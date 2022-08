Na rozjezd sexshopu mu půjčil táta, dnes má roční obrat přes 20 milionů

Jak se vlastně z programátora stane majitel sexshopu? Nejsou to dva úplně jiné světy?

Na první pohled jsou to zcela odlišné obory, ale u mě se přirozeně spojily. Právě programování mne přivedlo k založení prvního sexshopu. Ještě na vysoké jsem programoval na zakázku erotické seznamky a těmi prošlo denně i 50 tisíc uživatelů.

Přemýšlel jsem, s čím oslovit takový počet potenciálních zákazníků – a logicky jsem u nich předpokládal zájem o zboží určené pro sexualitu. Už jsem měl vlastní technické řešení, které jsem používal při zakázkové tvorbě jiných e-shopů. Zbývalo ho tedy doladit a spustit vlastní internetový sexshop.

Na co jste se při vývoji vlastní technologie e-shopu zaměřil?

Když jsem v roce 2000 začínal, neexistovalo moc e-shopových systémů s otevřeným zdrojovým kódem. Tedy takových, které by bylo možné více upravovat. Ale hlavně jim chyběly pokročilé možnosti optimalizace pro vyhledávače. Pokud web totiž lidé nenajdou, jako by nebyl.

Začal jsem tedy programovat e-shop po svém a dělám to dodnes. Na začátku se ladí funkce, které jsou ihned viditelné pro zákazníka, tedy produkty, filtrování kategorie a nákupní košík. Pak následuje celá řada věcí, které vidět nejsou. Například napojení na dodavatele a dopravce, hromadné přeceňování nebo optimalizace rychlosti databáze.

Je to náročné?

Ano, obnáší to i časté technické problémy, které vyplývají z neustále nových potřeb. Mě ale jejich řešení baví, a to až tak, že jsem na vysoké doslova zarostl do židle z neustálého sezení před monitorem. Teď už se snažím více práci delegovat a u počítače netrávit tolik času.

Rozjet firmu není jen tak, obzvlášť když se jedná o prodej zboží, které je potřeba také nakoupit. Měl jste našetřeno, nebo šel do banky pro úvěr?

Ano, rozjezd podnikání není vzhledem ke složitosti české legislativy žádný med. Osobně jsem na začátku v podstatě vůbec nevěděl, co všechno je potřeba zařídit a vyřešit. Ale všechno jde snáz, když se člověk učí dobře hledat na internetu, kde najde zkušenosti jiných podnikatelů. Co se týče financování, nejsem příznivce úvěrů a na nákup prvních skladových zásob jsem měl finance od táty. Půjčil mi tři sta tisíc naspořených z učitelského platu a já jsem mu opravdu vděčný za důvěru, kterou do mého podnikání vložil.

Čím jste si ji získal?

Myslím, že k ní přispělo i to, že rodiče věděli, jak se stavím k vydělávání peněz. Ode dne osmnáctých narozenin jsem měl živnostenský list a od té doby si přivydělával. O tom, jak s půjčkou od nich hospodařím, měli rodiče naprostý přehled. Každý měsíc jsem jim dával byznysové reporty, aby viděli, co se s penězi děje.

Erotické pomůcky prodáváte už dvanáct let. Co nejdůležitějšího jste se naučil?

Na začátku byly dva online obchody. I když je nadále aktivně nerozvíjím, dodnes celkem dobře fungují. Ale hlavně jsem si díky nim uvědomil, jak je pro další růst důležitá silná značka, protože jim chybí. Proto jsme s týmem v roce 2019 začali intenzivně přemýšlet o zbrusu novém konceptu. Vznikl nový e-shop s mottem „udělejte si to hezký“. Nejen online sexshop, ale také značka, která boří předsudky o intimitě a zkostnatělé představy o sexshopech.

Vojtěch Sláma Absolvent Fakulty informačních technologií VUT v Brně vede a programuje vlastní e-shopy.

Ve volnu programuje také roboty na kryptoburzy, rád si zaběhá v přírodě a vylepšuje domácnost.

Má rád pořádek a uklízení – se smíchem říká, že aby měl po kom uklízet, pořídil si partnerku a psa.

Miluje dobrodružství a výlety do míst, kde ještě nikdy nebyl.

V roce 2020 spustil e-shop pro zdravou sexualitu YOO.cz.

Jsou tedy podle vás v předsudky v Česku stále hodně rozšířené?

Pořád tady jsou. Vidíme to třeba, když dáme našim sledujícím na Instagramu prostor pro anonymní dotazy. Často se ptají, jestli se uchazeči o práci u nás musí při pohovoru svlékat. Což je úsměvné, protože to samozřejmě po nikom nechceme.

Zároveň si v týmu všímáme, že se Češi posouvají k větší otevřenosti. Nedávno jsme na Instagramu vyhlásili soutěž a lidé měli sdílet svoji sbírku erotických hraček. Zprávy nám zaplavily stovky fotek. Upřímnost takového množství lidí nás překvapila, i když je mi jasné, že kolem sexshopu se koncentrují lidé, kteří už k erotickým pomůckám vztah mají.

Také ale registrujeme rostoucí zájem firem, které nákup u nás poskytují zaměstnancům jako benefit. To se dá považovat za velký společenský posun.

Máte i nějaké srovnání s jinými zeměmi?

Co se týče mezinárodního kontextu, četl jsem podrobnou studii, která porovnává přístup lidí v různých zemích k tématu sexuálního wellness. To zahrnuje i pozitivní přístup k sexualitě. Česká republika se sice v hodnocení dostala do globální TOP 20, ale umístila se až na 18. místě. Je tedy stále co dohánět.

Jak konkrétně na osvětě pracujete?

Začali jsme už na jednom ze starších e-shopů, kde jsme v roce 2014 vytvořili sekci nazvanou Sexypedie. Je to taková wikipedie pojmů souvisejících s lidskou sexualitou. Obsah jsme nechali zrevidovat od lékařů, aby tam byly opravdu správné informace. Tím odstartovala spolupráce s odborníky, kterou dál rozvíjíme v rámci naší firmy.

Jak se vaší firmě daří? Jaké jsou finanční výsledky?

V roce 2021 jsme odbavovali 2 500 až 3 000 objednávek měsíčně, které průměrně obsahovaly tři až čtyři produkty. Obrat očištěný o vratky a DPH byl dvaadvacet milionů. Za hlavní obchodní úspěch ale považuji start našeho e-shopu na konci roku 2020, protože během roku mu vyrostl obrat z nuly na milion měsíčně. Jsem přesvědčený, že jsme na správné cestě.

Jaká je vaše filozofie?

U předchozích projektů jsem si dal hodně záležet na jejich technickém provedení. Na těchto technických základech stavíme, ale mnohem více jsme se zaměřili na budování identity značky. Pečlivě volíme, co chceme komunikovat a kam značku směřovat. Zároveň jsme vybrali archetyp značky, který je v souladu s našimi hodnotami. Hlavním posláním je motivovat lidi, aby zahodili obavy, předsudky a udělali si to hezké.

Máte štěstí na výběr zaměstnanců? Jaké podmínky musí splňovat zájemci o práci u vás ve firmě?

Během dvanácti let podnikání jsem se samozřejmě setkal s různými typy lidí a ne vždy byla spolupráce možná. Momentálně náš tým tvoří dvanáct lidí, kteří ve firmě pracují dlouhodobě a také spolupracujeme s externisty, jako jsou specialisté na linkbuilding a PPC reklamy, PR agentura a účetní firma.

Nejdůležitější pro nás je, aby šlo o lidi spolehlivé, pracovité a s odborností odpovídající jejich pozici. Vzhledem k tomu, že jsme sexshop, tak by zájemci o práci měli být také empatičtí k zákazníkům, protože řeší intimní témata. Také musí souznít s naší firemní kulturou, která je postavená na prozákaznickém přístupu a férovosti.

Dostat jakýkoliv nový obchod do povědomí zákazníků není jednoduché. Jaké je to právě u sexshopu? Narážíte na nějaké specifické překážky?

U běžných e-shopů je to mnohem snadnější než u e-shopu s erotickým obsahem. Nelze například používat remarketing, tedy zobrazování reklam podle toho, co si uživatel prohlížel u nás na e-shopu. Nikdo přece nechce, aby reklamy na erotické pomůcky vyskakovaly na jiné lidi, kteří přijdou k jeho počítači.

Navíc se v rámci reklamních kampaní na webu potýkáme s mnoha restrikcemi u Googlu i u společnosti Meta, která provozuje Facebook či Instagram. Když Instagram či Facebook zjistí, že se jedná o reklamu na produkty s erotickým obsahem, ihned inzerci zakáže.

Takže žádné reklamy s hanbatými fotkami…

To už vůbec, i když stejně nejsou naším stylem. A nejen to. Dokonce nelze inzerovat ani stránky s určitými slovy, například se slovem „oxytocin“. Algoritmus totiž reklamu zamítne bez ohledu na kontext. V reklamě musíme být extrémně korektní, proto považuji za hodně důležité, aby si nás lidi pamatovali i jen pro to, co a jak děláme.

Které typy produktů u vás zákazníci nejvíc nakupují?

Zákazníci si mohou vybírat z nabídky čtyř tisíc typů produktů v sedmi stovkách kategorií. Každá má své specifické zákazníky, ale zájem roste opravdu napříč portfoliem. Výrazná je rostoucí popularita pomůcek z kategorie BDSM. To je oblast, do které patří dominance a submisivita, tedy například bičíky a plácačky, ale také různé hry na role zahrnující kostýmy a podobně.

Jak si to vysvětlujete?

Lidé touží po stále intenzivnějších zážitcích, které jim pomohou uniknout od každodenního stereotypu a ponořit se do zcela jiného světa. To jim BDSM umožňuje. Také to ukazuje, jak postupně mizí stigma, že je záliba v BDSM divná. I seriózní výzkumy potvrzují opak. Například kanadská studie ukázala, že masochismus je vzrušující pro čtvrtinu lidí, a to není žádná zanedbatelná minorita.

Vidíte nějaké trendy v nabídce výrobců erotických pomůcek?

Nepřestává mne překvapovat lidská rozmanitost. Každý preferuje něco jiného. Ale samozřejmě existují trendy napříč trhem. Například roste náročnost zákazníků na design a funkčnost. Oblíbené jsou vibrační hračky, které může jeden z páru mobilem ovládat i z druhého konce světa. Některé designové kousky si můžete bez problému vystavit doma jako jedinečný doplněk interiéru. Příkladem mohou být dilda z drahých kamenů.

Prodáváte ale kromě hraček i různé doplňky, jaký je o ně zájem?

Vidíme rostoucí poptávku po afrodiziacích. Téměř každý zákazník do objednávky přidá nějakou drobnost – pro lepší orgasmus nebo aby byl pro druhé pohlaví atraktivnější. Proto nadprůměrně rostou kategorie přírodních doplňků stravy, parfémů s feromony, afrodiziakálních masážních olejů, svíček i mýdel.

Dokážete odhadnout i nějaký budoucí trend?

Roste také zájem o realistické silikonové panny. Mají dokonale pohyblivé klouby a opravdu hebký, pružný povrch věrně imitující lidskou kůži. Navíc váží i měří podobně jako skutečná žena. Věřím, že za pár let budou chodit i mluvit. Je to trochu znepokojivá představa, ale už teď jsou pro některé osamělé muže alternativou.

Co se u vás neuchytí?

Hlavně produkty, které jsou poruchové. Když zjistíme, že se něco snadno rozbije, hned to vyřadíme z nabídky.

Zmínil jste spolupráci s firemní klientelou. Jak vznikla?

První taková partnerství vznikla v loňském roce, když se na nás začaly obracet firmy s tím, že chtějí pořídit poukazy na nákup v naší firmě jako dárek zaměstnancům. Dárkové poukazy měly úspěch, ale v období vánočních večírků chtěly firmy ještě něco zábavnějšího.

Vymysleli jste něco?

Po brainstormingu s jednou brněnskou IT firmou jsme vytvořili nový produkt, erotickou tombolu. Tu jsme připravili na klíč a poté ji stačilo jen vybalit, vzít si do ruky proslov s vtipně popsaným seznamem výher a začít losovat. Šéf, který tombolu vyhlašoval, i zaměstnanci byli nadšeni. Po tomto úspěchu jsme se rozhodli tomboly zařadit do stálé nabídky a připravili několik variant nejen na firemní akce, ale třeba i na plesy, večírky či svatby.

Jako součást jste otevřeli nový showroom v Brně. Proč jste se rozhodli mít kromě on-line obchodu také kamenný krámek?

Na webu sice zákazník najde detailní fotografie a popisy produktů. Ale třeba to, jak švihne který bičík, je lepší si vyzkoušet. Showroom tedy vznikl pro zákazníky, kteří si rádi zboží prohlédnou na vlastní oči, ale také zde mají prostor si vyzkoušet, jak jim padne oblečení.

Aby se u nás cítili dobře, přidali jsme do interiéru různé vtipné prvky. Třeba sloup osázený dildy nebo žalář pro zlobivé zákazníky, který slouží jako fotokoutek. Přesto vnímám provoz showroomu spíše jako doplňkovou službu. Česká republika má skvělou síť výdejních míst a boxů, takže si zákazníci nechávají posílat zboží i v rámci Brna. Je to rychlé a pohodlné.

Co byste poradil lidem, kteří jsou v této oblasti stydliví, ale zároveň by si rádi nějaké pomůcky vyzkoušeli? Jak začít?

Aby si nalili skleničku vína a pojali procházení online sexshopu jako součást romantického večera. Ať už ve dvojici, nebo o samotě. Když si s výběrem neví rady, není nic snazšího, než se obrátit na anonymní zákaznický servis. Nemusí dokonce ani telefonovat, stačí napsat dotaz prostřednictvím chatu.