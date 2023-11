Tady slaví Vánoce každý den. Skleněné ozdoby zdobí stromky i po světě

Ozdoba Dvůr Králové nad Labem Firmu založil v roce 1910 Václav Berger, který nakupoval korálky a vyvážel je do Indie. Když v polovině 20. let přišla krize sklářského řemesla, „přeučil“ podnik na výrobu vánočních ozdob.

V roce 1948 byla firma znárodněna, po roce 1989 se vrátila do rukou vnučky zakladatele Miroslavy.

Firmu proslavily foukané a ručně malované skleněné ozdoby, exkluzivními kousky jsou „vejce Fabergé“ zdobené kamínky.

Firma má v kartotéce přes 30 tisíc vzorů a 600 forem. Zboží vyvážejí zboží do evropských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), Asie, Austrálie, Spojených států i Afriky.

V Ozdobě pracuje 18 zaměstnanců v rámci sociálního podniku a čtyři v chráněné dílně.