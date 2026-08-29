Pamatujete si okamžik, kdy jste si poprvé uvědomil, že chcete svůj život spojit právě s vinohradem?
Pocházím z nevinařské rodiny, k vínu jsem ale měl blízko už na střední škole. Když jsem se potom rozhodl studovat obor vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, bylo v podstatě jasno. Od dětství jsem tíhl k přírodě, takže mě nakonec více přitahovala práce ve vinici než samotná výroba vína ve sklepě. Vyhovuje mi, že je člověk venku a každý den přímo vidí výsledky své práce.
Máte ve vinicích místo, kam chodíte nejraději? Čím je pro vás výjimečné?
Nejspíše by to byla naše domovská vinice U Hájku a viniční trať Volné pole. První z nich mě provází od samotného počátku mého působení ve firmě, na druhé jsem se zase podílel na rozsáhlých výsadbách vinic. Z našich novějších akvizic mě zaujala také viniční trať Weinperky, především krásnými výhledy na vinice a okolní krajinu. Každé z těchto míst pro mě má trochu jiný význam.
Většina lidí si neuvědomuje, kolikrát je během roku potřeba přijít ke každému keři a kolik různých pracovních úkonů péče o vinici vyžaduje.