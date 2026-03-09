Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Natálie Brabcová
  14:25
Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje dovolená a řeší, jestli jim zaměstnavatel může dát neomluvenou absenci.

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně uvíznout v zahraničí. | foto: Profimedia.cz

Prodloužení dovolené bez souhlasu zaměstnavatele se běžně považuje za neomluvenou absenci, takzvané „áčko“. Jenže v případě zrušených letů nebo válečné situace je realita jiná.

Írán vypálil první rakety po zvolení nového vůdce. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí

Pokud se zaměstnanec nemůže vrátit domů kvůli mimořádné události, jde podle zákoníku práce o takzvanou překážku v práci. Zaměstnavatel musí absenci omluvit, protože zaměstnanec návrat do práce nemohl ovlivnit.

Stačí, když situaci oznámí a případně ji doloží například zrušenou letenkou, potvrzením od aerolinek nebo dokladem o ubytování.

„Válka i zrušený let spadají do kategorie objektivních důvodů, proč se zaměstnanec nemohl do práce dostavit. Jeho absence je tak omluvena,“ vysvětluje advokát Michael Mráček, expert na pracovní právo z advokátní kanceláře Dentons.

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Taková překážka v práci má ale jeden háček. Nejde o placené volno, takže zaměstnanec za dobu, kdy kvůli komplikacím zůstane v zahraničí, nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy. Zaměstnavatel ale nemůže zaměstnanci jednostranně nařídit, aby si během této doby vybral dovolenou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

9. března 2026  14:25

