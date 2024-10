Marně hledala práci, pomohla jí rekvalifikace. Na kurz přispěje i stát

„Byla jsem překvapená opakovanými neúspěchy, pořád bylo něco špatně. Tady chtěli hlubší znalosti práce na počítači, tu raději němčinu než angličtinu a španělštinu, které ovládám, jinde potřebovali řidičák na auto. Ten jsem si nakonec dodělala a pro jistotu jsem začala navštěvovat ještě kurz informatiky. Měli jsme ji sice jako předmět ve škole, přesto jsem se přiučila dost praktických věcí,“ líčí svůj příběh dnes dvacetiletá žena, která následně i díky zdokonalení svých dovedností našla práci asistentky.

Její vyprávění ilustruje častou zkušenost pracovních úřadů, kde takoví lidé obvykle hledají pomoc. Nejsou to jen někdejší zaměstnanci, v současnosti jsou hojně zastoupeni zejména právě bývalí studenti, kteří ještě nedávno seděli ve školní lavici nebo v posluchárnách. Potenciálním zaměstnavatelům často nedokážou nabídnout žádnou specifickou dovednost.

Dokládá to i fakt, že z řad čerstvých maturantů nejčastěji končí v evidenci uchazečů o zaměstnání absolventi gymnázií, kterým se nepodařilo nastoupit na vysokou školu. „Příčinou je jejich všeobecné vzdělání. Maturanti z odborných škol jsou v hledání zaměstnání úspěšnější,“ podotýká Michal Kovařík, mluvčí Úřadu práce ČR.

V kurzu jsou upskilling a reskilling

Klíčem k tomu, aby jak zkušení pracanti, tak mladí lidé bez pracovní minulosti nakonec našli zaměstnání, které je bude naplňovat, je aktivní učení se novým věcem a zdokonalování dovedností. Jde o silný fenomén dnešní doby, pro který se ujaly dva pojmy – upskilling a reskilling. Jsou odvozené od anglického výrazu skill, který znamená schopnost.

Co je jejich podstatou? „Upskilling znamená zlepšování nebo rozšiřování stávajících dovedností, obvykle ve stejném oboru, který například absolvent vystudoval a v němž by chtěl pracovat. Reskilling znamená učení se novým dovednostem v jiném oboru, což může být nezbytné, pokud chce kdokoli změnit svou kariérní cestu,“ vysvětluje v současnosti hojně používané termíny Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

Podle něj je v dnešní době rychlých změn a technologického pokroku velmi důležité jít stále kupředu a rozvíjet své schopnosti. Jde o účinný způsob, jak se na trhu práce odlišit.

Které nejvíc letí?

Už víte, že vám k příjemnější, smysluplnější či lépe placené práci chybí nějaký nový nebo hlubší „skill“? Forma, kterou ke svému zdokonalení zvolíte, je čistě na vás. Nabízí se přitom množství oficiálních kurzů, které poskytují poznatky teoretické, ale i praktické dovednosti a certifikace. Hledání takového, který skutečně posune vaše šance na trhu práce výš, může být zajímavou výzvou, přiučit se lze opravdu ledasčemu.

„Absolvent i kterýkoli jiný uchazeč bez vyhraněného zaměření a specifických dovedností by měl v první řadě pochopit vlastní zájmy a potřeby. Chce pracovat rukama, nebo hlavou? Následně by měl provést průzkum trhu a zjistit, které dovednosti jsou momentálně nejvíce žádané, v jakých kurzech je možné si je osvojit, a zároveň zhodnotit, které obory nabízejí stabilní kariérní vyhlídky,“ radí Martin Jánský s tím, že v personální agentuře s orientací týkající se trhu práce a jeho nároků rádi poradí. Aktuálně jsou podle něj na pracovním trhu vysoko ceněné technické obory včetně IT, programování a umělé inteligence. Zájem je také o rozvoj řemeslných dovedností.

Michal Kovařík připojuje i poznatky úřadu práce, jenž trvale nabízí nepřeberné množství rekvalifikačních kurzů, navíc s možností finanční podpory: „Mladí uchazeči mají největší zájem o řidičské oprávnění zejména skupin C, D a E, popřípadě profesní průkaz, dále o kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a vidíme i zvýšený zájem o kurz svařování,“ vypočítává.

Pletení košíků nebo tkaní

Ve své cestě za profesním štěstím se určitě nemusíte držet při zemi. Studovali jste obchodní akademii, ale raději byste pletli košíky? Tkali nebo se stali sedláři? Žádný problém, můžete se to naučit pod vedením profesionálů, stačí absolvovat potřebné množství teorie i praxe.

„V nabídce skutečně najdete řadu netradičních rekvalifikačních kurzů, které mohou být nejen zábavné, ale i užitečné. Příkladem je třeba právě košíkářství, ruční tkaní či sedlářství. Tato řemesla spojují uměleckou kreativitu s praktickými dovednostmi a rovněž mohou vést k zajímavým pracovním příležitostem,“ komentuje Martin Jánský.

Na rekvalifikační kurzy může přispět i stát

Úřad práce České republiky (UP ČR) nabízí i dotované rekvalifikační kurzy, na něž lze čerpat finanční podporu. Výše podpory činí maximálně 50 000 korun, a to během tří let. Poskytnutí příspěvku i jeho výše závisí na typu kurzu. Pokud se jedná o rekvalifikační kurz, ÚP ČR za vás může uhradit až celou výši kurzovného.

U vzdělávacích kurzů v oblasti digitálních dovedností je stanovena minimální povinná spoluúčast ve výši 18 procent celkové ceny. Tu si musí každý účastník hradit sám. To, zda vám bude finanční podpora na daný kurz poskytnuta, záleží také na tom, zda zvolený kurz úspěšně zakončíte zkouškou. Pokud ji nesložíte, uhradíte celé kurzovné.

Přehled všech kurzů nabízených prostřednictvím ÚP ČR najdete na webových stránkách úřadu nebo ve webové aplikaci jsemvkurzu.cz. Zde můžete vyhledávat kurzy podle zaměření, formy (online nebo prezenční), ceny i třeba místa konání a také odpovědi na nejčastější dotazy.

Na ÚP ČR je možné zaregistrovat se i v případě, že jste zaměstnaní a z nějakého důvodu nejste se svou prací spokojení. Jako evidovaný zájemce o zaměstnání pak můžete absolvovat rekvalifikaci nebo vybraný kurz, a pokud je završíte úspěšně, lze rovněž čerpat státem poskytovanou podporu, a to ve výši maximálně 50 000 korun během tří let.