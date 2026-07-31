Enolog je architekt vína, jenž stojí za vznikem vína od okamžiku, kdy hrozny dorazí do sklepa, až po chvíli, kdy se víno dostane do lahve se svým jedinečným charakterem. Je významným článkem každého ambiciózního vinařství: Jeho práce je směsí vědy, zkušeností, intuice i odvahy rozhodovat v okamžicích, kdy mohou být ve hře milionové hodnoty. „Na rozdíl od jiných oborů se u nás kvalita nedá uspěchat,“ říká Michal Kacetl.
Jak se to stane, že se víno stane profesí? Jak jste se k tomu dostal?
Jako malý kluk jsem trávil čas s dědečkem na statku, s koňmi a na malé vinici. Do 18 let jsem hrál hokej a po gymnáziu jsem se chtěl věnovat sportovní psychologii. Takže jsem původně směřoval jinam. Dal jsem si ale také přihlášku na obor vinohradnictví a vinařství, kdyby psychologie nevyšla. Jsem přece jen kluk z Moravy a víno tady má silnou tradici. A vyšlo mi to vinařství. Nastoupil jsem na Mendelovu univerzitu v Brně. Studium mě postupně pohltilo a obor se stal mou vášní. Ve svém volném čase jsem chodil na praxi do různých podniků a začal zkoušet tvořit vlastní víno. V roce 2018 jsem si založil vlastní vinařství a téhož roku přišla nabídka nastoupit do vinařství Kolby. A tak se začal psát můj vinařský příběh.
Co musí člověk vystudovat, aby mohl dělat vaši profesi? A musí se vzdělávat průběžně, aby obstál v čase?
Jako absolvent Zahradnické fakulty mohu říct, že škola mě vybavila množstvím informací, kontaktů a přátel z oboru. Pokud se student už částečně pohybuje v praxi, tak přednášky a výuka dostávají úplně jiný rozměr. Do Kolby jsem nastoupil během magisterského studia. Znám ale také mnoho kolegů, kteří nemají odborné vzdělání a jsou to opravdoví vinařští profesionálové, díky praxi a samostudiu.
Myslím, že enolog se učí celý život. Právě to je na vinařství krásné: každý ročník je jedinečný a neopakovatelný. Každá láhev je vlastně otiskem konkrétního roku, dané polohy, odrůdy i práce všech lidí, kteří se na jejím vzniku podíleli. S přibývajícími zkušenostmi a počtem sklizní získává enolog větší jistotu i nadhled. Velkým přínosem jsou samozřejmě návštěvy a exkurze do zahraničí, degustace a následné rozebírání vín s kolegy.
Měl jste během kariéry nějakého mentora nebo člověka, který vás nejvíce ovlivnil?
Během studia mě ovlivnila spousta lidí, ať už to bylo v oblasti vinohradnictví, anebo ve sklepním hospodářství. Co se týká respektu a pokory vůči přírodě a tradicím, tak mě hodně formoval dědeček. Pokud jde o senzorické znalosti a smysl pro detail v biochemii vína, hodně mě ovlivnil Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství na univerzitě v Brně.
Je dnes o zkušené enology nouze?
Ve vinařství často vznikají dlouhodobé profesní vztahy. Vinařství si obvykle vybere enologa, a pokud jim spolupráce funguje, bývá to partnerství na mnoho let, někdy i na celý profesní život. Většina těchto pozic je proto dlouhodobě obsazená. Stále ale vznikají nová vinařství.
Michal Kacetl (32 let)
Co všechno vlastně spadá do vaší práce během jednoho roku?
Je to široký záběr. Při vysazování vinic vybíráme vhodné klony pro danou polohu, a hlavně na styl vína, který chceme tvořit. Konzultujeme s vinohradníkem zimní řez, který bude základem ročníku, před začátkem vinobraní začínáme dělat rozbory hroznů, abychom věděli parametry a mohli zahájit sklizeň podle preferovaných stylů vín. Pak nás čeká zpracování hroznů, macerace, následují lisování, odkalování moštů, fermentace, stáčení, čiření, filtrování, míchání na kalech, ležení v sudech, laboratorní rozbory, senzorické posuzování vína, lahvování, evidence, zakvášení sektů, odstřelování sektů, tvorba produktových listů, degustační popisky vín, samozřejmě porady a spousta dalšího. Je to od fyzické práce přes administrativu až po ochutnávání vín.
Jak velkou část práce tvoří věda, technologie a kolik je v ní intuice?
Enolog by měl mít odborné znalosti, co se týče biochemie vína, znát rizika, která mohou nastat a umět si s nimi poradit, chápat jisté principy, využívat dostupné technologie. Nejdůležitější je šetrný přístup k surovině a využití gravitace, aby nebyla surovina mechanicky zatížená. A mnohdy stačí kvalitní surovina, minimum zásahu a zdravý rozum. Intuice přichází časem se zkušenostmi. Během vinobraní musí enolog dělat často rychlé rozhodnutí, které se odrazí na budoucí kvalitě vína. Takže zažijeme i dobrodružství a adrenalin.
Přinesl jste do profese nějakou vlastní inovaci nebo nápad, který pomohl?
Každý enolog vkládá do své práce kus sebe, své zkušenosti, um, touhy něco vyzkoušet, pokud mu je to umožněno. Obrovskou výhodou v Kolby bylo, že vstupem investorů z J&T se začala psát nová etapa vinařství. Nastavily se filozofické řady vín a já dostal prostor tvořit vína z Pouzdřanské stepi. Jde opravdu o jedinečnou příležitost, protože Pouzdřanská step je historicky proslulý terroir. Hlinité spraše velké výhřevnosti a jedinečné mikroklima vytváří stepní charakter s nejvyšším počtem slunečných dnů v ČR. Každým ročníkem, jak jsem trať poznával a učil se s ní pracovat, jsem implementoval nové postupy a metody.
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V jakém okamžiku už víte, že z daného ročníku bude výjimečné víno?
Co si máme představit pod pojmem výjimečné víno? Každý ročník, každá poloha, každá odrůda má svého fanouška. Pro někoho může být výjimečné víno z chladného ročníku s více kyselinami, svěží, šťavnaté s potenciálem do budoucna. Jiný bude chválit víno z teplého ročníku, tedy víno mohutné s hřejivým dojmem. Ze zkušenosti jsem schopen reflektovat průběh ročníku a rozhodovat se, jaká vína budu chtít nebo bude rozumnější tvořit, aby ten ročník byl vhodný pro daný styl vína, a jestli můžeme zvolit více podílu nových dřevěných sudů nebo naopak. Všechno nám potom ukáže čas. Jestli byl ročník výjimečný nebo ne? To musí posoudit každý konzument sám. Jedno ale vím: každý ročník je neopakovatelný.
Co je v této profesi důležitější: perfektní odbornost nebo cit pro víno? A jaké lidské vlastnosti pomáhají?
Myslím si, že nejdůležitější je mít cit, mít svůj vlastní rukopis, být originální, stát si za svým názorem a mít také štěstí. Když budete perfektní odborník, skvělý teoretik, ale nebudete mít cit, tak vám všechny ty informace budou k ničemu. Jinak bych jmenoval cílevědomost, odhodlání, sebereflexi, pokoru, zdravý respekt, trpělivost, pracovitost a víru: v sebe sama a ve své produkty, protože vyjít s nimi na trh je někdy to nejtěžší.
Za jak velkou hodnotu ve vinařství vlastně osobně odpovídáte?
Veškerá práce, která se odehrává na vinici se k nám do sklepa dostává prostřednictvím hroznů, které musíme dovést do podoby skvělého vína. Všechno to může přijít vniveč, pokud selžeme. Takže odpovídám za celou hodnotu výsledných produktů vinařství. Tady se pohybujeme se v řádech i desítek milionů korun, záleží na objemu vína daného ročníku.
Jakou cenu může mít takové selhání? Jakou nejdražší chybu jste kdy ve vinařství zažil – a co vás naučila?
Největší ztráty často lidský faktor ani moc neovlivní, ale podílí se na nich příroda, neboť zemědělství je hodně adrenalinový sport. Chyby se stávají i lidem a je na nás, abychom se z nich něco naučili. Každá chyba mě posunula o krok vpřed a přinesla poučení. Jednou se mi zasekly dveře vinifikátoru, když jsme právě lisovali cuvée red, ztráta byla 500 litrů vína, a to už je pořádná škoda. O to více dnes vše předem prověřuji.
Rozhodování pod tlakem je součástí vinobraní. Na rozmyšlení není moc času a musíme jednat okamžitě. A jestli to bylo správné? Zjistíme to většinou až za nějakou dobu.
Jak moc závisí úspěch vína na vaší práci a jak moc na vinohradnících, sklepmistrech a dalších kolezích?
Vinařství je kolektivní dílo, důležitý je každý, kdo se podílí na procesech ať je to traktorista, vinohradník, účetní nebo skladníci. Každý má svou roli a je součástí příběhu ročníku. Zdravá surovina je základ, a potom je to na nás, abychom se vínu moc nepletli do cesty.
Jak velkou roli stále hraje počasí, půda a samotná příroda?
Tu nejdůležitější. Poloha, půda, počasí, stáří keřů, ročník a také vliv hospodáře – to vše tvoří výsledné víno. My máme štěstí, že hospodaříme na jedinečné půdě Kolby: čtyřicet hektarů na jedné viniční trati se specifickým mikroklimatem. To dává našim vínům charakter.
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Vaše vinařství Kolby letos získalo sedm ocenění v prestižní londýnské soutěži Decanter. Jaký podíl na tom máte?
Světová ocenění potvrdila unikátnost naší viniční tratě. Mám radost, že vína, která tvořím, dokázala zaujmout v tak široké konkurenci, i když to není úplně jednoduchý styl. Je to pro mě částečně satisfakce, neboť jsme se vydali cestou, která je místy trnitá. 95 bodů na Decanteru pro moravské červené Cuvée RED Premium 2023 z Kolby je skutečně přelomová událost a mimořádný výsledek. Takto vysoké hodnocení získává jen malé procento z tisíců přihlášených vín.
Na rozdíl od mnoha jiných oborů se u nás kvalita nedá uspěchat. Vinař může investovat miliony do technologie, ale pokud nepřeje ročník nebo není dobře ošetřená vinice, výsledek se prostě nedostaví. O to větší váhu mají úspěchy, jako je zlatá medaile na Decanteru – jsou výsledkem mnohaleté práce, nikoli jedné dobré sezony.
Změní medaile z prestižní soutěže pohled na víno? Například na moravské červené.
Je to určitý signál i do světa, dáváme o sobě vědět a lidé nás i v zahraničí začínají sledovat. Pořád se potkáváme s názorem, že červená vína z Moravy nedosahují takových kvalit a že se spíše máme věnovat bílým vínům. My ale víme, že ve výjimečných ročnících, a těch začíná být více, jsme schopni tvořit velká červená vína. Na druhou stranu také v těch chladnějších pořád tvoříme lehká, šťavnatá červená vína, která mají své místo na trhu, zatímco na jihu takový styl již nejsou schopni produkovat.
Jak velký ekonomický význam mají podobná ocenění pro renomé vinařství?
Přidaná hodnota je hlavně v prestiži a budování brandu. Ruku v ruce s tím jde zájem konzumentů i odborníků, což přispívá k další prosperitě, pokud dokážeme úspěch zúročit.
Decanter World Wine Awards (DWWA)
Patří k nejprestižnějším a největším mezinárodním soutěžím vín na světě. Každoročně ji v Londýně pořádá odborný magazín Decanter a do hodnocení se zapojují tisíce vín z desítek vinařských zemí. Systém hodnocení je přísný a zahrnuje anonymní degustaci i více kol posuzování. Rozhodují mezinárodní panely z předních odborníků – držitelů titulů Master of Wine a Master Sommelier, renomovaných enologů, vinařských publicistů, sommelierů i nákupčích významných obchodních společností. Každé víno je degustováno naslepo, bez znalosti výrobce či ceny, přičemž výsledné hodnocení vzniká až po společné diskusi a případném opakovaném přechutnání. Zlatou medaili získávají pouze vína hodnocená 95–96 body, která porotu zaujmou svým výjimečným charakterem.
Kromě Cuvé RED Premium 2023 získala letos další nominovaná vína Kolby ještě dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile, převážně rovněž z ročníku 2023.
Jak se za posledních deset let změnil český konzument vína?
My jako střední podnik spíše butikového charakteru vnímáme rostoucí zájem konzumentů o příběh vinařství, jeho polohu a způsob hospodaření. Za mě u českých spotřebitelů nejvíce rozhodují sympatie, a to nejen senzorické jako chuť a vzhled, ale dnes také design, prostor vinařství i lidé, kteří tam pracují. U skutečných milovníků vína je to prostě osobnější vztah.
Nakupují Češi více očima, podle etiket, na doporučení nebo podle vlastní zkušenosti?
V té bublině, v níž se pohybuji já, nemají medaile vliv. Jde vždy spíše o vlastní zkušenosti, osobní doporučení, příběh a sympatie. Samozřejmě je důležité i to, v jakém segmentu vín je člověk ukotvený a jak je citlivý na cenu.
A jsou v Česku zákazníci primárně citliví na cenu?
Pokud to má být jednorázový, třeba sváteční zážitek, tak cenu moc neřeší. Pokud ale nakupují větší množství vín do zásoby na běžnou konzumaci, tak v posledních dvou letech se dívají na cenu daleko více. Spíše bych to klasifikoval jako dvě kategorie zákazníků: jedni hledají opravdové potěšení a druzí dnes chtějí také kvalitu, ale vyváženou příznivou cenou.
Kdy jste naposledy ochutnal víno a řekl si: Tohle se opravdu povedlo? Doporučte čtenářům nějakou konkrétní láhev, která je k mání.
Nedávno jsme představili náš sekt Kolby vyrobený tradiční metodou, který zrál na kalech 32 měsíců z odrůd Pinot Blanc a Chardonnay z ročníku 2022. Tohle víno mi udělalo radost a mohu ho doporučit. Přijeďte také ochutnat a třeba i koupit.