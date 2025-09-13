Z těžkých začátků k milionovým obratům: Vydržet je klíč k úspěchu, říká vinař Gajdůšek

Podnikání má být o tom, že firma vydělává natolik, aby bylo nejen na výplaty. Ještě přede dvěma roky jste na vlastní výplatu neměl a pracoval jste na doraz. Jak je to teď, daří se vám?
Myslím si, že kdybych výplatu stále neměl, tak by víno od Gajdůška neexistovalo (smích). Dřív jsem pořád všechno vracel jen do firmy, ale na začátku to jinak ani nešlo. Dnes už se také snažím odhadnout, kdy je prostor zvolnit, ať nejsem v práci od nevidím do nevidím. To nikam nevede ani nevedlo, jen k vyhoření, tím už jsem si prošel. Navíc si s partnerkou doděláváme rodinný domek, takže část energie směřuji i tam. Za poslední tři roky jsme ušli obrovský kus cesty, takže se to pozitivně promítlo i v tržbách, čili i na zdravé ekonomice firmy. Držíme stabilní cash flow, takže si troufám říct, že ano, daří se nám. Navíc máme další plány, které to celé zase posunou vpřed.
Můžete prozradit, jaký teď dosahujete roční obrat?
V předchozím roce jsme se s ročním obratem dostali přes dvanáct milionů, letos to bude zase o kousek dál, takže předpokládám, že se budeme pohybovat kolem třinácti milionů. V naší velikosti zvládneme i patnáct, ale to bude chtít ještě čas. Náš směr není tvořit firmu plnou lidí s vysokým obratem, ale malý kolektiv, který funguje jako rodina. Ve výsledku s nimi trávíte tolik času, jak s rodinou, takže to dává smysl.
Podnikat jste začal v 19 letech natruc rodičům. Na začátku vás odrazovali, že podnikání bez zkušeností není dobrá volba. Jak vás dnes berou?
Tak to je spíš otázka na mé rodiče, ale myslím si, že jejich postoj je spíše neutrální. Samozřejmě měli pravdu v tom, že jsem žádné zkušenosti tehdy neměl. Dneska se umím nepokorně pochválit sám, takže nepotřebuji být chválen od druhých. Ani to už neočekávám.
A co váš bratr, je stále součástí vašeho podnikatelského týmu?
No tak na půl. Relativně nedávno zkusil Štěpán nové zaměstnání. Už u nás není naplno, ale pořád chodí pomáhat tam, kde je potřeba – na sběry, na pozemek, prostě všude, kde se to hodí. Takže pořád tu nějak je. A to je pro nás cenné. Možná se někdy vrátí, uvidíme. Já mám hlavně radost, že jsme se nerozešli ve zlém a pořád to funguje. Známe všichni, jak často končí příběhy, kde spolu rodina nebo kamarádi podnikali. Sám jsem to zažil, takže jsem rád, že se to neopakuje.
Jsou i nějaké další personální změny?
Ještě jedna proběhne. Ke konci letošního roku se pracovně rozloučí i Denisa. Velká kamarádka, která tu byla od samého začátku. Zažila ty doby, kdy nebylo na výplaty, ale i ty úspěchy, které nás posunuly. Spolu jsme prodali, vypili i vyrobili tisíce lahví, uspořádali desítky akcí a nekonečně filozofovali o víně, firmě – prostě o všem. Po těch letech chápu, že potřebuje změnu. Jestli dobře počítám, tak u nás byla deset let. Předtím jsem paradoxně říkal, že se snažím tvořit malý kolektiv, který funguje jako rodina. Jenže pokud někdo cítí, že potřebuje změnu, nemá smysl ho držet. I když odchod Denisy je velká změna, je potřeba se otřepat a jít dál. Nikdy nevíte, kdo přijde další a co nového přinese.
Filip Gajdůšek
Když se ohlédnete zpětně, co bylo klíčové, abyste uspěl v náročném oboru, jakým je vinařství?
My ještě rozhodně nejsme na konci, proto to neberu, jako úspěch. Ale určitě je důležité vytrvat. To nejenom ve vinařství, ale ve všem. Ať je to sport, podnikaní nebo cokoliv. Pokud vydržíte, máte z půlky vyhráno. Samozřejmě to musíte dělat dobře a musí vás to bavit, ale důležité je nevzdat se.
Dneska se musíte umět věnovat i té obchodní stránce a marketingu. Vyrobit skvělé víno nestačí. Je nezbytné ho dostat mezi zákazníky. U nás si řeším obchodní stránku sám a částečně pomáhá kolegyně Adéla. Ta by vám určitě řekla, kolik hovorů musela do restaurací, hotelů a dalších míst realizovat, aby měl někdo zájem naše vína ochutnat a poté i zařadit. Jsou to tisíce hovorů a stovky schůzek, než postavíte na nohy nějakou funkční síť zákazníků.
Konkurence je obrovská a čekat, než vás někdo osloví sám, je cesta k zániku. Proto se snažíme neustále věnovat stálým, ale i akvizičním zákazníkům. Velkou výhodu vnímám v tom, že neposíláme žádné obchodní zástupce, ale řešíme si to přímo my sami. Tam je určitě ta přidaná hodnota.
A čím musí vinař zaujmout? To asi záleží. Myslím si, že malý vinař určitě autenticitou. V našem případě to je a vždycky byl příběh, cesta plná zklamaní, pádů ale i úspěchů. Zákazníkům se líbí, že nejsme dokonalí a umíme ukázat selhání a reálné věci. Dneska spousta firem ukazuje, jak je všechno krásné a zalité sluncem. Ale zákazníky často víc zajímá, co a kdo se skrývá za produktem než samotný produkt.
Velkým vinařům klesají tržby, vinohrady se klučí po celé Evropě, vy ale máte další plány, jak své vinařství posunout. Do čeho jste se pustil?
Ano, to je pravda. Situace kolem vína není ideální. Vnímáme ten celkový pokles, ale naštěstí i přes to všechno rosteme. Nejsou to sice desítky procent ročně, ale posun tam je. A to nám dává energii začít další etapu. Podařilo se nám v Uherském Hradišti koupit úžasný pozemek, kde právě řešíme projekt na stavbu vinařství s malým ubytováním a wine bistrem přímo ve vinici. Takže nás čeká plánovaný přesun z nájemních prostor do vlastních. Nebude to žádná developerská stavba, ale spíš malebné moderní vinařství s tradičními prvky.
Když říkáte, že se vám podařilo získat úžasný pozemek. Byla to klika, osud, či promyšlený tah, jak investovat do pozemku?
Po nějakém pozemku jsme se dívali přibližně už rok, takže to bylo promyšlené, ale na druhou stranu tam štěstí zahrálo velkou roli. Jedná se o jeden z nejvýše položených pozemků v Uherském Hradišti s vinicemi a krásným výhledem na město. To by nebylo zas tak nic speciálního, ale v těchto místech bylo 13 let zakázáno stavět z důvodů ochranného rázu charakteru krajiny. Minulý rok jsme v prosinci podepsali kupní smlouvu na tento v té době nestavební pozemek s tím, že snad někdy v budoucnu bude povoleno stavět. Jenže nikdo z nás nečekal, že uběhnou tři měsíce a bude povoleno. V únoru tohoto roku totiž město Uherské Hradiště schválilo regulační plán, který tam umožňuje opět stavět. Navíc jsou tam doporučeny stavby spojené s výrobou vína, aby se zachoval charakter Vinohradské ulice. Takže jestli je to štěstí, osud nebo klika nevím, ale tohle se fakt povedlo!
Projekt chcete financovat sami, bez úvěru to ale nejspíš nepůjde?
Plán je takový, že si chceme řešit financovaní sami, bez investora. Zkusíme určitě zažádat o zemědělské dotace, které podporují takové projekty. Firemní úvěr bude nevyhnutelný. Dále je v zemědělství program na snížení úroků z úvěru, takže ty podmínky nám nahrávají. Ale to nic nemění na tom, že takový projekt bude stát nízké desítky milionů a musíte se hodně snažit, aby vás to nedoběhlo. Takže i přes všechny možnosti, které jsem řekl, k tomu máme velký respekt.
Jakou finanční strategii volíte, abyste měli šanci projekt dotáhnout?
Projekt budeme řešit na etapy. V první etapě postavíme výrobu, která bude z větší části v zemi + degustační zázemí a ve druhé ubytování a wine bistro. Máme v plánu udělat i stezku vinohrady, malou farmu se zvířaty a takové wine pointy, kde si lidé budou moc vychutnávat vína přímo ve vinici. Projekt směřujeme na aktuální trendy, což je spojení: víno a zážitek. V budoucnu zamýšlíme i glampingové ubytování přímo ve vinici, které bude na Moravě unikátní. Nebude chybět malá půjčovna kol či skútrů. Věřím, že koncept, který chceme vybudovat, je správný.
Vlastnit takové malebné vinařství zní skoro jak sen. Komu jste svěřil tento projekt vypracovat?
Pro nás to takový sen je. Tím, že si všechno budujeme od nuly, tak ty věci prožíváme mnohem intenzivněji, než kdybychom byli tradiční vinařství s generační historií a v podstatě to jen „převzali“ a pokračovali. Tím neříkám, že generační vinařství je lehčí, to určitě ne, ale máte alespoň nějaké zázemí. My jsme neměli nic.
Na studii projektu se nám podařilo domluvit s architektem Tomášem Hruškou. Většina lidí ho vnímá, jako předního architekta v Uherském Hradišti, proto od nás dostal důvěru a společně už pět měsíců na projektu pracujeme. Navíc v Hradišti vyrůstal, takže lokalitu, kde řešíme stavbu, zná velice dobře. A to je výhoda, když řešíte každý detail.
Přesto, není to hazard? Jak to máte v hlavě srovnané, aby nešlo o pokus s volným pádem?
Kdybych řekl, že to není částečně hazard, lhal bych. Moc dobře si uvědomuji rizika s tím spojená. Na druhou stranu ta vášeň a zapálení pro projekt jsou tak velká, že věřím dobrému konci. Navíc mám spočítané, co zvládneme splácet a kolik musíme vložit z vlastních zdrojů, aby to bylo realizovatelné. Je ale možné, že to nakonec nebudeme zvládat a budeme muset investora v průběhu stavby oslovit. I s takovým scénářem musíte počítat, když se pouštíte do takového projektu. Ale pokud něco chceme, musíme i riskovat. To platí ostatně všude.
Jakou podnikatelskou strategii musí dnes malý vinař zvolit, aby to dávalo smysl?
Za mě je ta cesta jasná. Malý vinař to musí dělat v menším objemu, kvalitně a dávat do toho kus sebe, autentičnost. Nevěřím, že v malém vinařství funguje strukturované vedení. Vy musíte být majitel, manager, obchoďák a někdy i třeba brigádník na sběr. Pokud vyrostete, tak se logicky tomu rozdělení vedení nelze vyhnout, ale v malém vinařství mi to smysl nedává. Zákazníci rádi konzumují konkrétního vinaře, brand, chtějí mít k něčemu vztah. A za tuto hodnotu si pak rádi zaplatí.
Hodně vinařství je v dnešní době na prodej. Čím si to vysvětlujete?
Určitě se na tom podepisuje celkový pokles konzumace alkoholu, čili i vína. S tím je spojená i situace v gastronomii, kde se návyky zákazníků změnily a klesly vinařům odběry. Další z věcí, která na to má vliv, je nefunkční podpora naší lokální produkce ze strany státu. Sousední země mají podporu poněkud veselejší. No a v poslední řadě bych řekl, že je to samotný obor vinařství, kde je poměrně velká konkurence. Některá vinařství jsou krásná, téměř dokonalé, ale bez duše. Chybí tomu nějaký ten příběh, který by zákazníka uměl přesvědčit, proč zrovna oni. My určitě dokonalí nejsme, ale vnímáme, že nám zákazníci fandí, protože tomu dáváme právě tu duši.
V Uherském Hradišti máte nově vinice. Kdy z nich bude první víno?
Ano, ke stavebnímu pozemku přiléhá i necelý hektar vinohradu. Bohužel vinohrad není úplně v ideální kondici, takže budeme řešit restrukturalizaci vinice. To znamená vyklučení a výsadba nové vinice. Vysázíme tam zřejmě Rulandské bílé, které je typické pro naši oblast. No a pak je to čekání na první panenskou úrodu, čili tři roky. Takže další investice. Začínám být lehce nervózní z financovaní, když to vyprávím (smích).
Máte stále svůj e-shop a vlastní prodejny ve kterých prodáváte své víno. Dříve jste měli na etiketách ryby, dnes je to jinak. Proč tato změna?
Ano, dvě prodejny i e-shop v Uherském Hradišti stále máme. Pořád se tomu věnujeme, ale už je to časově obtížnější. Kdysi jsme začínali s jednou prodejnou. To bylo jiné než teď, když máte dvě kamenné prodejny, e-shop, vinařství a do toho ještě řešíte nový projekt.
A nové etikety? Tuhle změnu etiket jsme udělali na základě ohlasů zákazníků. Ne všichni, ale velká část si stěžovala na , „rybí etikety“, které zákazníky odrazovaly. Tak trochu sobecky jsem chtěl etikety podle sebe, svého koníčku, rybaření, ale už jsem nebral v potaz, co chce trh. Což je chyba a v obchodě neodpustitelná. Proto jsme investovali do redesignu, bylo to nezbytné pro efektivnější fungovaní. Symboly ryb zůstaly i na novém vizuálu etiket, ale už mnohem méně kontroverzní. Tím pádem myšlenka ponechána, jen v elegantnějším provedení. Tato změna nám zvedla prodejnost vín, takže určitě dobrý tah.
Jaké jsou dnes chutě lidí, s jakým vínem má vinař úspěch? Vyrábíte i meruňkový spritz, tím míříte na mladou generaci?
Většina populace v dnešní době převážně vyhledává lehčí, svěží vína. Trendem jsou nízkoalkoholová vína, nealko vína, frizzante nebo různé vinné nápoje. Mladá generace pije obecně méně alkoholu, ale nemyslím si, že to ovlivnilo pokles konzumace vín. Můj názor je takový, že mladí lidé v podstatě vždy konzumovali víno minimálně. Většina mu totiž přijde na chuť později. Kdo si dal ve dvaceti letech někde na párty víno? Myslím si, že téměř nikdo. Chci jen říct, že lidé konzumují obecně méně vína a nemůže za to jen mladá generace, na kterou se to často svádí. Takže meruňkový spritz jsme udělali spíše jako lehkou, jemně perlivou, letní edici. Záměr nebyl primárně mířit na mladou generaci.
Jaké je vaše podnikatelské krédo, se kterým jste vstoupil do další etapy svého podnikání?
Důležité bude vydržet, dotáhnout věci do konce a nevzdat to. Tím se budeme řídit. Vím, že to není nic světoborného, ale někdy může být i tak jednoduchá věc tou nejtěžší. Máme před sebou krásný, ale náročný projekt. Věřím, že nás zákazníci budou dál podporovat, jak konzumací vína, tak pozitivní zpětnou vazbou. Protože to jsou přesně ty věci, které vás udrží na cestě k cíli.