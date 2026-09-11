Výplatní pásky nejsou u všech zaměstnavatelů stejné. Co na nich musí být vždy a co už záleží na konkrétní firmě?
Jednotný zákonný formulář výplatní pásky neexistuje, proto mohou u různých zaměstnavatelů vypadat velmi odlišně. Zákoník práce ale stanoví, že při měsíčním vyúčtování musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci doklad s údaji o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách.
Konkrétní grafická podoba, názvy položek nebo používané zkratky už pak záleží na mzdovém systému a zaměstnavateli. Jedna páska proto může podrobně rozepisovat pracovní dobu, dovolenou i benefity, zatímco jiná bude výrazně stručnější.
Na pásce se objevuje základní, hrubá a čistá mzda. Co nám ta která cifra říká?
Jana Jáčová
Je absolventkou Fakulty ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice.
Během studií pracovala ve společnosti CT-Group jako asistentka, po absolvování vysoké školy byla šest let finanční ředitelkou firmy.
V roce 2004 založila Účetnictví online (původní název firmy).
Dnes má její firma UOL Účetnictví 180 zaměstnanců, okolo 5 000 klientů a působí v 80 pobočkách v Česku i na Slovensku.
Základní mzda je částka sjednaná nebo stanovená za práci zaměstnance, typicky měsíční mzda.
K ní se ovšem mohou přičítat další položky – například prémie, osobní ohodnocení, odměny, přesčasy nebo různé příplatky. Zvýšit mzdu tak mohou třeba příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve svátek. Nižší naopak může být například kvůli neplacenému volnu nebo pracovní neschopnosti. Při nemoci totiž zaměstnanec za zameškanou dobu nedostává standardní mzdu, ale za stanovených podmínek náhradu mzdy a následně nemocenské.
Hrubá mzda představuje výslednou mzdu (pozn. tedy tu, kde jsou zahrnuté všechny již zmíněné položky) před odečtením daně a pojistného.
A konečně čistá mzda je částka po odečtení povinných odvodů a daně a po započtení daňových slev. Ani ta ale nemusí být totožná s částkou, která nakonec přijde zaměstnanci na účet. Ještě totiž mohou následovat další srážky.
Na pásce bývají také údaje o odpracovaných hodinách, dovolené, přesčasech nebo nemoci. Co z toho má smysl hlídat?
Určitě počet odpracovaných hodin a jeho shodu například s vlastní docházkou nebo rozpisem směn. Pokud se zaměstnance týkají přesčasy, práce o víkendech, svátcích nebo v noci, měl by kontrolovat také jejich správné vykázání.
U dovolené má smysl sledovat nejen to, kolik hodin bylo v daném měsíci vyčerpáno, ale také zbývající nárok. Chyba v počtu hodin se totiž může přímo promítnout do výše mzdy nebo náhrady.
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Co znamená průměrný výdělek nebo hodinový průměr? A proč člověk může za den dovolené dostat jinou částku než za běžný pracovní den?
Průměrný výdělek se používá například pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou nebo některé překážky v práci. Standardně se vychází z hrubé mzdy a odpracované doby v předchozím kalendářním čtvrtletí.
Do výdělku se přitom mohou promítnout také odměny, prémie nebo příplatky. Hodinový průměr se proto může mezi jednotlivými čtvrtletími měnit a náhrada za den dovolené nemusí přesně odpovídat částce, kterou by člověk dostal za běžný pracovní den.
Další výraznou položkou jsou odvody. Kolik se zaměstnanci strhává na sociálním a zdravotním pojištění?
Zaměstnanec v současnosti odvádí ze svého vyměřovacího základu 7,1 procenta na sociální pojištění a 4,5 procenta na zdravotní pojištění. Tyto částky mu zaměstnavatel srazí ze mzdy.
Vedle toho ale platí pojistné také zaměstnavatel ze svých prostředků – standardně 24,8 procenta na sociální a 9 procent na zdravotní pojištění. Celkem tedy 33,8 procenta. Některé výplatní pásky ukazují i tyto odvody zaměstnavatele, jiné především částky, které byly sraženy zaměstnanci.
Jak člověk pozná, zda má správně započítané daňové slevy, například slevu na poplatníka nebo zvýhodnění na děti?
Základní sleva na poplatníka činí v roce 2026 stále 2 570 korun měsíčně. Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka, měla by se projevit ve výpočtu zálohy na daň.
U dětí se daňové zvýhodnění liší podle toho, zda jde o první, druhé nebo další dítě. Zaměstnanec by si proto měl zkontrolovat, zda je uveden správný počet dětí a zvýhodnění odpovídá jeho situaci. Za stejné období ho může uplatňovat pouze jeden z rodičů.
Kromě daní a pojistného se mohou objevit i různé další srážky. Co všechno může zaměstnavatel z výplaty odečítat?
Může jít například o zaměstnancovu část ceny stravování, příspěvek na sportovní kartu, jeho příspěvek na produkty spoření na stáří nebo jiné benefity. Objevit se mohou také splátky zaměstnaneckých půjček, náhrady škody či jiné srážky, pokud pro ně existuje zákonný důvod nebo příslušná dohoda.
Proto doporučuji nekontrolovat jen čistou mzdu, ale také výslednou částku označenou jako „k výplatě“ a podívat se na všechny položky mezi nimi.
A co třeba vysoký účet za soukromý roaming na služebním telefonu? Může ho firma zaměstnanci jednoduše strhnout z výplaty?
Samotný fakt, že zaměstnanec vytvořil soukromý náklad, ještě neznamená, že mu zaměstnavatel může libovolnou částku jednostranně odečíst ze mzdy. Zákoník práce vymezuje případy, kdy lze srážky provádět bez souhlasu zaměstnance. U jiných závazků se zpravidla postupuje na základě dohody o srážkách ze mzdy.
Pokud tedy například zaměstnanec soukromě využije služební telefon a vznikne vysoký roamingový účet, firma může požadovat jeho úhradu. Samotná srážka ze mzdy ale musí mít odpovídající právní titul. Právě proto je vhodné, aby měla firma pravidla soukromého používání pracovních zařízení předem jasně nastavena.
Specifickou situací jsou exekuce nebo insolvence. Co z nich zaměstnanec na pásce pozná?
Výplatní páska musí obsahovat údaje o provedených srážkách, zaměstnanec tedy uvidí, že mu byla určitá částka sražena. Samotný výpočet ale může být poměrně komplikovaný. Závisí mimo jiné na výši čisté mzdy, nezabavitelné částce, osobách, které lze podle platných pravidel při jejím výpočtu zohlednit, a na charakteru pohledávek.
Pokud zaměstnanec výpočtu nerozumí, měl by požádat mzdovou účtárnu o vysvětlení. Na samotné pásce nemusí být kompletní právní historie exekuce, člověk ale musí být schopen zjistit, co mu bylo sraženo a proč.
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Jaké chyby se na výplatních páskách objevují nejčastěji?
Často jsou to poměrně obyčejné chyby – nesprávně zadaný počet hodin, chybějící příplatek, nezapočítaný přesčas či odměna nebo špatně evidovaná absence nebo dovolená. Chyba může vzniknout také u daňových slev, například pokud se změna osobní situace zaměstnance nepromítne do mzdového systému.
Varovným signálem může být překvapivý rozdíl oproti předchozím měsícům. Když člověk běžně dostává podobnou mzdu a najednou je částka o několik tisíc korun jiná, měl by zjistit proč. Nemusí jít o chybu, ale příčina by měla být z výpočtu dohledatelná.
A co dělat, když něco nesedí?
Nejlepší je obrátit se nejprve na mzdovou účetní nebo personální oddělení a požádat o vysvětlení konkrétní položky. Zaměstnanec má navíc podle zákoníku práce právo požádat zaměstnavatele o předložení dokladů, na jejichž základě byla mzda vypočtena. Nemusí se tedy rozhodně spokojit s vysvětlením, že „to tak vyšlo v systému“.
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Dostávají někde stále zaměstnanci výplatní pásky na papíře, nebo už musí být jen elektronické?
V praxi se stále setkáváme i s papírovými výplatními páskami. Mnohem běžnější je ale dnes již elektronické předávání, například prostřednictvím zaměstnaneckého portálu nebo elektronicky zaslaného dokumentu.
Musí být elektronický dokument zaheslovaný?
Je to trošku jinak. Výplatní páska obsahuje osobní a finanční údaje, takže ano, zaměstnavatel musí zvolit způsob, který je přiměřeně chrání před přístupem neoprávněných osob. To znamená, že prostý nezabezpečený e-mail může být z pohledu ochrany osobních údajů problematický. Naopak vhodným řešením může být zabezpečený zaměstnanecký portál nebo chráněný dokument.
Kdyby si měl zaměstnanec každý měsíc zkontrolovat jen několik věcí, které by to byly?
Začala bych odpracovanou dobou – zda sedí hodiny, dovolená, nemoc a případné přesčasy. Pak bych zkontrolovala základní a výslednou hrubou mzdu a to, zda v ní nechybějí odměny nebo příplatky, na které mám nárok. Dále bych se podívala na daně a odvody, především jestli se správně uplatňují daňové slevy. Prošla bych ostatní srážky, například za benefity, a nakonec částku k výplatě a její shodu s tím, co skutečně dorazilo na účet. Taková kontrola zabere dvě nebo tři minuty a případná chyba se řeší mnohem snáz bezprostředně po výplatě než po několika měsících.