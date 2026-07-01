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Vedro na pracovišti a zaměstnavatel nic neřeší? Co mohou lidé dělat

Tereza Hrabinová
  5:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pokud zaměstnavatel během veder nerespektuje povinnosti stanovené zákonem a nezajistí bezpečné pracovní podmínky, zaměstnanci se mohou obrátit na příslušné úřady. Kdo kontroluje dodržování předpisů a jaké sankce firmám hrozí?

Pokud zaměstnavatel během horkých dnů nezajistí bezpečné pracovní podmínky, například dostatečné větrání, ochranné nápoje nebo bezpečnostní přestávky, porušuje tím zákon. Zaměstnanec by měl nejprve na problém upozornit svého nadřízeného nebo zaměstnavatele a pokusit se situaci vyřešit přímo na pracovišti.

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Když se ani poté nic nezmění, může se obrátit na příslušné kontrolní orgány. Dodržování podmínek ochrany zdraví při práci kontroluje krajská hygienická stanice, pracovněprávní vztahy a bezpečnost práce pak oblastní inspektorát práce.

Jestliže kontrola zjistí porušení předpisů, může zaměstnavateli uložit nápravná opatření i vysokou finanční pokutu.

Povinnost zajistit zaměstnancům bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky vyplývá ze zákoníku práce, konkrétně z § 102 zákona č. 262/2006 Sb. Podrobnější pravidla, včetně požadavků na práci v horku, stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci.

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