. Další překvapení chystáme, ale ta si zatím necháme pro sebe.