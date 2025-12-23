Dřevěné betlémy je obklopují celý rok. Jsou jejich největším výrobcem v Evropě

Zatímco v běžné české domácnosti se betlém opráší na začátku adventu, postaví na čestné místo v obýváku a začátkem ledna se zase uklidí do krabice, ve firmě AMADEA z Lázní Bělohradu je to úplně jinak. Dřevěné betlémy její zaměstnance obklopují po celý rok. Není divu – firma je jejich největším výrobcem v Evropě. Kromě toho je vyváží i do USA, Japonska a Austrálie.
V sedmi obchodech v centru Prahy a v Českém Krumlově, které AMADEA provozuje, má člověk pocit, že každou chvíli může vstoupit Ježíšek, aby si vybral ozdoby a další vánoční dárky. Lidé tu nespěchají, naopak si v klidu prohlížejí vystavené zboží, což majitele firmy Martina Portycha velmi těší. I po třiadvaceti letech ho podnikání baví a věří, že to platí i pro zaměstnance, kteří jsou v mnoha případech firmě věrní dlouhá léta.

Jak vás napadlo podnikat?
Já jsem byl vždycky tak trochu rebel. Měl jsem problém s autoritami a nejraději jsem si všechno dělal po svém. Už během studia na pedagogické fakultě jsem měl živnostenský list – sestavoval jsem počítače a programoval. Vysokou školu jsem nedostudoval, protože jsem věděl, že učit nebudu, ztratil bych tím svobodu.

Mezitím jsme s budoucí manželkou začali pomáhat jejímu otci v obchodě se stavebním materiálem. Po deseti letech jsem ale skončil, protože jsem chtěl zkusit něco úplně jiného. S kamarádem jsme založili firmu AMADEA s úmyslem věnovat se reklamě. Jeli jsme do Norimberku na veletrh technologií, kde jsem poprvé uviděl laser na gravírování a řezání. Koupili jsme ho, dali do sklepa a přemýšleli, že s ním budeme vypalovat loga místo tradičního potisku. To se ale příliš neuchytilo – bylo to drahé a zakázky se nehrnuly.

Zkusili jsme proto laser využít k řezání dřeva a začali vyrábět malá přání a později vánoční ozdoby. To byla novinka, která nám otevřela cestu do světa. Dodnes se s manželkou dohadujeme, čí to byl nápad.

AMADEA v číslech

  • 70 000 položek má v nabídce
  • 7 provozovaných obchodů
  • 140 zaměstnanců
  • 8 hodin práce na výrobu půlmetrového betlému bez figurek

Jste největšími výrobci dřevěných betlémů v Evropě. Kolik jich nabízíte a kam je vyvážíte?
Betlémů máme v nabídce několik set druhů. Dodáváme je především na německý, rakouský, italský a slovenský trh. Hodně jich zůstává i v Česku. A je docela vtipné, když si lidé jedou koupit betlém na vánoční trhy do Drážďan, Vídně nebo Norimberku a on je přitom z Podkrkonoší.

Je práce na betlému něčím specifická? Jak dlouho trvá jeho výroba?
Je to čistě ruční práce a trvalo nám mnoho let, než jsme se vše naučili dělat správně a vyladili technologické postupy. Výroba jednoho půlmetrového betlému bez figurek zabere zhruba osm hodin práce. Betlémy vznikají v chráněné dílně a celé je vyrábějí z připraveného materiálu kolegové se zdravotním znevýhodněním. Dělají ty nejpreciznější práce a navíc mají trpělivost, kterou my ostatní ztratíme už po třetím šroubku.

Naše motto Stvořeno pro radost v tomto případě znamená nejen to, že výrobek potěší zákazníka, ale i to, že radost přináší samotným tvůrcům, kteří se díky práci zapojují do běžného života.

Jak se liší vkus českých a zahraničních zákazníků?
Italové a Španělé kupují skládací betlémy, Latinská Amerika dává přednost výrobkům s Jezulátkem. Italové, Španělé, Francouzi, zákazníci z Latinské Ameriky i z východních zemí volí spíše barevnější věci. Němci, Rakušané a Severoevropané preferují přírodní produkty. Češi mají vkus nejblíže Němcům a Rakušanům.

Jídlo ho fascinovalo od malička. Dnes má michelinskou restauraci

Z Podkrkonoší jste se prosadili do celého světa, jak jste to dokázali?
Všechno šlo krok za krokem a zapadalo to do sebe jako puzzle. Každý rok jsme vystavovali na největším vánočním veletrhu v Evropě – Christmasworld ve Frankfurtu – a díky tomu nás začali kontaktovat zákazníci z různých koutů světa. Později, když jsme otevřeli vlastní síť obchodů v Praze a v Českém Krumlově, nás často oslovovali turisté, kteří chtěli naše výrobky prodávat ve svých domovských zemích, ať už samostatně, nebo formou franšízy.

Často šlo o zájemce z exotických destinací, jako je Salvador, Chile nebo Nikaragua. Jiní nám nabízeli prostory na atraktivních místech, například ve Vídni či v Miláně. Komplexností výroby a šíří sortimentu jsme v Evropě jedineční, a podle našich zjištění pravděpodobně i ve světě. Vše si totiž děláme sami – od výběru kulatiny v lese, přes návrh výrobků až po jejich prodej konečnému zákazníkovi.

Kdy vám bylo naopak těžko?
Jednoznačně v období covidu. To pro nás byly opravdu krušné časy. Těsně před vypuknutím pandemie jsme pořídili drahé stroje a najednou se všechno zastavilo. Nájmy za obchody jsme museli platit dál, ale odbyt vánočního zboží i turistických suvenýrů se téměř zastavil. Jen díky bance, která nám věřila a poskytla úvěr, jsme toto období překlenuli.

Zároveň jsme ale rychle pochopili, že lidé budou kvůli omezenému cestování trávit více času doma a na zahradách, a začali jsme vyrábět dřevěné květinové truhlíky, které se staly pevnou součástí naší nabídky.

Co dalšího kromě betlémů vyrábíte a prodáváte?
Vyrábíme širokou škálu dřevěných produktů, v katalogu jich máme zhruba sedmdesát tisíc, a zdaleka nejde jen o vánoční zboží. Vedle ozdob, dekorací, šperků a módních doplňků vznikají v našich dílnách například také nože, lampy, dřevěné nádobí nebo turistické suvenýry.

Neohrožuje vás čínská konkurence?
Nedá se říct, že by nás výrazně ohrožovala. Máme s ní podobné potíže jako jiní provozovatelé e-shopů – čínské firmy se snaží naše výrobky napodobovat. Tomu se nedá zcela zabránit. Když vidíme úplně okopírovaný produkt, klidně se soudíme, ale upřímně řečeno to často nemá velký smysl. Jde většinou o společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem, na kterých si nic nevezmeme.

Mrzí nás ale přístup státu, potažmo celé Evropské unie, k vlastním výrobcům. Máme mnoho povinností, které se nutně promítají do cen našich výrobků. Zároveň je ale umožněno, aby se prostřednictvím mimoevropských e-shopů dostávaly na český trh produkty, u nichž nikdo neřeší zdravotní nezávadnost, ekologii, původ dřeva, autorská práva ani odpadové hospodářství. To vytváří naprosto nekorektní a pokřivené konkurenční prostředí.

Granátové šperky z Turnova dobývají svět

Firmě se přesto daří a potřebuje stále více šikovných lidí. Kde je sháníte?
V posledních letech je to velký problém pro většinu firem. Pracovitých a šikovných lidí je nedostatek, přitom právě šikovnost je pro nás zásadní. Většinou k nám noví pracovníci přicházejí na doporučení stávajících zaměstnanců.

Máme tři výrobní závody – v Lázních Bělohradě, v Ostroměři a v Bílé Třemešné. Zaměstnáváme zhruba 140 lidí a s radostí říkám, že máme štěstí. Naprostá většina z nich je totiž skvělá. Mám kolem sebe bezvadnou bandu kolegů, bez kterých by AMADEA rozhodně nebyla tak úspěšnou firmou.

Vstoupit do diskuse

