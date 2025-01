Do rodinného byznysu se zapojil v patnácti. Dnes už firmu vede

Zaslání faxu v angličtině dodavatelům do Francie – to byla první věc, kterou pro rodinnou firmu udělal, ještě na základní škole. Na gymnáziu už přišel první větší projekt, vytvoření e-shopu s vánočním osvětlením a dekoracemi. „Postavil jsem ho bez předchozích zkušeností a naplnil zbožím. Naučil jsem se taky základy SEO a marketingu. A naše firma začala prodávat do celého Česka,“ popisuje Vítězslav Poláček mladší své začátky v rodinné firmě DECOLED, která se zaměřuje (především) na vánoční osvětlení a stojí také za projektem Světla vyprávějí. Po maturitě už pracoval ve firmě naplno, přitom ale ještě zvládl vystudovat vysokou školu. Dnes už tak má za sebou téměř dvě dekády v rodinném byznysu.

Prvním velkým projektem, za nímž v rodinné firmě stojíte, byl její e-shop. Jak na to vlastně došlo?

Vlastně docela přirozeně. Táta, který firmu založil a vedl, neměl přirozeně takový vztah k moderním technologiím jako já. Já měl naopak v tomto směru docela potenciál. Takže jsem vytvářel první weby, první e-shop nebo grafické návrhy. Ostatně, na moderní technologie a digitalizaci se ve firmě soustředím i dnes.

Takže to nebyla žádná „jednorázová akce“…

Absolutně ne. Cítil jsem, že to, na čem pracuje můj otec, chci rozvíjet. Začal jsem přes e-shop prodávat světelné dekorace jiných značek a šlo to skvěle. Zádrhel byl v tom, že mě to nebavilo. Chtěl jsem vytvořit vlastní značku, vybudovat mezinárodní firmu. Proto jsem se ve firmě začal věnovat i výběrovým řízením, abychom dokázali oslovit co největší množství potencionálních klientů. To přineslo první výhry, ale také prohry. Pro podnikatele je důležité se naučit s těmito emocemi pracovat. Já mám to štěstí, že díky rodičům jsem toho mohl být součástí už od dětství. Cítil jsem chuť posouvat rodinný byznys a být lepší a lepší. Což mi zůstalo dodnes.

To jste se asi mezi spolužáky na gymnáziu docela vyjímal, ne? Přece jenom, v tom věku mívají studenti většinou jiné zájmy.

To máte pravdu, pro spolužáky jsem mohl být za podivína. O přestávkách jsem řešil obchodní telefony a e-maily. No, vlastně mnohdy i během vyučování.

Podnikání DECOLEDu je ale v základu hlavně o výrobě osvětlení a dekorací, logistice a podobně. Vyzkoušel jste si i něco z toho?

Po boku mého táty jsem si vyzkoušel všechno, na začátku to vlastně ani jinak nešlo. Jezdili jsme s tátou na montáže vánočních světel, obsluhoval jsem plošinu, ve skladu jsem připravoval balíky pro zákazníky. Dnes, kdy má firma desítky tisíc metrů skladových ploch, se zdá úsměvné, jak jsme tehdy s otcem sami vykládali kamiony a produkty rovnali do dvou pronajatých garáží. Byly to nervy a dřina, ale považuji dnes za důležité, že jsme si tím prošli.

Přistupovali k vám rodiče stejně jako k jiným zaměstnancům, nebo jste měl nějaká privilegia?

V té době jsme moc zaměstnanců neměli. Táhl to táta s mámou, já, babička a kamarádi ze školy. Takže žádná privilegia se nekonala. Prostě jsem pomáhal budovat rodinnou firmu a pracoval jsem zadarmo.

Co vám to dalo?

Asi komplexnost. Schopnost vyplývající z nutnosti vyřešit jakýkoliv problém. Od technického řešení v IT až po finanční plán pro banku. Když někdo tvrdí, že to nejde, zásadně s tím nesouhlasím. Prostě se musí najít cesta.

Ing. Vítězslav Poláček Třetí Vítězslav Poláček v rodině vystudoval gymnázium a následně ekonomii

Má manželku a tři děti. Nejstarší syn se jmenuje Vítězslav

Rád jezdí na kole, lyžuje a běhá. Absolvoval již několik půlmaratonů a loni první maraton

S rodinou bydlí na vesnici za Prahou

Nechávali vám rodiče „volnější ruku“?

Musím říct, a jsem za to rád, že mi poměrně důvěřovali. Přicházel jsem s vlastními nápady, je to takové moje prokletí. Každý den mě napadají nové podnikatelské příležitosti. A rodiče fungují jako taková moje přirozená kotva. Musí mě brzdit a krotit, společně hledáme zlatou střední cestu. Oni jsou pragmatičtí, obezřetní, mají životní zkušenosti. Já jsem střelec (nejen znamením), který jde do všeho po hlavě. Vzájemně se doplňujeme, a i když je to někdy složité, jsme rodina, držíme při sobě a výsledky se dostavují každý rok.

Po maturitě jste se do rodinného podnikání zapojil již naplno. Hádám, vzhledem k tomu, co jste říkal před chvílí, že jste pokračoval v naplňování vašeho snu o vlastní značce…

Hádáte správně. Moje přesvědčení, že jako DECOLED musíme mít vlastní značku, vlastní produkty, bylo neutuchající. Po maturitě jsem se rozhodl vycestovat do Číny, abych tam našel a zajistil výrobu LED světel. Když jsem s tím nápadem přišel za rodiči, úplně nejásali, přirozeně o mě měli strach. Nakonec mě ale pustili, za to jsem jim vděčný. Dnes tak máme v Číně vybudované pevné obchodní vztahy a lítáme tam každý rok. Obchodní vztahy je totiž v Asii potřeba pořád udržovat a „opečovávat“, stejně tak je ale důležité kontrolovat kvalitu a mít dokonalý přehled.

Na to jste si opravdu troufl? Vyrazit sám do Číny a hledat tam obchodní partnery?

Přiznám se, nebylo to lehké. Bylo mi dvacet, neměl jsem velké zkušenosti. V ruce jsem měl těžce vydělané rodinné peníze a důvěru, že je investuji správně. Nervozita se na mně projevovala primárně nedůvěřivostí. Bál jsem se komukoliv věřit. Přepadala mě skepse a tížila odpovědnost. Absolvoval jsem dlouhé lety a nekonečné přejezdy autem po přeplněných silnicích, jednání za jednáním. Bylo to psychicky náročné.

A našel jste, co jste hledal?

Ano, nakonec jsem si vybral rodinnou firmu, kterou vedla již třetí generace. Nešlo nám totiž o to najít nejlevnější výrobu, nejlacinější produkt. Naopak. Chtěli jsme silného, důvěryhodného partnera pro dlouhodobou spolupráci. A to se povedlo. Spolupracujeme dodnes bez problémů. Jen už dnes, když tam jedeme, po Číně cestujeme vlakem, je to pohodlnější. A především pak víc v klidu než jízda autem.

Kdybyste měl říct naopak nějakou zkušenost, kterou byste raději zapomněl? Byla nějaká taková?

Samozřejmě. V rámci budování firmy jsem zkoušel různé modely spolupráce. Například jsem založil na Slovensku firmu se společníky. A časem jsem zjistil, že nám neříkají pravdu a účetnictví nesedí. To byla hodně tvrdá lekce. Tehdy jsme s tátou na Slovensku strávili krušné dny. Právníci, účetní a spousta peněz, o které jsme přišli. Takové situace jsou obrovskou školou života.

Jaká je vaše pozice ve firmě dnes?

Dnes jsem, stejně jako táta a máma, i já spolumajitelem a jednatelem firmy. A na starost v ní mám primárně rozvoj zahraničních trhů. Vyjednávám podmínky v bankách, abychom mohli každý rok růst. Pracuji na technické infrastruktuře, snažím se aplikovat inovace, nové technologie. Zkrátka rád přicházím s tím novým. A samozřejmě neustále sním dál, jako když mi bylo osmnáct. Kam se posunout. Jak to dělat ještě líp. Každý rok tak přináší nové lekce. Občas tvrdé, ale to k tomu patří. Recept máme, teď ho jen správně uvařit, realizovat. Také si uvědomuji, jak důležité je mít správný tým lidí. Hodně se to liší od mých podnikatelských počátků, kde jsem toto vůbec řešit nemusel. Ta volnost mi chybí. Už dávno to není jen o naší rodině a několika kamarádech. Víc než na sebe se musím soustředit na ostatní. Ale bez toho se růst nedá.

Jací jsou vaši rodiče? A jak se vám s nimi pracuje?

Spolu s mamkou dnes společnost vedeme. Máma je velmi otevřená, charismatická, umí skvěle komunikovat s lidmi, tvořit pevná partnerství, dělat zásadní rozhodnutí, budovat zakázky i brand celé společnosti. Zatímco já se dívám do dálky, mamka do šířky. Uvědomuje si souvislosti. Vnáší do naší značky kreativitu, odpovědnost k veřejnému prostoru, k tradicím, přemýšlí nad designem i dlouhodobou strategií našich obchodů. Táta firmu založil a vybudoval vše, na čem dnes stojíme. Je tvrdý a férový obchodník. Hodně mě naučil. A dodnes dohlíží na každou korunu, která jde do i ven z firmy. Vzájemně vytváříme rozdílnou, ale pevnou formu toho, čemu se říká rodinná firma. Máme rozdílné názory, různé pohledy na stejnou věc, ale tak je to správně, protože ve výsledku je ve všem, co děláme, kus každého z nás.

Dokážete vynechat práci z hovorů při rodinných setkáních?

Většinou to nejde vynechat. Naše práce je součástí našich každodenních životů. I když se snažíme, dřív nebo později to k práci sklouzne. Vlastně se o ní bavíme rádi.

Vraťme se zase k vaší práci. Věnujete se především zahraničnímu obchodu. Jaké jsou v tomto směru vaše plány?

Už dnes kromě České republiky působíme i v dalších 12 evropských zemích. A máme ambiciózní plán proniknout na trh dalších pěti zemí. Realistický plán je jedna země ročně. Samozřejmě, aby to bylo proveditelné, soustředíme se nyní na zajištění dalších výrobních kapacit. Zakázky jsou. Nyní to musíme odpracovat. Já mám od studentských let stále stejný sen a vizi. Vytvořit firmu působící na všech kontinentech. Ale jak říkají rodiče, hlavně to nepřepálit.

Co všechno vlastně zahrnuje činnost vaší firmy?

Poskytujeme sváteční osvětlení a světelné dekorace pro města, obce i obchodní a komerční centra od Maďarska po Irsko. Vyrábíme a prodáváme produkty jak B2B klientům, tak koncovým zákazníkům. Poslední tři roky stavíme a provozujeme vlastní světelné expozice pro veřejnost pod značkou Světla vyprávějí v Česku a Story of Lights v zahraničí.

Co vše umíte zákazníkům nabídnout?

Klientům z měst nebo obchodních center poskytujeme plný servis. Provozujeme takzvaný systém All in 1, tedy vše v jednom. Od návrhu projektu designéry po výrobu, instalaci, servis, deinstalaci až po uskladnění.

Takže konkrétní podoba výzdoby měst, obchodních center a podobně nese přímo váš rukopis?

Přesně tak. Za tímto ale stojí moje maminka, Eva Poláčková. Mimo její obchodní a exekutivní aktivity je také jakousi kreativní ředitelkou. Všechny návrhy začínají na jejím stole a odtud se přesouvají k našim designérům. Nad vším, co produkujeme, chce mít plný dohled. Právě proto, aby každá naše instalace měla náš osobní rukopis. A lidé už se na nás dnes obracejí s tím, že tento rukopis poznají.

Mluvil jste rovněž o vlastní výrobě? Jak vypadá?

Jak již bylo řečeno, LED světla si necháváme vyrábět u našich partnerů v Číně. Vše se pak kompletuje a vyrábí v Česku. Vybudovali jsme vlastní kovovýrobu, dřevovýrobu, čalounictví, zelenou výrobu a tak dále. Můžeme tedy říct, že od myšlenky, přes návrh designu po finální produkt, například výzdobu vánočních trhů a vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze, vzniká pod jednou střechou.

Energie jsou tématem, které se napříč Evropou skloňuje ve všech pádech. Jak se s tím vyrovnáváte v rámci vašich návrhů? Zaměřujete se i na úspory?

Dekorativní LED světla jsou energeticky extrémně úsporná. Používáme nejmodernější technologie. Spotřeba energie tak paradoxně v našem byznysu není vlastně žádné téma.

Jsou vaše výrobky, resp. projekty jednorázové, nebo si zákazníci osvětlení, které pro ně vyrobíte, schovávají a používají více sezon? A existuje zde nějaká recyklace? Přece jenom ekologie je také palčivým tématem.

Momentálně spolupracujeme na vývoji stroje, kde se dají konstrukce dekorací zpět zrecyklovat, a následně znovu použít do oběhu přímo v našem výrobním areálu. Jinak ale platí, že všechny naše profesionální produkty skladujeme a využíváme dlouhodobě.

Kompletní výroba, skladování, teď ještě místo pro recyklaci starších dekorací – to si žádá bezpochyby spoustu prostoru. Jste ve „vlastním“ nebo v nájmu?

V nájmech být nechceme, preferujeme naše vlastní prostory. Tady ale bojujeme „s větrnými mlýny“. Rádi bychom totiž postavili novou prostornou halu v již existující průmyslové zóně. Jenže stavební řízení na její stavbu nám běží už čtyři roky. Mezitím jsme proto museli koupit tři další areály. Ty legislativní průtahy a byrokracie, která je tady obecně podnikatelům házena pod nohy, to člověka hrozně ubíjí.

Pořád se to nepohnulo?

Bohužel, my se kvůli naší připravované stavbě každý rok scházíme se zastupiteli obce, kde má vyrůst, a řešíme, co se změnilo. Chceme postavit vlastní moderní areál, ale těžce se vysvětluje každý rok, že zase nic. Navíc chceme tvořit v Čechách, máme velmi šikovné řemeslníky, jsme kreativní. To nevím, zda bychom našli v jiných zemích. Ale co vím jistě, jinde bychom již měli postaveno.

Kolik vlastně zvládnete realizovat projektů?

Za rok se individuálně věnujeme zhruba 700 zakázkám. Těch velkých bude přibližně 300.

To není vůbec málo. Kolik lidí je pro jejich realizaci potřeba?

Máme přibližně šedesát stálých zaměstnanců. A v podzimní a zimní sezoně nabíráme externí zaměstnance a naše počty se šplhají až ke třem stovkám.

Daří se vám udržet lidi ve firmě? A co proto děláte?

Jsem rád, že můžu říct – daří se nám to. Snažíme se udržet rodinné hodnoty, přestože už to není lehké jako dříve. Některé zaměstnance už přestávám znát, ale každý se na mě může obrátit. Chceme, aby práce lidi naplňovala a bavila.

Když hledáte nové zaměstnance, jak složité to je?

Záleží na konkrétní pozici a typu práce. Těžší je určitě hledat profese z řad průmyslové výroby s uměleckým cítěním. Letos se ale začíná situace zlepšovat.

S koncem ledna končí i letošní vánoční sezona. Výzdoba zmizela z obchodních center i měst, v únoru už zůstanou otevřené jen některé z projektů Světla vyprávějí. Dokážete již letošní sezonu zhodnotit?

Povedla se, to už teď umíme říct. Měli bychom se dostat celkově k 250 milionům korun obratu. Předešlý rok se nám podařilo vyrůst o 50 procent na obrat 180 milionů korun a EBITDA (pozn. zisk před zdaněním) byla 35 milionů korun.

Chystáte se už na další sezonu?

Samozřejmě, už vyrábíme nové koncepty na další sezonu a rozšiřujeme výrobu. Nová sezona pro nás totiž začíná již v prosinci předchozího roku.

Několikrát jste zmínil, že jste vizionář. Kam byste tedy chtěl firmu směřovat do budoucna?

Chtěl bych, aby se DECOLED zařadil mezi světové lídry v našem oboru a zároveň bych rád otevřel kompletně vlastní světelné, zábavní, edukativní expozice. Vlastní světelný pohádkový svět je něco, co máme před sebou jako velkou výzvu. Tvořit produkty s přidanou hodnotou a příběhem nás prostě baví. Současné světelné parky jsou jenom začátkem.

To jsou smělé plány. Kde čerpáte energii a inspiraci? Co je vašim hnacím motorem?

Pravidelný pohyb. Pomáhá mí zvládat stres i být kreativnější. Často mě při běhu nebo na kole v hlavě „naskakují“ nové nápady, které pak mohu uplatnit ve firmě, a zároveň si tím utřídím myšlenky. Sport mě učí vytrvalosti a disciplíně – hodnotám, které se přirozeně promítají i do mého přístupu k podnikání. Navíc vědomé překonávání nekomfortu při tréninku mi extrémně pomáhá při vyjednávání nebo při zvládání těžkých rozhodnutí. Sport mě zkrátka posouvá nejen fyzicky, ale i mentálně.