Urvěte si brigádu. Právě teď je nejlepší čas

Pár míst pro řidiče s dodávkou, studenty pro ostrahu objektů nebo pomocníky na vybalování zboží do supermarketu. Nic pestřejšího se mezi jarními brigádami letos nenacházelo.

„Situace je oproti loňskému roku kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru zcela odlišná, počet nově zadávaných brigád se během dubna snížil meziročně o zhruba 70 procent,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik společnosti LMC, která provozuje Jobs.cz a další pracovní portály.

Brigády tak na jaře zaznamenaly ještě větší propad než stálá pracovní místa, jejichž nabídka podle Dombrovského klesla „pouze“ o polovinu. Důvodů je několik. Zmizela místa pro výpomoc v hospodách a restauracích, v obchodech a dalších institucích, které zůstaly od poloviny března uzavřeny, část těchto brigádníků ale přešla jinam, do odvětví, která v době pandemie musela rychle posilovat.

„Kvůli velkému výpadku automobilového průmyslu, gastronomie nebo hotelnictví přecházeli lidé ve velkém například do logistiky. Ať už do skladů velkých e-shopů, nebo mezi rozvozce potravin a dalších aktuálně vytížených branží,“ vysvětluje změny na pracovním trhu Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting. Výsledkem bylo, že si lidé, kteří ze dne na den ztratili práci, rychle rozebrali i brigády, které ještě na začátku března patřily mezi ležáky.

„Plánovala jsem, že až si s dětmi zajedeme domácí režim výuky, přihlásím se na nějakou kratší brigádu do potravin. Ale v okolí bydliště už jsem nenašla ani místo ve skladu. Všude už bylo v dubnu plno,“ říká šestatřicetiletá Kateřina, která žije na bystrckém sídlišti v Brně.

Kdo čeká na příležitost

O to větší jsou ale očekávání. „Po rozvolnění mimořádných bezpečnostních opatření v květnu a v červnu se poptávka firem určitě alespoň mírně oživí,“ poznamenává Tomáš Ervín Dombrovský. Podobně to vidí i Michaela Dimitrová z personální agentury Grafton Recruitment. „Od května se začala poptávka částečně oživovat. Z brigád jsou zaměstnavateli nejžádanější jednorázové výpomoci většinou manuálního charakteru, jako například stěhování či úklid kanceláří,“ říká Dimitrová.

Nejlepší pomocnická místa si už v polovině května tradičně rozebírají studenti středních a vysokých škol, kteří preferují několikatýdenní intenzivní práci a vydělané peníze pak v druhé půlce prázdnin utrácejí za cestování. Nyní se k nim přidává i řada těch, kteří si budou chtít po nucené pauze vylepšit domácí rozpočet. Poptávat brigádu budou také pracovníci, jejichž firmy koronavirová opatření nezvládly a zaměstnance propustily.

Už loni, v době ekonomického růstu, měli lidé zájem o takzvané víkendové práce a dá se očekávat, že letos ještě tento trend posílí. „Tyto jednorázové brigády byly obvykle zabrány prakticky okamžitě po zveřejnění nabídky,“ doplňuje Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Kde se v těchto dnech po práci poohlížet?

E-shopy, sklady, e-commerce i celé odvětví zdravotnických potřeb teď prožívají boom. Stále nabírají, protože jim postupně odchází pracovní síla zpět ke svým původním zaměstnavatelům, a vytvářejí i nová místa, protože plánují udržet vysoké tempo i nadále. „V tuto chvíli lidově řečeno berou všechny ruce, všechny nohy – takovou poptávku po brigádnících jsme ještě neevidovali,“ říká Marcela Vyskoková z Advantage Consulting.

Velký balík brigádnických míst lze podle ní očekávat i ve výrobě. „Provozům chybí zahraniční pracovníci, kteří se vrátili do svých zemí, jedná se o výpadek pendlerů a odliv pracovníků bývalého východního bloku,“ vysvětluje Marcela Vyskoková.

Zajímavou příležitostí mohou být zákaznické služby. „Dost podnikatelů potřebuje udržet komunikaci se zákazníky a zároveň ji do jisté míry automatizovat. Proto budou hledat lidi na zákaznické linky nebo pro správu chatbotů,“ myslí si Tomáš Lenárt z pracovní agentury Manuvia.

Dalším krokem poté, co vláda rozvolní opatření v hospodách a restauracích, budou stovky brigád v gastronomii, ubytování a cestovním ruchu. „Tradiční sezonní možnosti budou samozřejmě v zemědělství a stavebnictví,“ vypočítává Marcela Vyskoková.

Odměna? Stejná jako loni

Dost možná, že v konečném souhrnu bude letošní nabídka brigád i vyšší než v loňském roce, nedá se ale očekávat, že tak, jak je každý rok dobrým zvykem, poroste i letos výdělek pracantů.

„Odměny brigádníků budou nejspíše stagnovat, v některých případech může dojít i k poklesům, jen výjimečně k růstu částek,“ míní Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC. Připouští ale, že hodinové odměny u jednotlivých brigád budou společnosti ladit podle obsazenosti a výkonnosti brigádníků. „Přesněji to ukáže až květnová a červnová poptávka firem,“ míní analytik.

Loni vzrostla meziročně brigádnická apanáž o 20 procent. Nejvíce si vydělali podle společnosti Grafton Recruitment pracanti v Praze, ty nejvyšší částky se pohybovaly kolem 250 korun za hodinu. V Brně od 110 do 170 korun, v Ostravě od 90 do 150 korun, na Liberecku nebo na Zlínsku do 130 korun za hodinu. Největší zájem bývá o práci v administrativě, lidských zdrojích nebo financích.

Jak si přivydělat

Pokud chcete nastoupit na brigádu, například formou dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o provedení činnosti (DPČ), mimo hlavní pracovní poměr, neexistují žádná omezení. Každopádně byste si ale měli dát pozor, aby šlo o brigádu, při které budete vykonávat činnost, která není shodná s předmětem činnosti současného zaměstnavatele, jinak je třeba vyžádat si souhlas zaměstnavatele.

„Kdyby například prodavačka z obchodu s oděvy chtěla jít na brigádu do supermarketu, musel by s tím její současný zaměstnavatel souhlasit. Když si ale najde brigádu ve skladu a její současný zaměstnavatel se takovou činností nezabývá, žádný souhlas nepotřebuje,“ vysvětluje Tomáš Lenárt z personální agentury Manuvia.

„Důležité je ale připomenout i to, že je vždy nutné zohlednit i obor činnosti zaměstnavatele, přestože se na první pohled může zdát, že pro pracovní náplň konkrétního zaměstnance není přímo důležitá. Například účetní, která pracuje u stavební společnosti (tj. společnosti, která se nevěnuje poskytování účetních služeb), může klidně vykonávat práci účetní i u jiného zaměstnavatele, ovšem pokud se nejedná o jinou stavební firmu,“ dodává Lenárt.

Na brigádu nelze nastoupit v době neschopenky. V tomto případě by se totiž jednalo o porušení režimu, který by mohl vést k odnětí nebo zkrácení nemocenské. V případě ošetřovného je možné vykonávat práci na brigádě, avšak za dny, kdy má pracovník příjem z brigády, mu dávka ošetřovného nenáleží.